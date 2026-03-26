Misterul grupării apărute peste noapte care a revendicat atacurile asupra unor obiective evreiești din Europa

Autoritățile din Europa investighează suspiciuni privind implicarea Iranului într-un val de atacuri teroriste care au vizat obiective evreiești din Europa de Vest de la începutul războiului, pe 28 februarie.

Oficialii din domeniul securității anchetează aproape o duzină de atacuri sau tentative de atac care au avut loc de la sfârșitul lunii februarie, fiind vizate sinagogi, școli evreiești și infrastructuri asociate comunității. Deși nu au fost raportate victime, autoritățile avertizează că ar putea urma alte atacuri.

Anchetatorii suspectează că agenți iranieni ar fi recrutat în mediul online persoane pentru a efectua atacurile, creând în același timp un grup fictiv care să revendice responsabilitatea. Grupul, autointitulat Mișcarea Islamică a Companionilor Drepți, a revendicat majoritatea incidentelor, deși nu era cunoscut anterior serviciilor de informații.

Oficialii europeni suspectează că organizația a fost înființată pentru a oferi Teheranului negare plauzibilă. „Este un model eficient”, a comentat Julian Lanchès de la Centrul Internațional pentru Combaterea Terorismului. „Probabil ne putem aștepta la mai multe atacuri.”

Potrivit anchetatorilor și experților în contraterorism, imagini ale incidentelor au fost distribuite pe rețelele sociale pro-regim, iar în cel puțin un caz un atac a fost anunțat în avans. Într-un mesaj din 16 martie, gruparea a îndemnat locuitorii Uniunii Europene să se distanțeze „imediat de toate interesele americane și sioniste și de tot ceea ce este legat de acestea.”

Printre incidentele recente se numără incendierea unui autoturism în cartierul evreiesc din orașul belgian Anvers, precum și a unor ambulanțe aparținând unui serviciu de urgență evreiesc din Londra, pe 23 martie. La începutul lunii, sinagogi și o școală evreiască din Belgia și Olanda au fost atacate cu cocktailuri Molotov, determinând autoritățile belgiene să mobilizeze armata pentru protejarea acestor obiective.

Autoritățile olandeze au anunțat, de asemenea, că au dejucat un atac planificat asupra unei sinagogi din Heemstede, unde au fost descoperite mai multe dispozitive explozive.

Anchetatorii belgieni examinează dacă incidentele de pe teritoriul lor au fost dirijate de Iran și ipoteza activării unor celule adormite iraniene.

Între timp, poliția britanică a arestat doi bărbați în legătură cu distrugerea celor patru ambulanțe. Autoritățile nu au stabilit deocamdată cine a ordonat atacul, dar investighează pista unei posibile implicări a Iranului.

Deși guvernele nu au atribuit oficial atacurile Iranului, mai mulți oficiali europeni bănuiesc că Teheranul se află în spatele lor. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a avertizat recent că adversarii „nu vor mai fi în siguranță nicăieri în lume, nici măcar în propriile case”, după loviturile lansate de Statele Unite și Israel.

Experții remarcă asemănări între aceste tactici și cele utilizate de Rusia în Europa, unde operațiuni de sabotaj au fost desfășurate prin intermediul unor persoane recrutate pe rețelele sociale.

Anchetatorii suspectează că rețeaua funcționează prin instruirea unor intermediari să comită atacuri, care sunt apoi revendicate de o nouă grupare, supranumită Harakat al-Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI). Identitatea vizuală a acestuia ar semăna cu cea a unor organizații precum Hezbollah și IRGC, iar unii oficiali oficiali europeni din domeniul securității au observat că a fost creat în grabă, posibil cu ajutorul inteligenței artificiale.

Explozie la o școală evreiască din Amsterdam, revendicată de un grup extremist islamist. Al doilea atac din Olanda în mai puţin de 24 de ore

Printre indicii care pun la îndoială autenticitatea grupului se numără greșeli de limbă în materialele sale și revendicarea unor atacuri care nici nu au avut loc.

Gruparea a apărut pentru prima dată pe Telegram pe 9 martie, când a avut loc o explozie în apropierea unei sinagogi din Liège, Belgia. Patru zile mai târziu, au fost aruncate cocktailuri Molotov asupra unei sinagogi din Rotterdam și a unei școli evreiești din Amsterdam.

Autoritățile din Europa au efectuat mai multe arestări în legătură cu aceste incidente. În Țările de Jos, patru tineri au fost reținuți sub suspiciunea că ar fi acționat în numele Iranului.

Îngrijorările legate de securitate au dus la sporirea măsurilor de protecție. Unii diplomați israelieni și angajați ai organizațiilor evreiești din Europa lucrează de acasă, iar Israelul a emis pe 25 martie o avertizare de călătorie, potrivit căreia Iranul își va „intensifica eforturile de a desfășura atacuri în străinătate împotriva țintelor israeliene și evreiești.”

Oficialii spun că Iranul s-a bazat de mult timp pe rețele de intermediari, inclusiv grupuri de crimă organizată și persoane din comunități musulmane șiite din Europa, pentru a desfășura operațiuni. În ultimii ani, Forța Quds a IRGC și-a extins recrutările în Europa, vizând grupuri variate, de la bande de motocicliști la migranți din zone de conflict.

Iranul a prepoziționat depozite de arme destinate grupărilor proxy în țări precum Germania ș Austria, dar și de-a lungul rutelor de migrației din Balacani, potrivit oficialilor europeni și americani, și au arestat persoane asociate unor organizații precum Hamas și Hezbollah. Într-un caz, suspecții aveau asupra lor o armă automată, mai multe pistoale și sute de cartușe.

Indivizi având legături cu Iranul — inclusiv membri ai milițiilor palestiniene și libaneze, precum și infractori născuți în Europa și refugiați din Orientul Mijlociu — au fost arestați având asupra lor adrese și fotografii ale unor ținte israeliene și ale unor evrei europeni care lucrează cu clienți israelieni.

Campanii și în afara Europei

Planuri similare au fost dejucate și în afara Europei. Autoritățile din Azerbaidjan au anunțat că au destructurat un complot legat de IRGC care viza infrastructură petrolieră și alte obiective evreiești, inclusiv persoane, iar Qatar și Emiratele Arabe Unite au raportat arestarea unor agenți susținuți de Iran.

Fratele bărbatului care a atacat sinagoga din Michigan făcea parte din conducerea Hezbollah și a fost ucis într-un atac al armatei israeliene în Liban

Oficialii din Statele Unite și Europa consideră că aceste incidente indică o campanie mai amplă și coordonată, care vizează interese israeliene, evreiești și occidentale în mai multe regiuni.

Între timp, Germania rămâne un punct central pentru preocupările de securitate, țara fiind folosită pentru obținerea de fonduri de la afacerile șiite și activități logstice. Un tribunal din Berlin a condamnat recent patru membri Hamas pentru crearea unor depozite de arme destinate atacurilor în Germania și în țările vecine. Oficialii germani au subliniat și importanța strategică a bazelor militare americane din țară, inclusiv baza aeriană Ramstein.

Potrivit a două surse familiarizate cu discuțiile diplomatice, ambasadorul Iranului la Berlin a avertizat că baza ar putea deveni o țintă legitimă dacă este folosită în operațiuni împotriva Iranului. Oficialii iranieni au declarat ulterior că afirmația nu este o amenințare, ci comunicarea unei evaluări.

Serviciul de informații britanic MI5 a raportat că a monitorizat aproximativ 20 de comploturi potențial letale susținute de Iran în ultimul an, multe vizând disidenți, jurnaliști și instituții evreiești. La începutul acestei luni, doi cetățeni iranieni au fost acuzați că au efectuat activități de supraveghere asupra unor obiective precum cea mai veche sinagogă din Marea Britanie și misiuni diplomatice israeliene de la Londra.