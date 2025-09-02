Video Turiști atacați de o antilopă, într-un parc național: „Lăsați animalele sălbatice să rămână sălbatice și observați-le de la distanță”

Un incident ce putea avea urmări mult mai grave s-a întâmplat într-un parc național din New Mexico. Vizita unui astfel de spațiu ar trebui să fie o experiență de relaxare în mijlocul naturii, dar ignorarea regulilor privind distanța față de animale poate transforma totul într-o tragedie.

Un videoclip publicat pe Instagram arată momentul în care mai mulți turiști aflați la marginea orașului Las Cruces, New Mexico, se apropie prea mult de o antilopă oryx care păștea pe marginea unei poteci. Când unul dintre ei face un pas prea aproape pentru o fotografie și se retrage brusc, animalul se sperie și atacă un alt turist.

Nimeni nu a fost grav rănit, însă incidentul ar fi putut avea urmări mult mai grave.

Oryxul este o antilopă masivă, care poate ajunge până la 240 de kilograme. Are coarne lungi, asemănătoare unor sulițe, capabile să provoace răni serioase.

Serviciul Parcurilor Naționale din SUA reamintește vizitatorilor că animalele sălbatice nu sunt dresate și pot deveni imprevizibile și periculoase dacă sunt deranjate. În majoritatea parcurilor, turiștii sunt obligați să păstreze o distanță minimă de 25 de metri față de animalele obișnuite și 100 de metri față de urși, lupi și alți prădători, relatează presa internațională.

San Andres National Wildlife Refuge, locul unde s-a produs incidentul, este o rezervație pentru protecția speciilor sălbatice din New Mexico, contribuind la scoaterea mai multor animale de pe lista speciilor amenințate.

Astfel de comportamente iresponsabile pun în pericol atât vizitatorii, cât și fauna, deoarece animalele care atacă oameni – chiar dacă sunt provocate – pot fi ulterior eutanasiate.

„Lăsați animalele sălbatice să rămână sălbatice și observați-le de la distanță”, transmit reprezentanții de la Serviciul Parcurilor Naționale din SUA.