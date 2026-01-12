Donald Trump afirmă că liderii iranieni l-au sunat pentru a negocia. „Cred că s-au săturat să fie bătuţi de Statele Unite”

Preşedintele SUA Donald Trump a declarat duminică faptul că liderii iranieni - care se confruntă în prezent cu proteste soldate cu victime şi cu tensiuni cu Statele Unite - l-au sunat sâmbătă pentru a negocia, relatează CNN. De asemenea, Trump spune că administraţia analizează diferite opţiuni pentru a răspunde protestelor din Iran.

„Au sunat ieri”, a spus Trump. „Iranul a sunat pentru a negocia.”

„Liderii Iranului vor să negocieze”, a continuat el. „Cred că s-au săturat să fie bătuţi de Statele Unite. Iranul vrea să negocieze cu noi.”

Declaraţiile lui Trump vin la câteva zile după ce preşedintele le-a spus reporterilor că, dacă Teheranul va recurge la violenţe grave împotriva protestatarilor, SUA se vor „implica”, scrie News.

De asemenea, peşedintele Donald Trump a mai afirmat că administraţia sa monitorizează protestele din Iran şi continuă să evalueze posibile opţiuni militare.

„Par să existe oameni ucişi care nu ar fi trebuit să fie ucişi. Aceştia sunt violenţi, dacă îi putem numi lideri. Nu ştiu dacă liderii lor sunt corecţi; ei guvernează prin violenţă, dar analizăm situaţia foarte serios”, le-a spus Trump reporterilor.

„Armata analizează situaţia, iar noi luăm în calcul opţiuni foarte puternice. Vom lua o decizie.”

CNN a relatat anterior că Trump analizează o serie de posibile opţiuni militare în Iran şi că, în ultimele zile, a fost informat cu privire la diferite planuri de intervenţie.

Trump a mai spus că administraţia sa ar putea discuta cu Elon Musk despre posibilitatea de a oferi iranienilor acces la Starlink, serviciul de internet prin satelit al miliardarului.

Întrebat cum ar reacţiona Statele Unite dacă Iranul ar lovi baze militare americane, Trump a răspuns: „Îi vom lovi la niveluri la care nu au mai fost loviţi niciodată.”

CNN a relatat anterior că există îngrijorări în interiorul administraţiei că loviturile militare ar putea avea efect invers şi ar putea submina protestele. Oficialii au spus că există temeri că astfel de lovituri ar putea avea efectul neintenţionat de a mobiliza populaţia iraniană în sprijinul guvernului sau de a determina Iranul să riposteze cu forţă militară.