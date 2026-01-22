search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Acces fără taxe pe piața SUA pentru Ucraina, după război. Emisarul lui Trump vorbește despre o mutare „care schimbă jocul”

0
0
Publicat:

Ucraina ar putea obține acces fără taxe vamale pe piața Statelor Unite după încheierea războiului, o perspectivă pe care emisarul special al președintelui american, Steve Witkoff, o descrie drept „game changing” pentru reconstrucția țării și pentru atragerea investițiilor globale.

Steve Witkoff, trimisul special al președintelui Trump în Rusia și Ucraina/FOTO:X
Steve Witkoff, trimisul special al președintelui Trump în Rusia și Ucraina/FOTO:X

Declarația a fost făcută joi, la „Ukraine Breakfast”, un eveniment organizat în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, unde Witkoff a dezvăluit că președintele Donald Trump a discutat ideea creării unei zone de comerț fără tarife pentru Ucraina, odată ce conflictul cu Rusia se va încheia, scrie kyivpost.com.

„Președintele a vorbit despre o zonă fără tarife pentru Ucraina, care cred că ar schimba radical situația”, a spus Witkoff, citat de presa ucraineană. „Veți vedea industrii care se mută acolo.”

Potrivit emisarului american, posibilitatea de a exporta bunuri către Statele Unite fără taxe vamale ar oferi Ucrainei un avantaj competitiv major, încurajând companiile internaționale să își relocheze producția în această țară, ca parte a procesului de reconstrucție postbelică.

Declarațiile vin în contextul în care Kievul caută garanții economice pe termen lung din partea partenerilor occidentali, nu doar pentru refacerea infrastructurii distruse de invazia rusă, ci și pentru integrarea mai profundă a Ucrainei în lanțurile de aprovizionare occidentale.

În paralel, Witkoff a vorbit și despre negocierile de pace, afirmând că discuțiile pentru încetarea războiului se află în „etapa finală”. După o serie de întâlniri intense la Davos, emisarul american s-a declarat optimist, susținând că problemele rămase pot fi rezolvate dacă ambele părți își doresc acest lucru.

„Cred că am făcut progrese mari”, a spus Witkoff, menționând că procesul a fost complicat și a necesitat inclusiv deplasări la Moscova. „A fost suficient de important încât să merg acolo.”

Witkoff laudă echipa de negociatori a Ucrainei

El a lăudat echipa de negociatori a Ucrainei, din care fac parte, între alții, Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Kirilo Budanov și liderul parlamentar David Arahamia.

„Sunt extraordinari. Avem o echipă de negociere incredibilă. Am petrecut împreună poate peste 100 de ore de discuții, de la Geneva încoace. Este un proces extrem de detaliat”, a spus Witkoff.

Potrivit acestuia, negocierile s-au redus la „o singură problemă”, despre care a afirmat că este rezolvabilă. El nu a precizat dacă aceasta ține de revendicările teritoriale ale Ucrainei sau de cererile Rusiei privind retragerea trupelor ucrainene.

Witkoff a subliniat că președintele Volodimir Zelenski este implicat direct și constant în proces, la fel ca Donald Trump, ambii fiind „disponibili și accesibili” atunci când este nevoie de decizii rapide.

Următoarele opriri ale emisarului american vor fi la Moscova și Abu Dhabi, unde sunt așteptate întâlniri ale grupurilor de lucru pe teme militare și economice. Potrivit lui Witkoff, prosperitatea postbelică a Ucrainei este un element central al discuțiilor, alături de reconstrucție, piețe de capital și crearea de locuri de muncă.

La rândul său, președintele Zelenski a declarat recent că negocierile cu Statele Unite continuă și nu se află într-un impas, chiar dacă, în ultima perioadă, Washingtonul a fost mai rezervat în comunicarea publică.

Nu văd un blocaj”, a spus Zelenski. „Lucrul la documente continuă. Discuțiile sunt permanente.”

Liderul de la Kiev a descris actuala etapă drept „cea mai dificilă”, cunoscută adesea drept „ultimul kilometru”, dar a subliniat că dificultatea nu înseamnă eșec.

„Ultima etapă este întotdeauna cea mai grea. Dar negocierile sunt vii”, a concluzionat el.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
digi24.ro
image
Un șofer din Viena a fost sancționat pentru că a lăsat motorul pornit ca să dezghețe geamurile. Ce amendă a primit
stirileprotv.ro
image
Vortexul polar revine în România. Va fi o scurtă vreme mai cald, apoi iarna revine în forță
gandul.ro
image
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
mediafax.ro
image
FCSB, surprize mari: cu Ngezana, fără Tănase! Cum arată primul 11 contra lui Dinamo Zagreb. Exclusiv
fanatik.ro
image
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
libertatea.ro
image
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
digi24.ro
image
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
gsp.ro
image
Conflict Sorana Cîrstea - Naomi Osaka pe teren! Cum a numit-o nipona pe sportiva noastră, la final
digisport.ro
image
Sondaj uriaș, efectuat în 28 de țări: Profeția lui Isaak Asimov începe să devină o realitate
stiripesurse.ro
image
Guvernul anunță pentru cine se taie pensia cu 85% dacă rămâne angajat la stat. „Nu se aplică pensiilor contributive”
antena3.ro
image
Închisoare sau muncă în folosul comunităţii pentru românii care nu îşi plătesc amenzile
observatornews.ro
image
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Cât costă să faci o casă de 100 de mp în 2026: experienţele românilor cu preţurile reale
playtech.ro
image
Olimpiu Moruțan, așteptat de un stelist la sosirea în București pentru a semna cu Rapid! Primele declarații ale fotbalistului. Update exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
WTA a reacționat, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Mesajul postat de sora lui Mario, adolescentul lăsat fără viață și îngropat de prietenii săi: „Las aceste poze și filmulețe aici pentru..”
kanald.ro
image
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
wowbiz.ro
image
Doliu uriaș în politica din România! A MURIT liderul, Nicușor Dan este în stare de ȘOC
romaniatv.net
image
Al treilea accident feroviar, într-o săptămână, în Spania. Trei răniți, după ce un tren a lovit, joi, o macara ajunsă pe șine VIDEO
mediaflux.ro
image
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un aristocrat milionar de 79 de ani caută o femeie pentru a avea un moștenitor. Condițiile bizare impuse femeii care rămâne cu averea
actualitate.net
image
O comună din România va avea un aeroport modern pe 200 de hectare, cu o pistă de 3,5 kilometri
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Zodia care începe în forță luna februarie! Îi apare peste noapte o oportunitate de neratat pe plan financiar, cu un salariu aproape dublu!
click.ro
Prințesa Alice de Battenberg profimedia 0379463753 jpg
Prințesa internată la azilul de nebuni! Soacra Reginei Elisabeta, tratată inuman pentru schizofrenie de însuși Sigmund Freud
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
Scarlett Johansson și soțul Colin Jost foto Profimedia jpg
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
image
O comună din România va avea un aeroport modern pe 200 de hectare, cu o pistă de 3,5 kilometri

OK! Magazine

image
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin

Click! Pentru femei

image
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze

Click! Sănătate

image
Majoritatea infarctelor și accidentelor cerebrale au acești 4 factori de risc