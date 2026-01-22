search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Emisarul american Steve Witkoff susține că negocierile de pace privind Ucraina mai au „o singură problemă”

0
0
Publicat:

Emisarul american Steve Witkoff a declarat joi că negocierile privind încheierea Războiului din Ucraina au înregistrat progrese semnificative, anunțând că un singur aspect mai rămâne de rezolvat.

Steve Witkoff, întâlnire cu Putin FOTO: Profimedia
Steve Witkoff, întâlnire cu Putin FOTO: Profimedia

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că el și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, vor călători la Moscova pe 22 ianuarie pentru o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin.

„Cred că mai este un singur punct de rezolvat, am discutat mai multe versiuni ale acestui punct, ceea ce înseamnă că poate fi rezolvat. Așadar, dacă ambele părți vor să-l rezolve, îl vom rezolva”, a declarat emisarul american în marja Forumului Economic de la Davos, adăugând că în cadrul discuțiilor s-au înregistrat progrese semnificative, notează Reuters.

Declarația lui Witkoff vine după ce Statele Unite au purtat în ultimele luni negocieri separate cu Rusia, Ucraina și lideri europeni, însă până acum nu s-a ajuns la un acord de încheiere a Războiului.

Miercuri, tot în marja forumului de la Davos, președintele Donald Trump le-a transmis liderilor Rusiei și Ucrainei: „Cred că au ajuns acum într-un punct în care se pot uni și pot încheia un acord. Și dacă nu o fac, sunt proști. Asta e valabil pentru amândoi. Și știu că nu sunt proști, dar dacă nu reușesc să facă asta, sunt proști”.  

Joi, Witkoff urmează să meargă la Moscova pentru continuarea discuțiilor.

La începutul acestei săptămâni, Witkoff s-a întâlnit cu trimisul rus Kirill Dmitriev, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, pentru a discuta despre planul de pace susținut de Washington, cuprinzând 20 de puncte.

Ambii oficiali au descris întâlnirea de două ore drept constructivă. Discuțiile au urmat altor convorbiri purtate în SUA, peste weekend, între oficiali ucraineni și Witkoff împreună cu alți negociatori americani.

