General american: Dacă Ucraina trece de această iarnă, Rusia pierde războiul

Miza acestei ierni nu este doar supraviețuirea Ucrainei, ci schimbarea raportului strategic de forțe în războiul cu Rusia. Dacă Kievul rezistă până la primăvară, avantajul nu va mai fi de partea Moscovei. Este evaluarea tranșantă a generalului american în rezervă Keith Kellogg, fost emisar special al președintelui SUA, exprimată la discuțiile din cadrul „Casei Ucrainei” de la Davos.

În analiza lui Kellogg, Vladimir Putin știe deja că războiul pe care l-a declanșat este un eșec strategic, dar nu își permite, politic și psihologic, să o recunoască. De aici și blocajul: o continuare a luptelor care macină Rusia, fără a-i aduce victoria promisă.

„Știu că această iarnă este extrem de grea. Știu ce se întâmplă la Kiev. Dar cred sincer că, dacă Ucraina rezistă în ianuarie și februarie și ajunge în martie-aprilie, avantajul va fi de partea ei, nu a Rusiei”, a spus Kellogg.

Potrivit acestuia, Rusia nu are capacitatea de a câștiga un conflict de uzură pe termen lung. Costurile umane, economice și politice devin prea mari, iar Putin se află într-o capcană autoindusă: oprirea războiului ar însemna recunoașterea unui eșec istoric.

Declarațiile lui Kellogg vin într-un moment în care discursul internațional este tot mai confuz, iar președintele american Donald Trump a admis public că luptele continuă pentru că nici Ucraina, nici Rusia nu dau semne simultane de disponibilitate pentru pace.

Un proces de pace fragil, cu Rusia ca verigă slabă

La Davos, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a confirmat această realitate incomodă: cooperarea dintre SUA, Ucraina și Europa funcționează, dar Moscova rămâne principalul obstacol.

„În ceea ce privește procesul de pace, cred că între SUA, Ucraina și Europa lucrurile merg bine. Avem documente clare, un format 5+2, texte legate de garanțiile de securitate și un plan în 20 de puncte. Putem ajunge la un pachet solid, cu elemente de pace durabilă. Dar nu sunt sigur că Rusia îl va accepta”, a avertizat Stubb.

În opinia sa, problema nu este lipsa de soluții, ci refuzul Kremlinului de a le valida. Iar acest refuz este alimentat de un narativ fals, tot mai prezent în discursul internațional, potrivit căruia Rusia ar fi pe cale să câștige războiul.

Mitul victoriei rusești

Președintele Finlandei respinge categoric această idee. Din punct de vedere militar, spune Stubb, Rusia nu și-a atins niciunul dintre obiectivele strategice inițiale.

Nu a cucerit Ucraina. Nu a împiedicat extinderea NATO — dimpotrivă, Finlanda și Suedia au intrat în Alianță, prelungind granița directă dintre Rusia și NATO. Nu și-a consolidat influența globală, iar pozițiile sale în Asia Centrală, Orientul Mijlociu și America Latină sunt departe de a putea fi numite succese.

„După aproape o mie de zile de război, Rusia a avansat poate cu 1% pe teritoriul Ucrainei. Prețul? Aproximativ o mie de soldați pe zi, adică în jur de 30.000 pe lună. În Afganistan, în 30 de ani, Uniunea Sovietică a pierdut 20.000 de militari”, a subliniat Stubb.

La acest bilanț se adaugă presiunea economică. Economia rusă este epuizată, iar menținerea efortului de război devine tot mai costisitoare, inclusiv din cauza plăților făcute către militari. Acesta este unul dintre motivele pentru care Putin continuă războiul: oprirea lui ar expune nu doar un eșec militar, ci și o prăbușire a narațiunii interne.

Presiune, nu concesii

Concluzia liderului finlandez este clară: Rusia nu trebuie menajată, ci presată.

„Trebuie să continuăm presiunea economică asupra Rusiei și să ne asigurăm că Ucraina câștigă acest război”, a spus Stubb.

În acest context, „Micul dejun ucrainean” de la Davos — organizat anual din 2005 pentru a menține Ucraina pe agenda internațională — capătă o semnificație aparte. Nu mai este doar un forum de solidaritate, ci un test de luciditate strategică.

Pentru că, dincolo de oboseala Occidentului și de zgomotul narativelor contradictorii, realitatea rămâne una simplă: dacă Ucraina rezistă acestei ierni, Rusia va intra în primăvară nu mai puternică, ci mai vulnerabilă ca oricând.