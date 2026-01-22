Microcipuri americane și europene descoperite în cea mai nouă dronă rusească, asemănătoare unei rachete

Autoritățile ucrainene afirmă că au identificat microcipuri fabricate de companii occidentale într-un nou tip de dronă rusească, doborâtă la începutul anului 2026. Descoperirea ridică din nou semne de întrebare privind eficiența sancțiunilor impuse Moscovei și modul în care tehnologia occidentală continuă să ajungă în arsenalul Rusiei, scrie kyivindependent.com.

Drona, denumită Geran-5, a fost doborâtă de forțele ucrainene în luna ianuarie, într-unul dintre primele incidente de acest tip din 2026. Potrivit armatei ucrainene, este vorba despre o dronă rapidă, cu rază lungă de acțiune, diferită semnificativ de modelele Geran utilizate anterior de Rusia.

O dronă diferită de modelele anterioare

Geran-5 face parte din familia de drone rusești inspirate din designul iranian Shahed, însă, spre deosebire de versiunile mai vechi, seamănă mai degrabă cu o rachetă de croazieră, având aripi drepte, nu formă triunghiulară.

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) susține că noul model ar fi o replică a dronei iraniene Karrar. Una dintre principalele sale caracteristici este viteza: între 500 și 600 km/h, de aproximativ trei ori mai mare decât cea a dronei Geran-2, utilizată pe scară largă de Rusia. Această viteză sporită o face mult mai dificil de interceptat.

Două drone Geran-5 au fost doborâte până acum – una în regiunea Kiev și alta în apropierea orașului Dnipro. Una dintre ele a fost distrusă aproape complet, însă cealaltă a permis identificarea unor componente interne.

Tehnologie occidentală în interior

Potrivit informațiilor publicate de serviciile ucrainene, drona folosește un motor turbojet de fabricație chineză, dar și un sistem de navigație prin satelit care conține microcipuri produse de companii americane și europene.

Printre acestea se numără componente marcate cu siglele Texas Instruments, CTS Corporation și Monolithic Power Systems din Statele Unite, precum și un cip produs de compania germană Infineon Technologies. Cele mai multe microcipuri identificate provin de la Texas Instruments, o firmă ale cărei produse au fost frecvent descoperite anterior în armament rusesc.

Datele de fabricație disponibile pentru două dintre cipuri indică faptul că acestea au fost produse în 2024 și 2025, ceea ce sugerează că nu provin din stocuri vechi, existente înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei.

Sancțiuni și realitate

Producătorii occidentali de semiconductori s-au retras oficial de pe piața rusă după februarie 2022, iar exporturile directe sunt interzise. Cu toate acestea, anchete realizate de presa ucraineană arată că microcipuri occidentale continuă să ajungă în Rusia, în principal prin intermediari din China și Hong Kong.

Potrivit documentelor vamale analizate, comercianți de componente electronice înregistrați în Asia cumpără cipuri fabricate cu tehnologie occidentală în mai multe țări – inclusiv Malaysia, Taiwan, Japonia și Filipine – și le revând apoi către Rusia. O parte dintre aceste firme colaborează direct cu companii rusești, inclusiv din sectorul apărării.

Oficialii ucraineni estimează că, doar în 2025, Rusia ar fi importat peste două milioane de componente electronice din străinătate, inclusiv produse occidentale. Ei subliniază că producția de drone și rachete este strâns legată de accesul la aceste tehnologii.

Reacția producătorilor

Compania germană Infineon Technologies a declarat că tratează situația „cu maximă seriozitate” și că a întrerupt complet orice activitate în Rusia încă din 2022, cooperând cu autoritățile pentru respectarea sancțiunilor. Reprezentanții firmei au recunoscut însă dificultatea de a controla traseul unui produs pe întreaga durată a ciclului său comercial.

Companiile americane Texas Instruments, CTS Corporation și Monolithic Power Systems nu au răspuns solicitărilor recente de comentarii. Anterior, Texas Instruments a afirmat că orice livrare a produselor sale către Rusia este „ilegală și neautorizată”.

O problemă persistentă

Autoritățile ucrainene susțin că aproximativ 70% dintre microcipurile occidentale identificate în armamentul rusesc sunt produse originale, fabricate în uzine ale companiilor occidentale, în special în Asia. Restul ar putea fi falsuri sau produse realizate peste limitele autorizate.

Oficialii de la Kiev cer o cooperare mai strânsă cu producătorii pentru a identifica verigile din lanțurile comerciale prin care tehnologia ajunge în Rusia, în ciuda sancțiunilor.

Între timp, pe câmpul de luptă, aceste componente continuă să joace un rol crucial. Dronele rusești sunt lansate aproape zilnic asupra orașelor ucrainene, iar oficialii de la Kiev afirmă că fără tehnologia occidentală, amploarea acestor atacuri nu ar fi fost posibilă.