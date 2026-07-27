 Se împlinesc 70 de ani de la aderarea României la UNESCO. Remus Pricopie: „Un moment istoric pentru țara noastră” | adevarul.ro
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Se împlinesc 70 de ani de la aderarea României la UNESCO. Remus Pricopie: „Un moment istoric pentru țara noastră”

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Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a marcat luni, 27 iulie, 70 de ani de la aderarea României la UNESCO.

Remus Pricopie/FOTO: Facebook
Remus Pricopie/FOTO: Facebook

„În ultimele șapte decenii, România și-a consolidat statutul de partener activ al UNESCO, contribuind la promovarea principiilor care definesc organizația: pacea, dialogul intercultural, educația de calitate, protejarea patrimoniului cultural și natural, libertatea de exprimare și dezvoltarea cunoașterii.

Aceste valori reprezintă, totodată, repere fundamentale ale misiunii academice asumate de SNSPA”, transmite instituția universitară într-un comunicat.

SNSPA amintește că, în noiembrie 2023, România a preluat pentru prima dată președinția Conferinței Generale UNESCO, după ce ambasadoarea Simona-Mirela Miculescu a fost aleasă în unanimitate în funcția de președintă a celui mai înalt for decizional al organizației.

„Totodată, România exercită mandatul de membru al Consiliului Executiv UNESCO pentru perioada 2025–2029, confirmând recunoașterea internațională a contribuției sale la îndeplinirea obiectivelor organizației.”

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a declarat că împlinirea a 70 de ani de la aderarea României la UNESCO reflectă contribuția țării la cooperarea internațională în educație, știință și cultură.

„Evoluția României în cadrul UNESCO este rezultatul unei colaborări instituționale constante, susținute de Comisia Națională a României pentru UNESCO, sub coordonarea Ministerului Educației, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii.

De-a lungul acestor șapte decenii, România a demonstrat că poate participa la definirea marilor teme de pe agenda internațională, promovând dialogul, solidaritatea, respectul pentru diversitate și valorile democratice care stau la baza Organizației Națiunilor Unite.

Acest parcurs confirmă faptul că România este un partener credibil și responsabil, capabil să contribuie, prin expertiză și dialog, la consolidarea cooperării internaționale și la promovarea valorilor pe care UNESCO le reprezintă”, a declarat rectorul SNSPA.

SNSPA subliniază că are o tradiție îndelungată de colaborare cu UNESCO, prin proiecte internaționale în domeniul educației, cercetării și inovării, implicarea în organizarea Conferinței Mondiale UNESCO privind Învățământul Superior din 2009 și parteneriate cu directori generali și alți oficiali de rang înalt ai organizației.

„Angajamentul SNSPA față de valorile UNESCO se reflectă și în activitatea sa de cercetare. În decembrie 2025, UNESCO a lansat raportul global World Trends in Freedom of Expression and Media Development 2022–2025: Journalism Shaping a World at Peace, un document de referință care evidențiază evoluția libertății de exprimare și a dezvoltării mass-media la nivel mondial.

La elaborarea raportului au contribuit și experți ai Centrului pentru Promovarea Participării și Democrației (CPD) din cadrul SNSPA, beneficiind de sprijinul Catedrei UNESCO pentru Politici în Știință și Inovare și al Excelenței Sale, doamna ambasador Simona-Mirela Miculescu. Această contribuție reflectă implicarea a comunității academice a SNSPA în proiecte internaționale de cercetare și în promovarea libertății de exprimare, a democrației și a valorilor fundamentale susținute de UNESCO.

La 70 de ani de la aderarea României la UNESCO, SNSPA privește această aniversare cu responsabilitatea de a continua să contribuie la promovarea cunoașterii, dialogului și cooperării internaționale. Prin expertiza comunității sale academice și prin implicarea în proiecte de anvergură internațională, SNSPA își propune să rămână un partener al inițiativelor care susțin valorile promovate de UNESCO.”

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