Rusia, dispusă să discute cu SUA despre combustibilul nuclear american stocat la centrala nucleară din Zaporojie

Directorul companiei ruse de energie atomică Rosatom, Alexei Likhachev, a declarat, vineri, că firma este gata să discute cu compania americană Westinghouse problema combustibilului nuclear de la centrala nucleară din Zaporojie, Ucraina.

În iunie, Rusia a solicitat agenţiei de supraveghere nucleară a ONU să medieze între Moscova şi Washington pentru a rezolva problema combustibilului nuclear american stocat la centrala electrică ucraineană controlată de forţele ruse, scrie News.

Westinghouse şi oficialii americani din domeniul energiei au ridicat anterior probleme legate de proprietatea intelectuală cu Rusia în legătură cu problema combustibilului, potrivit lui Likhachev.