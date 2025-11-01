search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
24 de cadavre descoperite în canalele unui important oraș american. Exista ipoteza unui criminal în serie

Publicat:

Metropola americană Houston se confruntă cu o criză de siguranță publică, după ce tot mai multe cadavre au fost descoperite în zonele mlăștinoase ale orașului. Până acum, în acest an, au fost găsite cel puțin 24 de persoane decedate pe căile navigabile, aproape de trei ori mai multe decât în aceeași perioadă din 2023, potrivit Institutului de Medicină Legală din comitatul Harris. Această creștere alarmantă a alimentat speculațiile despre existența unui criminal în serie, deși autoritățile subliniază că nu există dovezi care să le lege între ele.

24 de cadavre descoperite în canalele orașului Houston FOTO: X / @TrueCrimeUpdat

Teama a început pe 15 septembrie, când trupul lui Jade McKissic, o studentă în vârstă de 20 de ani de la Universitatea din Houston, a fost găsit în Brays Bayou, lângă campus. McKissic era ghid turistic al universității și editor pe rețelele sociale. Autopsia nu a relevat semne de traumă sau violență, însă cauza și modul morții rămân neclare, potrivit El Pais.

În aceeași zi, trupul lui Rodney Chatman, un veteran militar de 43 de ani, a fost descoperit într-o altă zonă mlăștinoasă, caz aflat încă în anchetă. În zilele următoare, un alt cadavru a apărut în White Oak Bayou și trei în Buffalo Bayou. În total, șapte cadavre au fost recuperate din canale doar în acea lună, șase dintre ele în mai puțin de două săptămâni, ceea ce a alimentat postările pe rețelele sociale despre un posibil criminal în serie.

Autoritățile liniștesc populația

Primarul democrat John Whitmire a declarat pe 23 septembrie: „Nu există nicio dovadă că ar exista un criminal în serie care umblă liber pe străzile din Houston”. Căpitanul Salam Zia, comandantul diviziei de omucideri a poliției, a precizat că nu au fost identificate tipare comune între victime. „Acoperă o gamă largă – sexe, etnii, intervale de vârstă”, a spus el.

Potrivit medicului legist, dintre cele 24 de cadavre descoperite, 15 erau afro-americane, șase albe și trei hispanice. Majoritatea erau bărbați, cu vârste între 14 și 69 de ani. Dintre cele 22 de decese înregistrate până la sfârșitul lunii septembrie, doar șase au avut o cauză a morții clară: patru prin înec, o sinucidere și o „moarte cardiacă”. Până acum, niciunul nu a fost clasificat drept omucidere.

Jay Coons, profesor de justiție penală la Universitatea de Stat Sam Houston, a explicat că este frecvent ca o cauză a morții să rămână nedeterminată în cazul persoanelor găsite în apă. „Când pui un cadavru în apă... dovezile pot fi spălate, dar, de asemenea, în mediul nostru cald și umed, corpul poate putrezi destul de repede, până în punctul în care nu mai rămâne decât foarte puțin”, a spus el, adăugând că dovezile se pierd adesea, cu excepția cazurilor cu leziuni vizibile.

Cauze posibile și reacții ale comunității

Autoritățile au sugerat mai multe cauze pentru aceste decese, inclusiv lipsa adăpostului, abuzul de substanțe, probleme de sănătate mintală și starea căilor navigabile. Primarul Whitmire a subliniat că persoanele fără adăpost „ajung adesea în zone cu acces limitat”.

Pe 30 septembrie, consilierele Letitia Plummer și Carolyn Evans-Shabazz au cerut mai multă transparență din partea autorităților. „Cu cât oferiți mai puține informații oamenilor, cu atât mai mulți oameni fac presupuneri”, a spus Plummer, adăugând că comunitatea dorește „informații mai precise și într-un mod mai rapid”.

Familia victimelor și rudele celor decedați și-au exprimat, de asemenea, frustrarea. Kenneth Cutting Sr., al cărui fiu a fost găsit mort anul trecut în Buffalo Bayou, a declarat: „Nu știu dacă există un criminal în serie, dar modul în care gestionează aceste cadavre este ridicol”. Xzaviere Chatman, sora unuia dintre decedați, a spus: „Trebuie făcut ceva”.

Măsuri și avertismente

Autoritățile au început să întocmească o listă completă a persoanelor găsite decedate în canalele orașului. Purtătoarea de cuvânt a poliției, Jodi Silva, a reiterat că nu există nicio legătură între cazuri și a avertizat populația: „Nu intrați în apă. Are curenți rapizi și există ramuri sub apă în care vă puteți bloca”.

Unii membri ai consiliului local au propus crearea unui grup de lucru special pentru a monitoriza problema, însă autoritățile au fost precaute în aplicarea unor măsuri suplimentare de siguranță, deoarece multe dintre cadavre nu prezentau semne de violență. Primarul Whitmire a subliniat că nu există o soluție „infailibilă” care să prevină toate decesele.

SUA

