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„Statele Unite nu pleacă nicăieri”. Un diplomat american vorbește despre așteptările Washingtonului față de aliați la Summitul NATO de la Ankara

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Summitul NATO care va avea loc la Ankara, în perioada 7-8 iulie, va reprezenta primul moment în care statele membre vor fi evaluate în funcție de progresele făcute după angajamentul privind majorarea cheltuielilor pentru apărare la 5% din produsul intern brut (PIB), a declarat miercuri ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, într-un briefing organizat pentru presa internațională.„

Oficialul american a descris reuniunea drept un moment-cheie pentru Alianță, în care accentul va fi pus pe nivelul investițiilor în apărare, dar și pe rezultatele concrete pe care acestea le produc.

Matthew Whitaker a prezentat prioritățile summitului NATO de la Ankara. FOTO: Arhivă
Matthew Whitaker a prezentat prioritățile summitului NATO de la Ankara. FOTO: Arhivă

Whitaker a explicat că miza angajamentului asumat de aliați este transformarea investițiilor în capacități militare concrete. Potrivit diplomatului, după summitul precedent, statele membre au alocat aproape 120 de miliarde de dolari pentru consolidarea apărării, aproximativ jumătate din această sumă fiind direcționată către achiziționarea de echipamente produse în Statele Unite.

El crede că este un început important, însă a subliniat că procesul de întărire a NATO este unul de durată și că reuniunea de la Ankara va reprezenta primul bilanț al angajamentelor asumate.

Nu este vorba doar despre cheltuirea banilor. În cele din urmă, contează capabilitățile pe care le construiești cu acești bani”, a declarat ambasadorul.

Primele diferențe între statele membre

Diplomatul american a afirmat că există deja diferențe vizibile între aliați în ceea ce privește ritmul în care își majorează investițiile în apărare. El a dat drept exemple Polonia, statele nordice, statele baltice și Germania, despre care a spus că au ajuns deja la nivelul de 5% din PIB sau au planuri credibile pentru atingerea acestui obiectiv într-un termen apropiat.

În schimb, alte state membre sunt încă în urmă și trebuie să accelereze investițiile, a spus Whitaker, adăugând că administrația președintelui Donald Trump se așteaptă ca toate guvernele să prezinte cât mai rapid planuri credibile pentru respectarea angajamentelor asumate.

Ambasadorul a sugerat și că statele care investesc mai mult în apărarea comună ar putea beneficia de o cooperare mai strânsă cu Washingtonul, inclusiv în domeniul achizițiilor militare și al colaborării strategice.

Credem că statele care fac mai mult pentru apărarea Alianței ar trebui să beneficieze și de avantajele acestui efort”, a spus Whitaker, precizând însă că acest lucru nu înseamnă că unele țări vor fi scutite de obligațiile asumate în cadrul NATO.

Europa trebuie să preia o parte mai mare din apărarea continentului

Unul dintre mesajele centrale transmise de ambasadorul american a fost că Statele Unite rămân angajate în NATO, însă se așteaptă ca aliații europeni să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărarea convențională a continentului.

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Whitaker a respins ideea că Washingtonul intenționează să își reducă implicarea în Alianță, însă a subliniat că Statele Unite au obligații de securitate și în alte regiuni ale lumii, iar acest lucru impune o redistribuire a responsabilităților între aliați.

Statele Unite nu pleacă nicăieri. Suntem unul dintre membrii fondatori ai NATO și vom rămâne un aliat de încredere. Dar avem responsabilități globale și ne așteptăm ca aliații noștri să vină alături de noi și să preia o parte mai mare din apărarea convențională a Europei”, a declarat diplomatul.

În acest context, Whitaker a insistat că dezvoltarea industriei de apărare va reprezenta una dintre prioritățile summitului. El e de părere că investițiile suplimentare trebuie să se transforme în echipamente și armament, nu doar în creșterea costurilor, și a susținut că statele aliate trebuie să accelereze producția de sisteme de apărare antiaeriană, muniții de precizie și sisteme fără pilot.

Potrivit ambasadorului, NATO are nevoie de o industrie de apărare mai eficientă și mai bine coordonată, capabilă să răspundă rapid cererii generate de actualul context de securitate. În opinia sa, fondurile suplimentare destinate apărării trebuie să ducă la creșterea efectivă a capacităților militare ale Alianței, nu doar la majorarea cheltuielilor.

Sprijinul pentru Ucraina rămâne o prioritate

Întrebat despre sprijinul pe care aliații îl vor anunța pentru Ucraina la summit, Whitaker a evitat să ofere detalii înaintea reuniunii, însă a afirmat că sunt așteptate noi angajamente pentru susținerea Kievului. El a amintit că Statele Unite au furnizat până acum cel mai amplu sprijin militar și a făcut referire la programul PEARL, prin care statele membre achiziționează armament american pe care îl transferă ulterior Ucrainei.

Ambasadorul a precizat că prin acest mecanism au fost livrate deja echipamente militare în valoare de peste șase miliarde de dolari, inclusiv sisteme Patriot și rachete PAC-3, și a subliniat că Washingtonul se așteaptă ca aliații europeni să contribuie într-o măsură tot mai mare la susținerea Ucrainei.

Statele Unite au făcut mai mult decât oricine până acum pentru Ucraina și vom continua să lucrăm împreună cu aliații noștri. În același timp, ne așteptăm ca statele europene să suporte o parte mai mare din povara unui război care are loc pe continentul european”, a declarat Whitaker.

Oficialul american a reiterat că administrația Trump continuă să urmărească încheierea războiului prin negocieri, însă consideră că, în acest moment, cele două părți sunt încă departe de o înțelegere comună. El și-a exprimat însă convingerea că summitul de la Ankara va marca trecerea de la angajamente politice la măsuri concrete pentru consolidarea capacităților militare ale NATO și pentru o împărțire mai echilibrată a responsabilităților între aliați.

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