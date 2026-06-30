Summitul NATO de la Ankara – miza secolului?

Summitul NATO de la Ankara marchează revenirea Turciei în centrul jocului geopolitic, într-un moment în care securitatea pare să cântărească mai mult decât disputele politice dintre Bruxelles și Ankara.

Ankara, devine epicentrul diplomației euro-atlantice. Pe 29 și 30 iunie 2026, o delegație de rang înalt a Comisiei Europene a ajuns la Ankara pentru discuții intense cu oficialii turci. Kaja Kallas, Marta Kos și Magnus Brunner au purtat convorbiri cu ministrul de Externe Hakan Fidan și alți demnitari, cu doar o săptămână înaintea Summitului NATO găzduit de Turcia – un eveniment pe care însăși Kallas l-a descris drept „cu adevărat istoric”.

Vizita semnalează o apropiere pragmatică într-un moment de tensiuni transatlantice, război în Ucraina și instabilitate în Orientul Mijlociu. Despre ce este vorba: Bruxelles-ul urmărește să consolideze legăturile cu un aliat NATO important, explorând modalități de eliminare a barierelor comerciale, de promovare a integrării economice și de avansare spre o aliniere strategică mai strânsă, pe fondul războaielor din Orientul Mijlociu și Ucraina, potrivit oficialilor. De asemenea, în atenție: Planurile de dezvoltare a așa-numitului Coridor Central — o rută comercială care leagă Asia de Europa, ocolind Rusia.

Un act de echilibristică: Aspirația Ankarei de a adera la UE este înghețată de ani de zile, în timp ce guvernul lui Erdoğan se confruntă cu critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului privind tratamentul aplicat unor figuri politice precum primarul Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, aflat în închisoare din martie 2025, sub acuzații de corupție pe care le neagă.

Declarația Ursulei von der Leyen din aprilie 2026 (Turcia pusă alături de Rusia și China ca surse de „influență” de evitat) a fost o gafă diplomatică clasică. Chiar dacă a fost rapid „corectată” de purtătorul de cuvânt, mesajul a rămas: pentru o parte importantă a elitei europene, Turcia nu este văzută doar ca partener strategic sau candidat la aderare, ci și ca rival potențial sau actor care poate exercita influență neliniștitoare asupra Balcanilor, Mediteranei de Est sau a comunităților turce din Europa. Această percepție explică de ce Ankara reacționează atât de sensibil la orice declarație de acest gen – ea confirmă suspiciunea turcă veche că UE nu tratează Turcia ca pe un egal, ci ca pe o „problemă” de gestionat.

Mesajul eurodeputaților

Citatele lui Nacho Sánchez Amor (S&D) și Vladimir Prebilič (Verzi) sunt tipice pentru linia Parlamentului European:

Insistența pe statul de drept nu este doar retorică. Este un instrument politic real. Menționarea explicită a „primarului închis” (cel mai probabil Ekrem İmamoğlu, primarul Istanbulului, sau alți opozanți) arată că Parlamentul vrea ca vizita delegației Comisiei să nu fie doar una de „cooperare pragmatică” pe securitate și migrație, ci să includă un mesaj ferm pe dosarele interne turcești.

nu este doar retorică. Este un instrument politic real. Menționarea explicită a „primarului închis” (cel mai probabil Ekrem İmamoğlu, primarul Istanbulului, sau alți opozanți) arată că Parlamentul vrea ca vizita delegației Comisiei să nu fie doar una de „cooperare pragmatică” pe securitate și migrație, ci să includă un mesaj ferm pe dosarele interne turcești. „Nu jucați în mâna lui Erdoğan” este un avertisment clar adresat Comisiei: nu sacrificați valorile pentru câștiguri tactice (controlul migrației, sprijin pe Ucraina sau poziție în NATO).

Ce înseamnă asta pentru vizita recentă?

Vizita Kallas-Kos-Brunner reflectă mai degrabă linia Comisiei și a Consiliului (pragmatică, orientată spre interese imediate) decât linia Parlamentului. Kallas a recunoscut public „problemele cu libertățile”, dar tonul general al vizitei a fost cooperant, cu accent pe securitate comună înaintea summitului NATO. Această tensiune internă UE (Comisie/Consiliu vs. Parlament) este structurală și îi oferă Turciei spațiu de manevră:

Ankara poate juca pe cartea „Bruxellesul oficial” (Comisia) împotriva „Bruxellesului politic” (Parlamentul).

Totodată, presiunile PE complică orice avans real pe dosare economice (modernizarea uniunii vamale, vize) pentru că orice concesie a Comisiei poate fi blocată sau criticată dur în hemiciclu.

Declarația von der Leyen și reacțiile eurodeputaților arată că UE nu are o strategie coerentă față de Turcia. Are două fețe: una pragmatic-geopolitică (nevoie urgentă de Ankara pe securitate, migrație, energie) și una normativ-valorică (care vede regimul Erdoğan ca pe o amenințare la modelul european). Turcia exploatează această schizofrenie cu pricepere, iar vizita din iunie și summitul NATO de la Ankara par să încline balanța, cel puțin temporar, spre pragmatism. Cât va dura această fereastră depinde și de cât de ferm va insista Parlamentul European să nu se „cadă în capcana” lui Erdoğan.

Să nu uitam că Turcia, este membră NATO din 1952 și candidat la aderarea la Uniunea Europeană de peste două decenii și se află din nou în centrul atenției internaționale. Gazduind summitul alianței la Ankara în perioada 7-8 iulie, țara condusă de Recep Tayyip Erdoğan demonstrează încă o dată capacitatea de a juca un rol pivotal pe scena globală, în ciuda relațiilor complicate cu Bruxellesul pe tema statului de drept și a valorilor democratice.

Summitul NATO de la Ankara (7-8 iulie 2026) – primul găzduit de Turcia de la Istanbul 2004

De ce este „istoric” summitul de la Ankara? Potrivit Înaltului Reprezentant Kaja Kallas, summitul din iulie nu este doar o întâlnire anuală de rutină. „Înainte de fiecare summit se spune că este istoric, dar de data aceasta este cu adevărat așa”, a declarat aceasta în contextul vizitei. Motivele sunt multiple: tensiunile în relația transatlantică, incertitudinile privind angajamentul pe termen lung al Statelor Unite în Europa, continuarea războiului din Ucraina și conflictele active din Orientul Mijlociu. Turcia aduce la masă active greu de ignorat: a doua armată ca mărime din NATO, o industrie de apărare în plină expansiune (cu companii precum ASELSAN și Baykar), și o poziție geografică unică la intersecția Mării Negre, Mediteranei de Est, Caucazului și Orientului Mijlociu. În plus, Ankara controlează puncte strategice precum Strâmtorile Bosfor și Dardanele, esențiale pentru securitatea energetică și navală a Europei.

Analizele americane, inclusiv cele de la Modern War Institute (West Point) și Carnegie Endowment, vorbesc despre „paradoxul Turciei”: un aliat indispensabil din punct de vedere militar și strategic, dar adesea dificil din punct de vedere politic, din cauza derapajelor democratice și a politicii externe independente promovate de Erdoğan.

Vizita delegației UE: cine a venit și ce s-a discutat?

Delegația europeană a fost formată din trei figuri cheie ale Comisiei Europene: Kaja Kallas (Înalt Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate), Marta Kos (Comisar pentru Extindere) și Magnus Brunner (Comisar pentru Afaceri Interne și Migrație). Este o delegație de nivel înalt, rar întâlnită în ultimii ani în relația UE-Turcia. Întâlnirile principale au avut loc cu ministrul de Externe Hakan Fidan, ministrul de Finanțe Mehmet Şimşek și ministrul Transporturilor Abdulkadir Uraloğlu. Potrivit surselor turce și comunicatelor oficiale de la Bruxelles, discuțiile s-au concentrat pe:

• Securitatea regională – războiul din Ucraina, situația din Orientul Mijlociu (Gaza, Siria, Iran), stabilitatea în Mediterana de Est și Caucazul de Sud;

• Migrația și vizele – continuarea cooperării pe gestionarea fluxurilor migratorii și reluarea dialogului privind liberalizarea vizelor pentru cetățenii turci;

• Economia și conectivitatea – modernizarea uniunii vamale UE-Turcia, integrarea Turciei în lanțurile de aprovizionare europene și proiecte de infrastructură (transport, energie, digital);

• Extinderea UE – deși procesul de aderare este blocat de ani de zile din cauza preocupărilor legate de statul de drept, Turcia insistă că rămâne o prioritate strategică.

Kallas a recunoscut public problemele existente: „Turcia este o țară candidată la UE. Au existat cu adevărat multe probleme privind libertățile”. Cu toate acestea, a subliniat imediat importanța strategică a Ankarei în NATO, descriind-o ca având „o poziție extrem de importantă” datorită armatei și industriei de apărare.

Presa turcă – de la Hurriyet Daily News și Daily Sabah la CNN Türk și Turkiye Today – a prezentat vizita într-o lumină preponderent pozitivă, ca pe un semn de „momentum reînnoit” în relațiile cu UE. Surse din Ministerul de Externe de la Ankara au subliniat că vizita simultană a trei comisari europeni reflectă importanța strategică pe care Bruxellesul o acordă Turciei în actualul context geopolitic. Ministrul Hakan Fidan este așteptat să reafirme că aderarea la UE rămâne o prioritate strategică pentru Turcia, dar că procesul trebuie să fie „fair și bazat pe merite”. Ankara cere modernizarea uniunii vamale (astfel încât bunurile turcești să fie tratate ca produse europene), progrese concrete pe liberalizarea vizelor și un dialog regulat la nivel înalt pe teme de securitate și economie. Turcia subliniază și rolul său de hub de conectivitate regională – proiecte în Marea Neagră, Caucazul de Sud și Asia Centrală – și contribuția la securitatea energetică europeană. Vizita este văzută ca o oportunitate de a consolida aceste argumente înaintea summitului NATO, unde von der Leyen și președintele Consiliului European António Costa sunt așteptați să participe.

Bruxellesul: pragmatism cu rezerve

Din perspectiva instituțiilor europene și a presei de la Bruxelles (Politico, Euractiv), vizita reflectă o „îmbrățișare incomodă” a Turciei. Pe de o parte, UE are nevoie de cooperarea Ankarei pe migrație, securitate și economie. Pe de altă parte, preocupările legate de statul de drept, libertatea presei și independența justiției rămân vii.

Comunicatul oficial al Comisiei Europene a fost prudent și orientat spre viitor: „discuții pentru avansarea cooperării bilaterale pe priorități strategice comune”, cu accent pe „provocări comune de securitate” înaintea summitului NATO. Nu s-au făcut promisiuni concrete privind deschiderea de capitole de negociere sau progrese majore pe aderare. Totuși, semnalele pozitive există: reluarea dialogurilor la nivel înalt în 2025-2026, invitarea Turciei la reuniuni ale miniștrilor de externe ai UE, reluarea parțială a operațiunilor Băncii Europene de Investiții în Turcia și un volum de comerț bilateral de circa 233 de miliarde de dolari în 2025. Vizita din iunie este parte a acestei tendințe de deblocare pragmatică.

Privirea de peste Atlantic: realpolitik și „paradoxul Turciei”

Presa și think-tank-urile americane (New York Times, Modern War Institute, Chatham House, Carnegie) au acoperit mai puțin vizita concretă a delegației UE, concentrându-se pe contextul mai larg al summitului NATO. Turcia este descrisă constant ca un aliat „strategic, dar problematic”. Pe de o parte, Ankara este esențială pentru flancul estic al NATO, pentru securitatea Mării Negre și pentru contrabalansarea influenței rusești și iraniene în regiune. Pe de altă parte, deciziile unilaterale ale Turciei (achiziția sistemului S-400 rusesc, blocarea inițială a aderării Suediei la NATO, politica independentă în Siria și Libia) au creat tensiuni repetate cu Washingtonul și aliații europeni. Analiștii americani subliniază că summitul de la Ankara va fi un test important pentru coeziunea alianței, în special dacă Statele Unite vor da semnale de retragere parțială din Europa sau de presiune crescută pentru creșterea cheltuielilor de apărare ale aliaților (ținta de 5% din PIB discutată în unele cercuri). Turcia, gazda summitului, va încerca probabil să își consolideze rolul și să obțină recunoaștere pentru contribuțiile sale.

Ce urmează? Perspective după vizită și summit

Vizita delegației UE din 29-30 iunie este doar un episod dintr-o serie de contacte intense. Pe 2 iulie este programat la Istanbul un dialog economic la nivel înalt, iar pe 7-8 iulie Ankara va găzdui liderii NATO, inclusiv (probabil) pe președintele american și pe oficialii europeni de top. Rezultatele concrete ale vizitei Kallas-Kos-Brunner vor fi evaluate în săptămânile următoare. Posibile progrese pe care Ankara le urmărește cu prioritate: avansarea discuțiilor pe modernizarea uniunii vamale, pași concreți spre liberalizarea vizelor pentru cetățenii turci și o mai bună coordonare pe securitatea regională. Bruxellesul, la rândul său, va căuta confirmarea cooperării turce pe migrație și pe alinierea (măcar parțială) cu pozițiile UE în dosare sensibile precum Ucraina și Orientul Mijlociu. Pentru Turcia, momentul este favorabil: găzduiește summitul NATO, este curtată de UE din motive pragmatice și își consolidează poziția de actor regional indispensabil. Rămâne de văzut dacă acest capital politic va fi folosit pentru a debloca procesul de aderare la UE sau doar pentru a obține beneficii concrete pe termen scurt, fără progrese pe valorile democratice cerute de Bruxelles.

Concluzie: un nou realism geopolitic

Vizita delegației Comisiei Europene la Ankara și summitul NATO care urmează ilustrează perfect noua realitate geopolitică a anului 2026: Europa și Statele Unite au nevoie de Turcia mai mult decât oricând, în ciuda frustrărilor acumulate de-a lungul anilor. Pragmatismul pare să fi câștigat teren în fața condiționalităților stricte pe statul de drept. Rămâne de văzut dacă această apropiere va produce rezultate durabile sau va rămâne o conjunctură temporară dictată de crizele actuale. Cert este că Ankara a devenit din nou un nod esențial al diplomației euro-atlantice – și intenționează să profite din plin de acest statut.