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178 de suspecți, arestați în Turcia înaintea summitului NATO de la Ankara. Opoziția acuză un nou val de represiune

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Autoritățile turce au arestat preventiv 178 de persoane în cadrul unei ample operațiuni împotriva unor organizații teroriste, desfășurate cu puțin peste o săptămână înaintea summitului NATO, programat să aibă loc la Ankara în perioada 7-8 iulie.

Operațiunea a avut loc cu puțin înaintea summitului NATO programat la Ankara. FOTO: iStock
Operațiunea a avut loc cu puțin înaintea summitului NATO programat la Ankara. FOTO: iStock

Potrivit agenției Anadolu, ancheta este coordonată de Parchetul din Ankara, care a emis mandate de reținere pentru 241 de suspecți. Dintre aceștia, 225 au fost reținuți.

Anadolu mai scrie că 212 dintre persoanele reținute au fost prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă pentru infracțiunea de apartenență la o organizație teroristă, în timp ce șase au fost eliberate de procurori.

În urma audierilor, instanța a dispus arestarea preventivă a 178 de suspecți, iar alți 34 au fost plasați sub control judiciar.

În comunicatul citat de Anadolu, Parchetul din Ankara nu precizează ce organizații teroriste sunt vizate de anchetă.

Arestări înaintea summitului NATO, contestate de opoziție

Reuters relata încă din 23 iunie că procurorii din Ankara au lansat o serie de descinderi care viza peste două sute de suspecți, investigați pentru presupuse legături cu mai multe organizații militante, inclusiv organizația Stat Islamic și grupările de extremă stângă DHKP-C, MLKP și TKP/ML.

Potrivit Reuters, operațiunile au avut loc la o zi după ce autoritățile din Ankara au anunțat interzicerea demonstrațiilor, conferințelor de presă și a altor adunări publice în perioada 28 iunie-10 iulie, invocând măsuri de securitate înaintea summitului NATO din 7-8 iulie.

Agenția mai notează că principalul partid pro-kurd DEM și mai multe organizații pentru drepturile omului au criticat operațiunea, susținând că pregătirile pentru summitul NATO sunt folosite ca pretext pentru restrângerea libertăților democratice și a activității politice. Reuters relata, de asemenea, că printre persoanele reținute în cadrul anchetei s-au numărat jurnalistul și activistul pentru drepturile persoanelor LGBTQ+ Yildiz Tar, politicieni de stânga și mai mulți avocați.

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