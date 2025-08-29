Zeci de şcoli din Moscova vor preda limba chineză în noul an şcolar

Peste 70 de şcoli din Moscova vor preda limba chineză pe parcursul noului an şcolar, care începe luni, 1 septembrie, a anunţat vineri, 28 august, primăria capitalei ruse.

„Puţin peste 70 de şcoli au optat pentru limba chineză. O şcoală a optat pentru arabă. Cele mai populare limbi sunt spaniola, franceza şi italiana, engleza fiind limba principală", a declarat Anastasia Rakova, viceprimarul Moscovei, potrivit EFE, citată de Agerpres.



Limba coreeană, predată într-o altă școală

Rakova, citată de TASS, a adăugat că o şcoală din Moscova va preda limba amharică, limba oficială a Etiopiei.

„Într-o altă şcoală va fi predată limba coreeană", a spus ea.

Relaţiile dintre Rusia şi China au primit un nou impuls după înrăutăţirea relaţiilor Moscovei cu Occidentul din cauza războiului din Ucraina.

Preşedintele rus Vladimir Putin călătoreşte, în acest weekend în China, într-o vizită oficială de patru zile pentru a participa la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai şi la sărbătorirea celei de-a 80-a aniversări a sfârşitului celui de-al Doilea Război Mondial.