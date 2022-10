WSJ: Oligarhii ruși își ascund bogăția prin intermediul rețelei secrete din Insula Man

Oligarhul rus de origine uzbecă Alișer Usmanov a investit într-un start-up american specializat în tehnologii LiDAR înainte să fie sancționat în urma invaziei ruse în Ucraina, relatează WSJ.

Investițiile în firma Quanergy Systems Inc, listată la bursă în luna februarie a acestui an, s-a făcut printr-o rețea de companii paravan folosite de-a lungul anilor și de apropiații lui Vladimir Putin pentru a muta sute de milioane de dolari din Rusia, arată documente analizate de publicația americană.

Amploarea rețelei nu a fost scoasă la iveală anterior. Printre implicați se numără apropiați ai lui Andrei Skoci, parlamentar rus, Serghei Cemezov, un fost asociat din KGB al Putin, ale cărui companii vând arme armatei ruse, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, precum și VTB Bank, susținută de Kremlin, care este adesea implicată în tranzacții guvernamentale majore.

Stratificarea rețelei îngreunează munca autorităților responsabile din Occident în privința urmăririi bunurilor și a implementării sancțiunilor impuse ca urmare a agresiunii ruse în Ucraina.

Companiile paravan i-au facilitat lui Ușmov, se presupune, plecarea din Germania spre Uzbekistan la bordul unui avion privat Airbus A340, după ce spațiul aerian european a fost închis pentru Rusia.

Autoritățile din Germania nu au putut interzice zborul pentru că proprietara avionului era o companie offshore.

Firma care gestionează rețeaua, „Bridgewaters”, are sediul în Isle of Man, o insulă autoguvernată situată în Marea Irlandei între Anglia și Irlanda.

Firma și-a ajutat clienții la clădirea unui imperiu corporatist, format din investiții în companii americane de tehnologie precum Meta Platforms Inc., Twitter și Airbnb Inc. ; investiții într-o companie care ar vinde echipamente de supraveghere guvernului rus și în proprietăți imobiliare în Europa, potrivit documentelor analizate de The Wall Street Journal.

Pentru a depista activele rusești, The Journal a examinat mii de documente, multe dintre ele ajunse publice în ultimii ani după scurgeri majore de documente financiare de la firme de servicii offshore, cunoscute drept „Panama Papers„, „Pandora Papers” și „Paradise Papers”.

De asemenea, WSJ s-a bazat pe declarații fiscale și înregistrări din aproximativ 20 de țări pentru a urmări companiile rețelei până în Rusia.

Cu toate că documentele analizate nu conțin dovezi clare că activele au ieșit din Rusia prin intermediul rețelei Bridgewaters după impunerea sancțiunilor, acestea revelează mijloacele prin care care firmele legate de Rusia au reușit să-și păstreze investițiile în companii occidentale, în pofida sancțiunilor economice globale.

Potrivit declarațiilor depuse la Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare din SUA în luna octombrie, aproximativ 16% din Quanergy, start-up-ul de tehnologii laser, este deținut de un fond de capital de risc cu sediul în San Francisco numit Rising Tide V LLC. Acesta la rândul lui este sponzorizat de un fond Bridgewaters în care investește oligarhul Usmanov. Quanergy a declarat că Usmanov deține o participație semnificativă în Rising Tide V.

Noul director general al Bridgewaters, Mark Veale, care a preluat conducerea în noiembrie, a declarat că societatea a trecut recent printr-o restructurare totală și a renunțat la mai mulți clienți în ultimul an. El a refuzat să îi numească, invocând clauze de confidențialitate clienților, sau să dezvăluie detalii despre contracte.

„Nu pot să mă întorc în trecut și să remediez eventuale greșeli, dacă s-au produs", a spus el. Dar astăzi, a spus el, firma face totul ca la carte.

„Nu suntem implicați în eludarea sancțiunilor", a spus el. „Acest birou nu încheie nimic cu cineva care ar putea face obiectul unor sancțiuni fără toată documentația corespunzătoare".

Purtătorul de cuvânt al lui Usmanov a declarat că acesta este un om care și-a făcut averea prin propriile puteri, nu a încercat niciodată să își ascundă activele și nu are legături cu Kremlinul.

„Respingem în mod categoric afirmația potrivit căreia Ușmanov a folosit" o rețea de companii fantomă și intermediari pentru a muta ruble din Rusia, a spus el. „Nimic de acest gen nu s-a întâmplat vreodată".