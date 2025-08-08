search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Elevii ruși învață din manualele de istorie că Republica Moldova e „teritoriu istoric rusesc”. Cum este prezentată România

0
0
Publicat:

O analiză WatchDog dezvăluie că manualele de istorie din liceele rusești, scrise sub coordonarea consilierului lui Vladimir Putin, prezintă Republica Moldova ca teritoriu istoric rusesc, cu legitimitate redusă ca stat suveran. Nici România nu are o imagine prea bună.

Manual de istorie din Rusia. FOTO: atlanticcouncil.org
Manual de istorie din Rusia. FOTO: atlanticcouncil.org

Republica Moldova, „teritoriu istoric rusesc”

Potrivit analizei semnate de Artur Leșcu pentru WatchDog și citate de Radio Chișinău, elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din Rusia învață, din manuale oficiale de istorie, că Republica Moldova este „slab legitimată ca stat suveran” și „expusă influențelor externe ostile”.

Cărțile, redactate sub supravegherea directă a consilierului prezidențial Vladimir Medinski, propun o perspectivă geopolitică profund distorsionată asupra istoriei Moldovei, în care legitimitatea acesteia este pusă constant sub semnul întrebării, avertizează istoricul.

„Analiza fragmentelor din manualele de istorie utilizate în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a în Federația Rusă relevă o abordare profund geopolitică, propagandistică și distorsionată a istoriei Republicii Moldova. Manualele rusești prezintă Moldova ca pe un teritoriu istoric rusesc, slab legitimat ca stat suveran și expus influențelor externe ostile, în contradicție cu realitățile istorice documentate și cu dreptul internațional”, se arată în analiza de la WatchDog

„Reîntregire istorică”, nu ocupație

În paginile acestor manuale, integrarea Basarabiei în Imperiul Țarist (1812) și în Uniunea Sovietică (1940) este prezentată drept un act de „reîntregire istorică”, în condiţiile în care Republica Moldova este considerată pământ rusesc. Evenimentele din vara anului 1940 sunt descrise ca „revenire în componența Rusiei”, evitându-se complet calificarea juridică de ocupație militară, în ciuda ultimatumului sovietic din 26 iunie 1940.

Mai mult, formarea RSS Moldovenești este explicată ca rezultat al unirii Basarabiei cu Republica Autonomă Moldovenească, parte a RSS Ucrainene, accentuând ideea unei construcții artificiale, născute exclusiv din logica politico-administrativă a URSS.

Citește și: Cea mai mare editură rusă de manuale şcolare, obligată să şteargă pasajele despre Ucraina

Legitimarea separatismului

Manualele susțin că, în 1991, locuitorii din Găgăuzia și Transnistria ar fi votat pentru păstrarea Uniunii Sovietice, în contrast cu „refuzul” autorităților de la Chișinău.

Astfel, potrivit lui Artur Leșcu, formularea sprijină indirect narațiunea rusă despre legitimitatea proiectelor separatiste, subminează autoritatea guvernului moldovean şi omite intenţionat faptul esențial că referendumul din martie 1991 a fost organizat ilegal în aceste regiuni, fără recunoașterea oficială a RSS Moldovenești.

Europa, sursă de instabilitate

În aceeași cheie propagandistică, orientarea pro-europeană a Chișinăului este descrisă ca sursă a instabilității politice interne, fără a fi recunoscută ca un proiect de modernizare democratică.

Potrivit autorului studiului, această abordare pregătește tinerii ruși să accepte ideea unor viitoare conflicte sau chiar intervenții militare în fostele republici sovietice.

„Narațiunea istorică nu este niciodată neutră. E firesc ca lecțiile de istorie să sublinieze momente glorioase din trecut. E nefiresc însă când totul devine un instrument pentru justificarea acțiunilor politice și a pretențiilor teritoriale contemporane”, arată analiza WatchDog.

România, ținta aceleiași manipulări istorice

Raportul WatchDog arată că manualele rusești oferă o imagine negativă și României, prezentată drept promotoarea unei „campanii naționaliste de absorbție” a Moldovei.

 Unirea din 1918 este calificată drept „ocupație”, fiind omis complet votul Sfatului Țării și contextul prăbușirii Imperiului Rus.

„În această logică, orice apropiere între Moldova și România este considerată ilegitimă și periculoasă. Această prezentare răspunde unei strategii narative menite să delimiteze identitar Moldova de România și să cultive percepția unei entități moldovenești separate, tradițional pro-ruse”, este concluzia istoricului.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
digi24.ro
image
Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență
stirileprotv.ro
image
Românii care vor fi SUPRAVEGHEAȚI de sus, cu dronele: Cine sunt cei buni de plată
gandul.ro
image
Prognoza METEO pe patru săptămâni: temperaturi mai ridicate și ploi puține în vest
mediafax.ro
image
Cum au primit vestea copiii unui bărbat care a avut cancer că au câștigat la loto. Au încasat un milion de lire sterline
fanatik.ro
image
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România, însă nu la FCSB sau Farul
digisport.ro
image
Rusia revine în forță în țările din fosta Uniune Sovietică: începe un amplu plan de recuperare a influenței, după plecarea americanilor
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Aproape toată ţara, inclusiv Capitala, intră sub avertizări de caniculă. Revin temperaturile de 40 de grade
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
cancan.ro
image
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
Cum a vrut “fiul secret” al lui Ion Iliescu să intermedieze vânzarea a 30.000 de mașini românești pe piața americană. Ce a scris Bujor Sion în notele de la Securitate
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ: Gemenii sunt deja iubiți!
romaniatv.net
image
Anunț uluitor! Sunt vizați toți românii care vor să cumpere un apartament
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
image
Două zodii vor plânge de fericire. Reușesc să scape de probleme grave și începe să se întrezărească luminița de la capătul tunelului și pentru ele
click.ro
image
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna. Chiar și în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului mâncarea poate avea un gust de neuitat.
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
ion iliescu jpg
Personajul care devenise Ion Iliescu la un moment dat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”

OK! Magazine

image
Un fost angajat de la Palatul Kensington dezvăluie cel mai bine păstrat secret al lui Kate Middleton. Cu ajutorul lui își menține ea sănătatea!

Click! Pentru femei

image
Ce-a făcut Brad Pitt chiar în ziua în care mama lui a murit. E surprinzător!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?