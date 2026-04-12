Netanyahu susține că programul nuclear al Iranului a fost anihilat: „Au vrut să ne stranguleze”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat sâmbătă seara că Israelul a „anihilat” programele nuclear și de rachete balistice ale Iranului în cadrul campaniei de bombardamente desfășurate împreună cu Statele Unite, transmite AFP.

Declarația a fost făcută în timp ce, în Pakistan, continuă negocierile de pace dintre Washington și Teheran, potrivit aceleiași agenții, citate de Agerpres.

„Am reuşit să anihilăm programul nuclear şi să anihilăm programul de rachete” ale Iranului, a spus Netanyahu într-un discurs televizat, susținând că ofensiva militară a afectat și conducerea politică și militară a Teheranului, precum și rețeaua sa de aliați din regiune.

„Ei au vrut să ne stranguleze, iar (acum) noi suntem cei care îi strangulăm. Ne-au ameninţat cu anihilarea, dar acum ei luptă pentru supravieţuirea lor”, a mai declarat premierul israelian.

Lansată pe 28 februarie de SUA și Israel, campania militară împotriva Iranului a fost suspendată miercuri, odată cu intrarea în vigoare a unui armistițiu de două săptămâni, perioadă în care cele două state încearcă să ajungă la o soluție negociată.

Deși conducerea politică și militară a Iranului a fost grav afectată de atacurile aeriene, Teheranul a continuat până la armistițiu să lanseze drone și rachete asupra Israelului și asupra intereselor americane din regiune. Potrivit sursei citate, nu există indicii că regimul iranian ar fi pe punctul de a pierde puterea sau de a fi înlocuit cu o conducere favorabilă intereselor Washingtonului și Tel Avivului.

Amintim că premierul Benjamin Netanyahu a fost criticat săptămâna aceasta de liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, pentru modul în care a gestionat conflictul cu Iranul, după ce șeful guvernului israelian a susținut armistițiul de două săptămâni propus de președintele american Donald Trump.