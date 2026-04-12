Tragedie cumplită într-o familie din Liban: O fetiță de 7 ani și-a pierdut sora într-un atac israelian, în timpul înmormântării tatălui ei

O tragedie cutremurătoare a avut loc în Liban. O fetiță de șapte ani, Aline Saeed, a supraviețuit la limită unui atac aerian israelian care i-a ucis sora mai mică, Taleen, și mai mulți membri ai familiei. Incidentul s-a produs chiar în ziua în care era înmormântat tatăl ei.

Atacul a avut loc miercuri, 8 aprilie, în satul Srifa din Liban, în timp ce familia fetelor se afla acolo pentru înmormântarea tatălui. În loc de liniște, o nouă lovitură aeriană a transformat momentul într-o tragedie și mai mare: o fetiță care nu împlinise încă doi ani a fost ucisă.

„Ni s-a spus că este armistițiu. Ca toți ceilalți, ne-am întors în sat... și dintr-odată a fost ca o furtună care s-a prăbușit peste noi”, a povestit bunicul fetelor, care a supraviețuit atacului, relatează Reuters.

Duminică, familia s-a reunit în orașul-port Tyr pentru a ridica trupurile celor decedați.

Conflictul continuă, în ciuda apelurilor la pace

Războiul din Liban s-a intensificat după ce gruparea Hezbollah a lansat atacuri asupra pozițiilor israeliene, în sprijinul Iranului. De atunci, Israel și-a extins campania militară aeriană și terestră, soldată cu peste 2.000 de morți, inclusiv 165 de copii și aproape 250 de femei.

Ziua de miercuri a fost una dintre cele mai sângeroase din istoria recentă a Libanului, cu peste 350 de persoane ucise în întreaga țară.

„Nu este umanitate. Este o crimă de război”, a declarat bunicul fetelor, la spitalul unde mama lui Aline este încă internată.

Apeluri internaționale și bombardamente continue

În timp ce negocierile dintre Iran și Statele Unite pentru extinderea armistițiului la Liban nu au dus la un rezultat concret, bombardamentele continuă. Aproape 100 de persoane au fost ucise sâmbătă, în urma unor noi atacuri.

În acest context, Papa Leon a transmis un mesaj de solidaritate față de poporul libanez și a cerut încetarea violențelor, subliniind „obligația morală de a proteja civilii de efectele devastatoare ale războiului”.

Medicii din spitalele din sudul Libanului spun că situația este critică, numărul răniților fiind foarte mare, mulți dintre aceștia copii, iar unitățile medicale sunt supuse unei presiuni uriașe.