Gerhard Schröder, omul cerut de Putin la masa negocierilor de pace pentru Ucraina, exclus de Borussia Dortmund. Era fanul echipei de la 6 ani

Europa se pregătește de noi discuții de pace cu Rusia pe tema Ucraina. Șeful de la Moscova, Vladimir Putin (73 de ani), a declarat că persoana cu care ar prefera să stea la masa negocierilor este fostul cancelar german Gerhard Schröder (82 de ani).

„Pentru mine personal, fostul cancelar al Republicii Federale Germania, domnul Schröder, este de preferat", a precizat Putin. Se știe că fostul oficial neamț a trecut de mult în slujba lui Vladimir Putin.

Un pasaj din biografia celui solicitat să negocieze în numele continentului, dar pe care Germania a anunțat că nu-l acceptă, conține un detaliu interesant.

Considerat un paria în propria țară și deposedat de avantajele acordate fiecărui fost prim-ministru, lui Schröder i-a fost retras titlul de cetățean de onoare al Hanovrei.

Mai mult, a fost forțat să returneze cardul de membru de onoare al Borussiei Dortmund, echipa pe care o iubește de când avea 6 ani. La Borussia a jucat în perioada 1982-1988 românul Marcel Răducanu.

Cine a fost Gerhard Schröder

În octombrie 1998, Gerhard Schröder avea să intre în Bundeskanzleramt pe ușa principală, fiind ales cancelar după ce l-a învins pe Helmut Kohl, părintele reunificării.

În fruntea unei coaliții cu Verzii, condusă de Joschka Fischer, avocatul din Hanovra avea să guverneze Germania timp de șapte ani, legându-și numele de reforme importante care au modernizat țara, permițându-i să înfrunte cu succes noul mileniu: noua lege a cetățeniei, retragerea din energia nucleară și, mai presus de toate, cea mai radicală reformă a statului.

Mai mult, în 1999, odată cu misiunea umanitară NATO în Kosovo și în 2001 odată cu intervenția în Afganistan, a decis primele acțiuni militare ale Germaniei de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, dar a avut puterea să-i spună nu lui George W. Bush și aventurii sale din Irak. Gerhard Schröder este socotit un mare cancelar, iar Putin speră să fie și mediatorul potrivit pentru negocierile cu Rusia privind Ucraina.

Rădăcina problemelor lui Schröder constă în relația sa strânsă cu Vladimir Putin. Când a părăsit cancelaria, a devenit principalul lobbyist al Kremlinului, care l-a numit șef al adunării acționarilor Nord Stream 1 și Nord Stream 2, cele două conducte de gaze care leagă Rusia de Germania pe sub Marea Baltică, acum inactive.

„Vă este frică să lucrați pentru noi?”, l-a întrebat Putin, telefonic, pe 9 decembrie 2005, la puțin peste două săptămâni după ce a lăsat postul de cancelar în favoarea Angelei Merkel. Schröder nu s-a temut și a acceptat oferta.

Un episod petrecut cu puțin peste un an mai devreme, la a 60-a aniversare a sa, în 2004, ajută la înțelegerea motivelor sale. Biograful său, Reinhard Urschel, l-a întrebat ce va face după încheierea mandatului de cancelar. „Vreau să fac bani”, a răspuns sec Schröder.

Și-a ținut cuvântul, intrând în slujba lui Putin. Dar din acel moment, asemenea lui Faust al lui Goethe, s-a trezit în mâinile lui Mefistofel rus. Diferența față de Faust este că fostul cancelar nu s-a pocăit niciodată. Într-adevăr, „Să-mi recunosc vinovăția? Asta nu e pentru mine”, a spus el în 2022, într-un interviu rar acordat New York Times. A numit războiul lui Putin din Ucraina „o greșeală”, dar a adăugat că „masacrele de la Bucea trebuie investigate”, înainte de a se stabili cui aparține responsabilitatea.

I-a luat câteva luni să demisioneze din funcțiile sale în consiliile de administrație ale celor două conducte de gaze și în cel al Rosneft, gigantul petrolier rus care îi plătea 600.000 de euro pe an. Dar a refuzat întotdeauna să se distanțeze de Putin, cu atât mai puțin să-l condamne, descriindu-l drept „singurul om care poate pune capăt războiului” și explicând că nu vrea să renunțe la oportunitatea de a media, deoarece „o parte are încredere în mine”. Acea parte este Rusia prietenului său Vladimir, care a confirmat acum dou zile acest lucru.

La fel ca liderul de la Kremlin, fostul cancelar s-a ridicat din nimic și a devenit un om care s-a construit singur. Amândoi au origini foarte umile, iar acest lucru a creat o legătură profundă între ei.

Schröder nu și-a cunoscut niciodată tatăl, un soldat al Wehrmacht-ului care a murit în 1944 pe Frontul de Est, când el avea doar 6 luni. Mama sa era femeie de serviciu și a crescut singură cinci copii. A urmat școala serală (lucra ziua) înainte de a urma universitatea și de a absolvi dreptul cu onoruri. S-a alăturat SPD-ului la 19 ani, unde în 1978 a devenit șeful Jusos, puternica organizație de tineret.

Mândria și un sentiment de răscumpărare socială l-au însoțit de-a lungul vieții. Când a fost ales prim-ministru al Saxoniei Inferioare în 1986, mama sa, care era încă menajeră pentru un cuplu burghez bogat din Hanovra, le-a spus angajatorilor ei, iar aceștia nu au crezut-o. A doua zi dimineață, Schröder și-a dus mama la serviciu cu mașina de serviciu, a bătut la ușă și, când au deschis-o, s-a prezentat: „Sunt Gerhard Schröder, noul ministru-președinte. Iar această doamnă este mama mea”.

Nu în ultimul rând, la fel ca Putin, Schröder iubește la grămadă femeile. În ciuda faptului că a avut cinci soții, se consideră fidel. A fost numit monogam în serie: „Am întâlnit patru femei în viața mea și m-am căsătorit cu toate”, mi-a spus odată într-un interviu după a patra căsătorie, cu jurnalista Doris Köpf, cu care a adoptat (mulțumită lui Putin) doi copii ruși. A cincea sa soție, So-Yeon Schröder-Kim, este o interpretă sud-coreeană, cu 26 de ani mai tânără decât el, pe care a cunoscut-o într-o călătorie de afaceri în Asia. Fidel ideologiei sale, s-a căsătorit cu ea, în 2018.