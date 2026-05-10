Germania respinge propunerea lui Putin de a-l implica pe Gerhard Schröder în negocierile de pace în Ucraina

Germania a respins duminică, 10 mai, sugestia președintelui rus Vladimir Putin ca fostul cancelar Gerhard Schröder să coordoneze eventuale negocieri cu Uniunea Europeană privind un acord de pace în Ucraina.

Propunerea a venit în contextul declarațiilor președintelui Consiliului European, Antonio Costa, care a afirmat recent că există „potențial” pentru ca UE să negocieze cu Rusia și să discute viitorul arhitecturii de securitate a Europei. Vladimir Putin a susținut că, în cazul unor astfel de discuții, Schröder ar fi mediatorul său preferat, arată News.

Un oficial german a respins ferm ideea, argumentând că aceasta nu este credibilă, întrucât Rusia nu și-a schimbat poziția în privința condițiilor de pace. Acesta a precizat că un prim test al intențiilor Moscovei ar fi prelungirea armistițiului de trei zile anunțat pentru perioada 9–11 mai.

Oficialul, care a vorbit cu Reuters sub condiţia anonimatului, a spus că Putin a făcut o serie de propuneri false menite să divizeze alianţa occidentală.

De asemenea, un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat că Berlinul nu vede semne că Rusia ar fi interesată de negocieri serioase și a subliniat că orice discuții între Uniunea Europeană și Moscova trebuie coordonate strâns cu statele membre și cu Ucraina.

Legăturile lui Gerhard Schröder cu Rusia

Gerhard Schröder, cancelar al Germaniei între 1998 și 2005, a devenit ulterior o figură controversată în spațiul public german din cauza relațiilor sale apropiate cu Rusia. După ce a părăsit funcția, a acceptat conducerea unui consorțiu germano-rus implicat în proiecte energetice, fiind criticat pentru apropierea de Kremlin.

Relația sa cu Vladimir Putin a fost descrisă frecvent drept una extrem de apropiată, cei doi fiind adesea prezentați ca prieteni vechi, cu întâlniri și gesturi publice de apropiere de-a lungul anilor. Schröder a apărat constant această relație, inclusiv după izbucnirea războiului din Ucraina, perioadă în care a avut și încercări nereușite de a media discuții la Moscova.

Criticii săi din Germania susțin însă că această apropiere ridică semne de întrebare, în special în contextul rolurilor pe care le-a avut în proiecte energetice cu Rusia și al sprijinului său constant pentru Vladimir Putin de-a lungul anilor.