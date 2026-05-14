Grimasă suspectă și scandal cu arme: momente controversate în vizita lui Trump la Beijing

Un incident tensionat a umbrit vizita de stat a președintelui american Donald Trump în China, după ce agenți ai Secret Service au intrat într-un schimb dur de replici cu oficialii chinezi, la intrarea într-un celebru templu din Beijing. Motivul disputei: unul dintre agenții americani era înarmat și nu a fost lăsat să intre în complexul istoric.

Momentul delicat s-a petrecut în prima zi completă a întâlnirilor oficiale dintre Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping. Cei doi au discutat teme sensibile precum relațiile comerciale dintre Washington și Beijing, tensiunile privind Taiwanul și conflictul din Iran.

După întrevederea care a durat aproximativ două ore și un sfert, Trump a evitat să ofere detalii despre discuțiile purtate cu Xi. Ulterior, cei doi șefi de stat au vizitat împreună Templul Cerului, monument emblematic al Beijingului construit în secolul al XV-lea.

Acolo a izbucnit însă conflictul diplomatic și de securitate. Potrivit jurnaliștilor care l-aul însoțit pe liderul american, un agent Secret Service care îi însoțea pe reporteri a fost oprit de securitatea chineză și i s-a interzis accesul în incinta templului din cauza armei pe care o purta.

„Accesul presei în complex a fost întârziat aproape 30 de minute din cauza unei discuții lungi și tot mai tensionate între oficialii americani și cei chinezi, după ce autoritățile chineze au refuzat să permită unui agent Secret Service să intre înarmat”, a relatat corespondentul AFP Danny Kemp.

Acesta a mai spus că reprezentanții presei au fost ținuți temporar într-o încăpere laterală, în timp ce oficialii celor două delegații purtau „o dezbatere aprinsă” privind deplasarea grupului.

În cele din urmă, cele două părți ar fi ajuns la un compromis, însă detaliile acordului nu au fost făcute publice.

Teorii ale conspirației după toastul lui Trump în China: imaginile care au inflamat internetul

Tensiunile nu s-au oprit aici. Potrivit aceleiași surse, după plecarea lui Trump de la templu, jurnaliștii și personalul american au fost din nou blocați pentru scurt timp de oficialii chinezi, care ar fi încercat în repetate rânduri să împiedice grupul să se alăture coloanei prezidențiale.

Vizita lui Donald Trump la Beijing s-a desfășurat sub măsuri de securitate excepționale. Presa americană a relatat că aproximativ 30 de zboruri către și dinspre Aeroportul Internațional Beijing Capital au fost anulate pentru a facilita sosirea liderului american.

În contextul recentei tentative de asasinat asupra președintelui SUA, autoritățile au impus măsuri stricte inclusiv la hotelul Cele patru anotimpuri, unde era cazată delegația americană. Angajații hotelului au fost obligați să își înregistreze identitatea la autorități, iar zona a fost împânzită de polițiști înarmați, puncte de control și bariere de securitate.

Publicația The New York Times a notat că toate hotelurile aflate în apropierea ambasadei SUA din Beijing figurau fără camere disponibile pe durata vizitei lui Trump.

Un alt moment care a stârnit numeroase speculații pe rețelele sociale a avut loc în timpul dineului oficial. După discursul susținut în onoarea lui Xi Jinping, Donald Trump a ridicat un pahar într-un toast, a gustat din lichidul spumant aflat într-o cupă și a afișat imediat o grimasă vizibilă, înainte de a înmâna paharul unui angajat, rostind în șoaptă: „Mulțumesc”.

Nu este clar nici în prezent ce băutură se afla în paharul președintelui american. Episodul a alimentat rapid teorii conspiraționiste online, unii utilizatori susținând fără dovezi că băutura ar fi fost verificată de Secret Service, iar persoana care a preluat paharul ar fi fost, de fapt, un agent sub acoperire.

Alți comentatori au respins însă aceste speculații, considerând că gestul lui Trump a reprezentat doar un semn protocolar de respect față de liderul chinez Xi Jinping.