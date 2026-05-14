Video Modista, meseria pierdută în România, profesie de elită în Marea Britanie. Cum s-a pierdut arta de a face pălării la noi.

Pălăria a fost mereu simbolul care arăta din ce clasă socială aparținea cel sau cea care o purta. Dar, de-a lungul timpurilor, pălăria a fost semnul nobleții și al aristocrației. De la cele mai impunătoare, pănă la cele minimaliste, pălăriile au o istorie tumultoasă.

Și dacă pălăria era parte inetgrantă din feminitate și masculinitate, modistele și pălărierii erau de mare valoare. În România arta de a face pălării a murit. În occident, modistele sunt căutate și apreciate iar Marea Britanie este considerată elita școlilor care formează modiste și pălărieri.

La Interviurile Adevărul, Maria-Carmen Syed Abdul Melnic, designer de pălării povestește cum a ajuns să fie medaliată la festivalurile internaționale de artă a pălăriei șu cum creațiile sale sunt apreciate în UK, Australia, America.