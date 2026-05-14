Marco Rubio susține că armata Ucrainei este acum cea mai puternică forță militară din Europa

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că războiul cu Rusia a transformat armata ucraineană în „cea mai puternică din Europa”, datorită sprijinului occidental și experienței acumulate pe front.

Marco Rubio a subliniat că nevoia de a duce un război împotriva Rusiei i-a obligat pe ucraineni să dezvolte „noi tactici, noi tehnici, noi echipamente și noi tehnologii”, creând astfel „un tip de război hibrid și asimetric”, pe care l-a descris drept impresionant.

„Dacă ne uităm la cifre, rușii pierd de cinci ori mai mulți soldați pe lună decât ucrainenii, iar Ucraina este o țară mai mică și are o armată mai redusă numeric — deși, ca să fie foarte clar, forțele armate ucrainene sunt în acest moment cele mai puternice și mai capabile din toată Europa. Asta se datorează, evident, și sprijinului primit, dar și experienței acumulate pe câmpul de luptă”, a declarat el într-un interviu pentru Fox News, publicat de Departamentul de Stat al SUA.

Oficialul american a mai susținut că un număr uriaș de oameni mor de ambele părți ale conflictului și că Ucraina va avea nevoie de două decenii pentru a se reface.

„Pagubele produse economiei ruse sunt extraordinare. Rusia pierde între 15.000 și 20.000 de soldați pe lună, morți. Nu răniți, ci morți. Este un război teribil. Iar noi suntem pregătiți, președintele este pregătit, echipa sa este pregătită să faciliteze o soluție diplomatică pentru încheierea războiului”, a subliniat secretarul de stat american.

Rubio a recunoscut, de asemenea, că negocierile de pace și-au pierdut din elan din mai multe motive.

Recent, el a afirmat că procesul de pace privind Ucraina nu a avut un „rezultat fructuos”, însă a precizat că, în condiții schimbate, Statele Unite sunt pregătite să continue medierea între partea ucraineană și cea rusă.

Amintim că Statele Unite au preluat tactica de atac cu drone a Ucrainei în cadrul conflictului din Iran. Această metodă, folosită pentru prima dată de forțele ucrainene pentru a face față invaziei rusești, a fost acum aplicată de americani, în premieră, în cadrul unui conflict cu mult mai largi implicații internaționale.