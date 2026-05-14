Ilie Bolojan anunţă când şi în ce condiţii inflaţia ar putea scădea până la 8% sau chiar 6%: „Dacă nu vor interveni şi alte şocuri”

Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat, într-o declarație de presă, modul în care vede evoluția inflației în perioada următoare, în contextul în care datele Institutului Național de Statistică indică un nivel actual de 10,7%.

„Inflația este un rezultat cumulat al mai multor factori care înseamnă că dacă ai deficite imense, inevitabil vei crea o bază pentru inflație și am plecat cu o inflație mare de anul trecut. Și gândiți-vă la efectele liberalizării prețului la electricitate, la cele 2 procente în plus la TVA din 2025, la care s-au adăugat efectele războiului din Iran, ceea ce a însemnat scumpiri la pompe, de asemenea, zona de îngrășăminte pentru Agricultură, dar ele s-au reflectat și în costuri de producție și în celelalte prețuri”, a explicat Ilie Bolojan.

Șeful interimar al Executivului a arătat că o scădere a inflaţiei ar putea deveni vizibilă în lunile de vară, însă a subliniat că acest scenariu depinde de mai mulți factori, în special de stabilitatea economică și de evitarea unor noi șocuri care ar putea împinge din nou costurile în sus.

„Dacă nu vor interveni şi alte şocuri, în luna iulie ne vom duce către o inflaţie de 8%, iar în august vom coborî spre 6%”, a declarat Ilie Bolojan.

Din păcate, scăderea inflaţiei nu presupune neapărat o scădere imediată a prețurilor, ci este mai degrabă efectul modului în care sunt calculate statistic ratele anuale, pe măsură ce lunile cu scumpiri ridicate din anul trecut ies din baza de comparație.

„Că suntem pe calea cea bună o arată scăderea deficitului reuşit anul trecut şi mi se pare că este total anormal şi este fals, în totalitate, că această reducere de deficit ar fi fost rezultatul unor inginerii contabile prin neplată a facturilor”, a mai spus el.