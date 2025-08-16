search
Sâmbătă, 16 August 2025
Presa din Ucraina reacționează vehement după întâlnirea lui Trump cu Putin. „Înfiorător. Rușinos. Și, în final, inutil."

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Presa din Ucraina reacționează dur după întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska. Jurnaliștii de la Kyiv Independent au publicat la prima oră a dimineții un editorial vehement, criticând primirea “regală” oferită dictatorului rus și lipsa unor rezultate concrete în discuțiile privind Ucraina. 

Presa din Ucraina critică primirea „regală” organizată pentru Putin / Sursa foto: Getty images
Presa din Ucraina critică primirea „regală” organizată pentru Putin / Sursa foto: Getty images

După întâlnirea dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin de la Anchorage, presa ucraineană a reacționat cu indignare. Editorialul publicat de Kyiv Independent la primele ore ale dimineții denunță spectacolul protocolar oferit liderului rus. Aceștia subliniază contrastul izbitor dintre primirea lui Putin și tratamentul aplicat anterior președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky.

„Înfiorător. Rușinos. Și, în final, inutil”. Așa și-au început jurnaliștii ucraineni editorialul

„Acestea au fost cuvintele care ne-au venit în minte urmărind desfășurarea Summitului din Alaska.

Pe ecranele noastre, un dictator sângeros și criminal de război a primit o primire regală în țara libertății — în timp ce dronele sale de atac se îndreptau spre orașele noastre” potrivit Kyiv Independent. 

Aceștia subliniază contrastul izbitor între tratamentul aplicat liderului rus și cel aplicat președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, acuzând Casa Albă că a transformat o întâlnire diplomatică într-un spectacol de curtoazie care îl legitimează pe dictator și ignoră gravitatea războiului din Ucraina.

„Din momentul în care a coborât din avion pe sol american, dictatorul rus radia de mulțumire. 

Nu mai era un paria internațional, ci era în sfârșit acceptat — și respectat — de liderul lumii libere. Predecesorul lui Trump îl numise pe Putin criminal; Trump i-a oferit o primire regală.

Trump l-a întâmpinat pe Putin cu covor roșu, strângeri de mână călduroase, survol cu bombardiere americane și o plimbare cu limuzina din scaunul din spate.

Președintele ucrainean a fost umilit public. Cel rus a fost răsfățat. Ambele episoade au fost rușinoase” mai arată publicația din Ucraina. 

Jurnaliștii critică lipsa unui rezultat concret în privința războiului din Ucraina  

„Delegația rusă nu a făcut niciun efort să ascundă batjocura față de negocieri. Ministrul de Externe Serghei Lavrov a venit în Alaska purtând un hanorac cu inscripția URSS — afirmând deschis pretenția Rusiei asupra Ucrainei. Jurnaliștii Kremlinului au scris despre cum li s-a servit pe avionul guvernamental pui Kiev — un indiciu subtil că Ucraina era <<gătită>>. Rușii clar nu au luat <<negocierile de pace>> în serios.” mai scrie publicația. 

Jurnaliștii de la Kyiv Independent avertizează că, în ciuda aparenței prietenoase de la summitul din Alaska, întâlnirea dintre Trump și Putin nu a adus niciun progres real, iar cererile Rusiei pentru Ucraina rămân inacceptabile. 

Dacă cei doi președinți nu au reușit să ajungă la un acord, înseamnă că, în ciuda afișului prietenos, Trump nu a aprobat cererile absurde ale Rusiei pentru Ucraina — cereri care echivalează cu capitularea Kievului.

Trump a spus că speră să-l vadă din nou pe Putin. Dacă președintele SUA nu vrea să ofere și următoarea întâlnire Rusiei, trebuie să permită Ucrainei să ia loc la masă. Și trebuie să se poziționeze ca aliat al Ucrainei, nu ca arbitru între două părți aflate în conflict.

Abia atunci am putea evita un alt scenariu în care liderul lumii libere se răsfață în fața unui dictator sângeros — în numele a 340 de milioane de americani.

La urma urmei, acordurile cu Rusia nu trăiesc mult. Dar imaginile cu garda de onoare a SUA îngenuncheând pentru a întinde covorul roșu pentru un criminal? Acestea vor rămâne.

Și nimeni nu va ține minte această întâlnire mai mult — sau mai viu — decât ucrainenii.” au conchis jurnaliștii în editorialul dur lansat la primele ore ale dimineții. 

În timpul summitului Trump-Putin, Rusia și-a continuat atacurile în Ucraina

  Rusia a lansat 85 de drone şi o rachetă balistică asupra teritoriului Ucrainei, au anunţat sâmbătă dimineaţă forţele aeriene ucrainene pe Telegram, transmite sâmbătă Reuters, potrivit Agerpres. 

Zone din apropierea liniei frontului din regiunile Sumî, Doneţk, Cernihiv şi Dnipropetrovsk au fost ţinta atacurilor ruse în noaptea de vineri spre sâmbătă.Forţele ucrainene au distrus 61 dintre dronele lansate de armata rusă.

De asemenea, Statul major al armatei ucrainene a raportat sâmbătă dimineaţă că în ultimele 24 de ore au avut loc 139 de confruntări cu forţele ruse pe linia frontului din estul şi sudul Ucrainei.  

