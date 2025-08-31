Reacția armatei ucrainene după ce Moscova s-a lăudat cu succese pe câmpul de luptă: Rusia visează

Armata ucraineană a reacționat duminică după declarațiile șefului de Stat Major rus Valeri Gherasimov că forțele ruse se află într-o ofensivă permanentă pe linia frontului și dețin „inițiativa strategică”, relatează presa ucraineană. „După trei ani și jumătate de agresiune la scară largă a Kremlinului, încă o ofensivă «sezonieră» s-a încheiat cu rezultate aproape zero”, a scris Statul Major al armatei ucrainene într-o postare pe Facebook.

„Cifrele prezentate de ocupanți privind teritoriile și așezările capturate sunt mult umflate”, a declarat armata ucraineană, catalogând presupusele succese rusești drept „gândire magică” și „minciuni sfruntate”.

„Singurul rezultat 100% verificat obținut de Rusia de la începutul anului 2025 sunt propriile pierderi: peste 291.000 de soldați uciși și răniți”, se arată în comunicatul armatei ucrainene.

Statul Major al armatei ucrainene a menționat și că, în cursul anului 2025, forțele ruse nu au reușit să preia controlul deplin asupra niciunui oraș ucrainean important.

„Rapoartele false ale inamicului despre „zonele de securitate” din regiunile Sumî și Harkov nu sunt altceva decât o încercare de a ascunde eșecul operațiunilor care au dus la un impas și zeci de mii de pierderi pentru ruși.

Numai în acest an, soldații noștri au ucis 19.080 de luptători ruși în zona operațională a comandamentului Kursk, în timp ce peste 25.000 au fost răniți.

Statul Major General a respins, de asemenea, afirmațiile rusești despre atacurile cu „arme de înaltă precizie” și „distrugerea industriei de rachete din Ucraina”, catalogându-ne drept invenții.

Moscova pretinde că deține inițiativa strategică și avansează în ritm rapid

Gherasimov susține că Rusia controlează în prezent 99,7% din regiunea Lugansk, 79% din regiunea Doneţk, 74% din regiunea Zaporijia şi 76% din regiunea Herson.

Din luna martie, Rusia a cucerit peste 3.500 de kmp de teritoriu în Ucraina şi a obţinut controlul asupra a 149 de sate, potrivit șefului Statului Major rus Valeri Gherasimov.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat vineri că armata rusă și-a accelerat ritmul de avans pe câmpul de luptă și preia controlul a 600-700 km pătrați de teritoriu pe lună, comparativ cu 300-400 km pătrați la începutul anului, relatează Reuters.

Belousov a mai spus că Rusia a provocat pagube semnificative infrastructurii militare și industriale a Ucrainei, efectuând 35 de atacuri în acest an asupra a ceea ce a numit 146 de ținte de importanță critică.

„Drept urmare, infrastructura a 62% dintre întreprinderile cheie din complexul militar-industrial al Ucrainei a fost avariată”, a declarat ministrul rus.

„Aș dori să subliniez în special atacurile care reduc capacitatea de producție, precum și pe cele care vizează centrele logistice și locurile de lansare pentru drone cu rază lungă de acțiune.”

Belousov a declarat că Rusia mai are de lucru pentru a-și îmbunătăți propriile capacități în materie de drone, inclusiv pentru a instrui mai rapid operatorii de drone.

O altă prioritate pe care a identificat-o a fost îmbunătățirea vitezei grupurilor tactice.

„Anul acesta au fost livrate 22.725 de motociclete, ATV-uri și buggy-uri. Până la sfârșitul anului, se așteaptă ca alte 12.186 de unități să fie transferate forțelor armate”, a declarat el.