Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Petrolier turcesc lovit simultan de o dronă și de o navă fără echipaj, în apropierea Strâmtorii Bosfor, lângă Istanbul. Vasul se afla sub sancțiuni europene

Un petrolier turcesc, care transporta 140.000 de tone de petrol, a fost atacat în noaptea de joi la doar 14 mile de Strâmtoarea Bosfor, lovit simultan de o dronă și o navă fără echipaj.

Petrolier atacat cu drone FOTO: telegram
Petrolier atacat cu drone FOTO: telegram

Petrolierul Altura, aparținând companiei turce Pergamon Denizcilik Isletmeleri A.S., a plecat din portul rusesc Novorossiysk, situat pe coasta de nord-est a Mării Negre. Vasul, care  transporta 140.000 de tone de petrol, a fost atacat în jurul orei 00:30, la aproximativ 14 mile de Bosfor, scrie turkiyetoday.

Petrolierul, care se află sub sancțiuni ale Uniunii Europene și este clasificat ca navă “Shadow Fleet” pe MarineTraffic, a fost lovit, potrivit rapoartelor, atât de o dronă, cât și de o navă de suprafață fără echipaj.

Potrivit sursei citate, în urma atacului, au fost înregistrate daune în partea superioară a navei și în camera motoarelor. Nu au fost raportate victime. 

Apel de urgență emis, nave de salvare trimise Petrolierul Altura a emis un apel de urgență și a fost asistat de nava apropiată Erdek. 

Petrolierul și-a schimbat anterior proprietarul: legături cu Iranul?

Potrivit publicației turcești de știri maritime Haber Denizde, petrolierul a operat anterior în flota Besiktas Maritime sub numele Besiktas Dardanelles.

Vasul a fost ulterior achiziționat de Kayseri Shipping, cu sediul în Panama, în mai 2024 și adăugat în flotă sub numele Kayseri. În noiembrie 2025, nava a fost cumpărată de Pergamon Maritime, cu sediul la Istanbul, și redenumită Altura.

Petrolierul de 163.750 tone de capacitate a fost ulterior supus succesiv sancțiunilor europene.

Vasul a fost adăugat pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene la 24 octombrie 2025, urmat de Elveția și Ucraina pe 13 decembrie 2025, și de Regatul Unit la 24 februarie 2026.

