Mișcare fără precedent: armata britanică poate opri și confisca navele flotei fantomă a Rusiei în Canalul Mânecii, lovind transporturile de petrol

Regatul Unit lovește flota fantomă rusă. Navele sancționate care transportă petrol rusesc riscă sechestrul, iar operatorii vor fi urmăriți penal, în timp ce Moscova încearcă să profite de creșterea prețurilor internaționale la energie.

Armata britanică va avea de acum înainte dreptul să oprească și să confişte nave care aparțin așa-numitei „flote fantomă” ruse, dacă acestea pătrund în apele teritoriale ale Regatului Unit, a anunțat miercuri Downing Street, potrivit AFP.

„Forțele armate britanice și forțele de ordine vor putea de acum să intercepteze navele sancționate de Regatul Unit care tranzitează apele britanice”, inclusiv în Canalul Mânecii, precizează comunicatul biroului prim-ministrului Keir Starmer.

Londra a impus sancțiuni asupra a 544 de nave suspectate că fac parte din această flotă fantomă rusă, compusă în principal din tancuri petroliere învechite, care permit Moscovei să ocolească restricțiile occidentale impuse de la începutul războiului din Ucraina, în 2022.

Potrivit comunicatului, „Regatul Unit va strânge lațul în jurul flotei, închizându-și apele, inclusiv Canalul Mânecii, pentru navele sancționate. Operatorii vor fi constrânși să se orienteze către rute mai lungi și mai costisitoare sau vor risca să fie opriți de forțele britanice”.

Fiecare operațiune va fi supusă aprobării guvernului, a subliniat Downing Street.

Keir Starmer urmează să abordeze această problemă joi la Helsinki, în cadrul summitului Joint Expeditionary Force, o alianță condusă de Regatul Unit, care reunește zece țări din nordul Europei.

Decizia Londrei vine în contextul în care Washingtonul a anunțat ridicarea temporară a unor restricții asupra petrolului rusesc pentru a tempera creșterea prețurilor, determinată de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Vladimir Putin își freacă mâinile (...) pentru că el crede că creșterea prețurilor la petrol îi va permite să își umple buzunarele”, a declarat Keir Starmer, citat în comunicat. „De aceea, atacăm și mai dur flota sa fantomă”, a adăugat el. Potrivit Londrei, „75% din petrolul brut rusesc este transportat de această flotă dărăpănată”.

În ianuarie, Regatul Unit a sprijinit Washingtonul în timpul unei operațiuni americane vizând sechestrarea unui petrolier legat de Rusia, Marinera, cunoscut anterior sub numele de Bella 1, în Atlanticul de Nord.

De asemenea, Franța, Belgia, Finlanda și alte state europene au sechestrat recent nave suspectate că ocolesc sancțiunile, considerate de autorități parte din flota fantomă rusă.

Downing Street a precizat că „după interceptarea unei nave, pot fi inițiate urmăriri penale împotriva proprietarilor, operatorilor și echipajului pentru încălcarea legislației britanice privind sancțiunile”.