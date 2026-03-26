Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Mișcare fără precedent: armata britanică poate opri și confisca navele flotei fantomă a Rusiei în Canalul Mânecii, lovind transporturile de petrol

Regatul Unit lovește flota fantomă rusă. Navele sancționate care transportă petrol rusesc riscă sechestrul, iar operatorii vor fi urmăriți penal, în timp ce Moscova încearcă să profite de creșterea prețurilor internaționale la energie.

Navă din flota Rusiei FOTO: Arhivă
Armata britanică va avea de acum înainte dreptul să oprească și să confişte nave care aparțin așa-numitei „flote fantomă” ruse, dacă acestea pătrund în apele teritoriale ale Regatului Unit, a anunțat miercuri Downing Street, potrivit AFP.

„Forțele armate britanice și forțele de ordine vor putea de acum să intercepteze navele sancționate de Regatul Unit care tranzitează apele britanice”, inclusiv în Canalul Mânecii, precizează comunicatul biroului prim-ministrului Keir Starmer.

Londra a impus sancțiuni asupra a 544 de nave suspectate că fac parte din această flotă fantomă rusă, compusă în principal din tancuri petroliere învechite, care permit Moscovei să ocolească restricțiile occidentale impuse de la începutul războiului din Ucraina, în 2022.

Potrivit comunicatului, „Regatul Unit va strânge lațul în jurul flotei, închizându-și apele, inclusiv Canalul Mânecii, pentru navele sancționate. Operatorii vor fi constrânși să se orienteze către rute mai lungi și mai costisitoare sau vor risca să fie opriți de forțele britanice”.

Fiecare operațiune va fi supusă aprobării guvernului, a subliniat Downing Street.

Keir Starmer urmează să abordeze această problemă joi la Helsinki, în cadrul summitului Joint Expeditionary Force, o alianță condusă de Regatul Unit, care reunește zece țări din nordul Europei.

Decizia Londrei vine în contextul în care Washingtonul a anunțat ridicarea temporară a unor restricții asupra petrolului rusesc pentru a tempera creșterea prețurilor, determinată de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Vladimir Putin își freacă mâinile (...) pentru că el crede că creșterea prețurilor la petrol îi va permite să își umple buzunarele”, a declarat Keir Starmer, citat în comunicat. „De aceea, atacăm și mai dur flota sa fantomă”, a adăugat el. Potrivit Londrei, „75% din petrolul brut rusesc este transportat de această flotă dărăpănată”.

În ianuarie, Regatul Unit a sprijinit Washingtonul în timpul unei operațiuni americane vizând sechestrarea unui petrolier legat de Rusia, Marinera, cunoscut anterior sub numele de Bella 1, în Atlanticul de Nord.

De asemenea, Franța, Belgia, Finlanda și alte state europene au sechestrat recent nave suspectate că ocolesc sancțiunile, considerate de autorități parte din flota fantomă rusă.

Downing Street a precizat că „după interceptarea unei nave, pot fi inițiate urmăriri penale împotriva proprietarilor, operatorilor și echipajului pentru încălcarea legislației britanice privind sancțiunile”.

Top articole

image
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul Mijlociu a ajuns la un nivel record
digi24.ro
image
Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
stirileprotv.ro
image
Operațiunea „Chefalul”: fuga spectaculoasă care a pus Securitatea din Constanța pe jar
gandul.ro
image
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa și SUA
mediafax.ro
image
Cele mai valoroase cadouri primite de Nicușor Dan, la Cotroceni: de la fotografia de mii de euro dăruită de Regele Charles, până la darurile de suflet de la Maia Sandu
fanatik.ro
image
ANALIZĂ Războiul din Iran poate duce la sfârșitul petrodolarului, avertizează o bancă europeană de top
libertatea.ro
image
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Donald Trump a luat o decizie radicală
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
Un expert britanic anunță de unde va începe apocalipsa pensiilor în Europa: „Dacă va exista o prăbușire, va începe în România”
antena3.ro
image
Val de ieftiniri în magazine, deşi preţul carburanţilor tot creşte. Explicaţia fenomenului
observatornews.ro
image
De ce l-a părăsit Codruța pe Sanfira, de fapt. 'Nașa' Teo aruncă BOMBA care schimbă tot ce știam până acum
cancan.ro
image
Cum poți să afli câți ani trebuie cumpărați la pensie pentru vechime? Casa de Pensii nu face simulări
newsweek.ro
image
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
prosport.ro
image
Care este pluralul corect al cuvântului „spam”. Cei mai mulţi folosesc forma greşită
playtech.ro
image
Fanii români iau cu asalt Piaţa Taksim înainte de baraj! Turcii au impus restricţii dure în Fan Zone: nu se vinde alcool
fanatik.ro
image
Povestea familiei care s-a mutat într-un orășel din Franța. "Aici putem economisi bani și lucra mai puțin pentru a ne permite stilul de viață dorit"
ziare.com
image
TAS a confirmat decizia, după ce Senegalul a amenințat cu ”al Treilea Război Mondial”
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Lovitură pentru șoferi! OUG pentru ieftinirea carburanților a fost amânată din nou
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Mirabela Grădinaru, apariție fabuloasă la Casa Albă. Cine a îmbrăcat-o pe Prima Doamnă a României, SURPRIZĂ TOTALĂ: Ne-a plăcut provocarea!
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Patrice Cărăușan de la Survivor se ascunde prin București! Vedeta Antena 1, încă în concurs, camuflată alături de iubit FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Femeia care l-a umilit public pe fiul preferat al dictatorului Nicolae Ceaușescu. L-a tratat ca pe ultimul om după un episod care a rămas în istorie
actualitate.net
image
O nouă despărțire zguduie showbizul românesc. Vedeta de la „Vorbește lumea” care a divorțat în secret
click.ro
image
Subiectul delicat care ar fi pus capăt relației dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: „Suntem mereu pe drumuri, e greu, știi...”
click.ro
image
David Pușcaș a rezistat doar 3 zile după ce s-a angajat în mall, la o insulă de parfumuri: „Se holbau la mine. Nu o să fiu niciodată vânzător”
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Mormânt vechi de aproximativ 4500 de ani, atribuit culturii Yamnaya, descoperit în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un mormânt vechi de 4500 de ani, descoperit de arheologi în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A8
historia.ro
Click!

image
Cum se simte Andreea Popescu după ce s-a mutat în altă casă? E cu ochii pe Dan Alexa și îi dă like-uri
image
O nouă despărțire zguduie showbizul românesc. Vedeta de la „Vorbește lumea” care a divorțat în secret

OK! Magazine

image
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri

Click! Pentru femei

image
20 de ani de Hannah Montana. Cum a marcat Miley Cyrus marea aniversare

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!