search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Veniturile Rusiei din exporturile de combustibili, la cel mai redus nivel de la începutul războiului. Așteptările Agenţiei Internaţionale a Energiei

0
0
Publicat:

Veniturile Rusiei din vânzările de petrol au scăzut la cel mai redus nivel de la începutul războiului, pe fondul excedentului de pe piaţa mondială, indică un raport publicat joi de Agenţia Internaţională a Energiei (IEA), care se aşteaptă la o continuare a producţiei excedentare, chiar dacă cererea va creşte în 2025.

Veniturile Rusiei de pe urma exporturilor de ţiţei sunt afectate. FOTO Shutterstock
Veniturile Rusiei de pe urma exporturilor de ţiţei sunt afectate. FOTO Shutterstock

Piaţa petrolieră globală se confruntă cu fluctuaţii semnificative, iar veniturile Rusiei de pe urma exporturilor de ţiţei sunt afectate, apreciază analiştii, potrivit Reuters şi site-ului unn.ua, citate de Agerpres.

Raportul IEA arată că livrările globale de petrol au atins nivelul record de 106,9 milioane barili pe zi (bpd) în august, în timp ce OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii), inclusiv Rusia, au redus producţia, iar alţi producători operează la capacitate maximă.

Cererea a crescut uşor în statele dezvoltate, pe fondul cotaţiilor mai scăzute la ţiţei, dar creşterea consumului rămâne lentă în ţările în curs de dezvoltare. Ca rezultat, consumul total de petrol în 2025 va rămâne aproape nemodificat.

În august, cotaţia barilului de ţiţei Brent de dolari a scăzut la 67 de dolari, aproape de nivelul din iulie. Deşi sancţiunile impuse Rusiei şi Iranului reduc exporturile acestor ţări, excedentul de pe piaţă şi nivelul ridicat al activităţii de rafinare menţin preţurile relativ scăzute.

„Piaţa petrolului evoluează în diverse direcţii”

În 2025, producţia globală de petrol ar urma să crească la 107,9 milioane barili pe zi, o mare parte venind de la ţările din afara OPEC+. În acelaşi timp, OPEC+ intenţionează să majoreze gradual producţia.

„Piaţa petrolului evoluează în diverse direcţii, potenţialul reducerii aprovizionării, în urma noilor sancţiuni impuse Rusiei şi Iranului, venind în contextul deciziei OPEC+ de a majora livrările şi a perspectivei unui echilibru pe piaţa petrolului", se arată în raportul lunar al IEA. Instituţia se aşteaptă ca livrările de petrol pe plan mondial să crească anul acesta mai mult decât se estima iniţial.

Agenţia Internaţională a Energie se aşteaptă ca producţia să crească cu 2,7 milioane barili pe zi, la 105,5 milioane barili pe zi, anul acesta. Anterior instituţia prognoza o creştere cu 2,5 milioane barili pe zi.

De asemenea, aprovizionarea va continua să crească în 2026, cu 2,1 milioane barili pe zi, la 107,9 milioane barili pe zi.

Amintim că, la începutul acestei luni, președintele american Donald Trump le-a liderilor europeni că țările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerț ajută Moscova să finanțeze războiul din Ucraina.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
stirileprotv.ro
image
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în sfârșit NOROC după 6 ani de ghinion
gandul.ro
image
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
mediafax.ro
image
Cine este administratorul de la ROMAERO demis de ministrul Radu Miruță. Lista veniturilor încasate de la alte companii de stat. De unde lua, de fapt, cei mai mulți bani
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Ultimul sondaj dă peste cap toate calculele
libertatea.ro
image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
FOTO Ce pasiune controversată are singura fiică a lui Ion Țiriac + Cu ce se ocupă la 28 de ani
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Inflaţia a explodat. Cât au ajuns să coste merele. Reacţia unui suedez în Obor: "Aici e mai scump ca acasă"
observatornews.ro
image
Ultimele 2 întrebări la care Charlie Kirk a răspuns. Ambele par a fi o coincidență cu asasinarea sa
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Unde se vorbește limba română în afara României? Ţările în care te simţi ca acasă
playtech.ro
image
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac i-a uimit pe toți
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mitriță n-a jucat deloc cu Cipru și a postat doar două cuvinte, înainte să plece din România
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 11 septembrie 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. Report de peste 28,63 de milioane de lei la Loto 6/49
kanald.ro
image
Descoperirea la 2.400 de metri sub pământ lângă Budapesta. Cum schimbă harta...
playtech.ro
image
Ultimele cuvinte ale Irynei! Ce a APUCAT să spună înainte să moară este dureros
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Semnal de alarmă pentru români! Mai multe taxe în 2026
mediaflux.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă
click.ro
image
Cât îi costă pe părinți meditațiile, în 2025? Prețuri la matematică, română și engleză
click.ro
Prințul William, Kate Middleton foto Profimedia jpg
William își regretă marea slăbiciune și speră din tot sufletul ca cei trei copii ai lui să n-o moștenească
okmagazine.ro
Regina Elisabeta foto Profimedia jpg
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”

OK! Magazine

image
Prima reacție a Prințului Harry după ce și-a revăzut tatăl rege la ceai. Ce-a spus mezinul despre Charles

Click! Pentru femei

image
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul

Click! Sănătate

image
Neurolog: trei suplimente populare pot deveni toxice pentru creier