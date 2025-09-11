Veniturile Rusiei din exporturile de combustibili, la cel mai redus nivel de la începutul războiului. Așteptările Agenţiei Internaţionale a Energiei

Veniturile Rusiei din vânzările de petrol au scăzut la cel mai redus nivel de la începutul războiului, pe fondul excedentului de pe piaţa mondială, indică un raport publicat joi de Agenţia Internaţională a Energiei (IEA), care se aşteaptă la o continuare a producţiei excedentare, chiar dacă cererea va creşte în 2025.

Piaţa petrolieră globală se confruntă cu fluctuaţii semnificative, iar veniturile Rusiei de pe urma exporturilor de ţiţei sunt afectate, apreciază analiştii, potrivit Reuters şi site-ului unn.ua, citate de Agerpres.

Raportul IEA arată că livrările globale de petrol au atins nivelul record de 106,9 milioane barili pe zi (bpd) în august, în timp ce OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii), inclusiv Rusia, au redus producţia, iar alţi producători operează la capacitate maximă.

Cererea a crescut uşor în statele dezvoltate, pe fondul cotaţiilor mai scăzute la ţiţei, dar creşterea consumului rămâne lentă în ţările în curs de dezvoltare. Ca rezultat, consumul total de petrol în 2025 va rămâne aproape nemodificat.

În august, cotaţia barilului de ţiţei Brent de dolari a scăzut la 67 de dolari, aproape de nivelul din iulie. Deşi sancţiunile impuse Rusiei şi Iranului reduc exporturile acestor ţări, excedentul de pe piaţă şi nivelul ridicat al activităţii de rafinare menţin preţurile relativ scăzute.

„Piaţa petrolului evoluează în diverse direcţii”

În 2025, producţia globală de petrol ar urma să crească la 107,9 milioane barili pe zi, o mare parte venind de la ţările din afara OPEC+. În acelaşi timp, OPEC+ intenţionează să majoreze gradual producţia.

„Piaţa petrolului evoluează în diverse direcţii, potenţialul reducerii aprovizionării, în urma noilor sancţiuni impuse Rusiei şi Iranului, venind în contextul deciziei OPEC+ de a majora livrările şi a perspectivei unui echilibru pe piaţa petrolului", se arată în raportul lunar al IEA. Instituţia se aşteaptă ca livrările de petrol pe plan mondial să crească anul acesta mai mult decât se estima iniţial.

Agenţia Internaţională a Energie se aşteaptă ca producţia să crească cu 2,7 milioane barili pe zi, la 105,5 milioane barili pe zi, anul acesta. Anterior instituţia prognoza o creştere cu 2,5 milioane barili pe zi.

De asemenea, aprovizionarea va continua să crească în 2026, cu 2,1 milioane barili pe zi, la 107,9 milioane barili pe zi.

Amintim că, la începutul acestei luni, președintele american Donald Trump le-a liderilor europeni că țările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerț ajută Moscova să finanțeze războiul din Ucraina.