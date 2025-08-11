Un propagandist rus, care se lăuda că a ucis un grup de prizonieri ucraineni, a fost lichidat pe front

Fondatorul canalului de propagandă rusesc „Sviatoșa Broadcasts”, Dmytro „Sviatoșa”, a fost ucis pe front în luna mai. Potrivit informațiilor preliminare, acesta era asociat cu grupul Wagner PMC.

Potrivit Focus.ua, Dmitro „Sviatoșa” a murit pe 6 mai 2025. Cam în acea perioadă, canalul autorului său a încetat să mai publice postări. Conform informațiilor preliminare, „Sviatoșa” era asociat cu PMC-ul Wagner.

Proprietarul canalului de Telegram de propagandă rusă „Sviatoșa Broadcasts” a fost ucis pe front. Acest lucru a fost relatat de un alt blogger militar rus, care scrie sub pseudonimul „Indicativul OSETIN” și se presupune că se află sau se afla în direcția Herson.

„S-a aflat despre moartea dragului nostru prieten și frate, Sviat... A fost un om foarte curajos și a murit eroic. Sviat avea 24 de ani... Cu adevărat cea mai bună persoană”, a scris bloggerul.

Faptul că rusul „Sviatoș” se numea Dmitri a fost deja relatat în comentarii. Numele său de familie este necunoscut. El era asociat cu PMC-ul Wagner, iar, potrivit comentariilor, era medic pe front.

Dmitro „Sviatoșa” a postat constant videoclipuri și fotografii din Mali, unde sunt staționate în prezent rămășițele PMC-ului Wagner, care făcea parte din nou-înființatul „Corp African” al Rusiei, precum și din Ucraina. La un moment dat, bloggerul s-a „lăudat” că a ucis un grup de prizonieri de război ucraineni.