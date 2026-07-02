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Au început epurările la Moscova: arestarea unui personaj important din cercul apropiaților lui Putin

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Autoritățile ruse l-au arestat pe afaceristul Konstantin Mahov, descris drept „mâna dreaptă” a oligarhului Arkadi Rotenberg, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui rus Vladimir Putin.

Konstantin Mahov/FOTO X @rucriminalinfo
Konstantin Mahov/FOTO X @rucriminalinfo

Informația a fost publicată de canalul rusesc VChK-OGPU, o sursă despre care se afirmă frecvent că are legături cu serviciile speciale ruse.

Potrivit postării, Mahov este „cel mai apropiat om” al lui Rotenberg și coordonează cele mai importante proiecte ale acestuia. El ocupă funcții de conducere în mai multe companii, printre care RusHimAlyans, Compania de Administrare a Zonei Economice Speciale Ust-Luga, National Gas Group și Baltic Chemical Complex.

De asemenea, Mahov ar fi responsabil de construcția unei uzine de producție a polimerilor în Ust-Luga, parte a unui proiect petrochimic evaluat la aproximativ 2,7 trilioane de ruble (aproximativ 30,5 miliarde de euro).

Conform aceleiași surse, Mahov a fost reținut târziu în noapte, în cadrul unei operațiuni la care au participat numeroși membri ai forțelor speciale.

VChK-OGPU susține că arestarea sa ar indica faptul că Arkadi Rotenberg și-ar fi pierdut influența în fața Kremlinului.

Vladimir Putin și Arkadi Rotenberg/FOTO: EPA-EFE
Vladimir Putin și Arkadi Rotenberg/FOTO: EPA-EFE

„Dacă Putin este nemulțumit de un înalt oficial sau de o persoană din cercul său de încredere, primul care ajunge în arest este cineva din anturajul apropiat al acestuia. Iar în fostul imperiu al lui Arkadi Rotenberg lucrurile merg acum foarte prost”, afirmă canalul.

Sursa susține că Rotenberg s-ar confrunta cu probleme financiare serioase, iar în cadrul unor proiecte au apărut întârzieri la plata salariilor muncitorilor.

Totodată, canalul afirmă că oligarhul ar fi încercat în repetate rânduri să ia legătura personal cu Putin, însă președintele rus ar fi încetat în ultima perioadă să comunice cu acesta. Potrivit publicației, Rotenberg ar fi încercat inclusiv să își refacă relația cu Putin prin intermediul lui Ilgam Ragimov, unul dintre prietenii apropiați ai liderului de la Kremlin, însă fără succes.

La final, sursa citată menționează că au apărut informații potrivit cărora Arkadi Rotenberg ar fi părăsit în grabă Rusia, însă precizează că aceste informații nu au fost confirmate.

Arkadi Rotenberg este prieten din copilărie și fost partener de judo al lui Putin. Până de curând era considerat unul dintre cei mai influenți și bogați oameni de afaceri din Rusia, averea sa fiind estimată la aproximativ 1,5 miliarde de dolari.

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