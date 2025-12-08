Tragedie în Pirineii francezi. Trei elevi ai unei școli de aviație și instructorul lor au murit după prăbușirea unui avion

Patru oameni și-au pierdut viața după ce un avion ușor s-a prăbușit în Pirineii francezi, au anunțat luni procurorii din orașul Foix (sud-vest).

Avionul monomotor a fost găsit duminică seara pe un teren acoperit de zăpadă la o altitudine de 2.000 de metri, în urma unui apel de urgență. Cauza accidentului nu a fost încă stabilită, transmite Agerpres.

Cei decedaţi sunt un instructor de zbor în vârstă de 25 de ani şi trei studenţi de la Colegiul Naţional de Aviaţie Civilă (ENAC) din Toulouse, cu vârste cuprinse între 18 şi 21 de ani.

Procurorii au menţionat că a fost emis un apel de urgenţă după ce zborul nu a revenit conform programului pe aerodromul din Saint-Girons, la sud de Toulouse.

Aeronava a fost găsită pe un teren inaccesibil, în întuneric, cu ajutorul a două elicoptere. Operaţiunea de recuperare a cadavrelor a fost îngreunată de faptul că locul accidentului nu poate fi accesat pe şosea.

ENAC pregăteşte piloţi pentru compania aeriană Air France şi pentru aviaţia civilă.