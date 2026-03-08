Evadare neobișnuită din calea războiului: un ucrainean a aterizat cu un avion ușor în județul Suceava

Un eveniment neobișnuit a avut loc duminică dimineață în județul Suceava, unde un tânăr din Ucraina a ales o metodă inedită pentru a se salva din fața conflictului armat din țara sa. Acesta a pătruns ilegal în spațiul aerian al României la manșa unui avion ultraușor, reușind să aterizeze în siguranță pe un câmp din apropierea localității Frătăuții Noi.

Incidentul a fost raportat în jurul orei 10:00, când aeronava monoplan a fost observată în zona municipiului Rădăuți, potrivit NewsBucovina.ro. La scurt timp după ce a atins solul, la doar câțiva kilometri de frontieră, pilotul a fost identificat ca fiind un tânăr cu vârsta cuprinsă între 22 și 23 de ani. Motivul gestului său extrem a fost dorința de a evita mobilizarea pe front și de a scăpa de ororile războiului care îi macină țara natală.

Spre deosebire de alți refugiați care aleg să traverseze granița pe jos sau să își riște viața prin munții greu accesibili din Maramureș, acesta a optat pentru o cale aeriană, marcând astfel o premieră în rândul metodelor de trecere a graniței de la începutul conflictului.

Reacția autorităților și cererea de azil

După ce a aterizat fără probleme, tânărul nu a încercat să fugă, ci a rămas lângă aparatul de zbor pentru a aștepta intervenția autorităților române. Acesta a solicitat imediat o formă de protecție din partea statului român, exprimându-și clar intenția de a primi azil.

În prezent, cetățeanul ucrainean se află în custodia Poliției de Frontieră, urmând să parcurgă toate procedurile legale și verificările specifice impuse în astfel de situații de trecere frauduloasă a frontierei de stat.