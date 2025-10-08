Un avion spion american dă târcoale enclavei ruse Kaliningrad, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Rusia

Un avion specializat al Forțelor Aeriene ale SUA, utilizat pentru misiuni de recunoaștere electronică, a fost reperat efectuând zboruri circulare în apropierea enclavei ruse Kaliningrad, într-un moment în care temerile privind o posibilă escaladare a conflictului din Europa revin în actualitate, scrie Daily Mail.

Potrivit datelor publice de urmărire a zborurilor, aeronava RC-135U „Combat Sent” a decolat marți dimineață de la baza Mildenhall din Marea Britanie, a traversat statele baltice și a efectuat mai multe manevre de survol în proximitatea Kaliningradului — teritoriu rusesc situat între Polonia și Lituania — înainte de a se întoarce în Regat.

Zborul a început la ora 08:32 (ora Europei Centrale) și s-a încheiat în jurul orei 15:36. Este al doilea astfel de zbor înregistrat în doar o săptămână, o misiune similară având loc pe 2 octombrie, în aceeași zi în care autoritățile germane au raportat o incursiune de drone necunoscute asupra Aeroportului din München.

Misiunea americană are loc într-un climat de tensiuni crescânde între Occident și Federația Rusă. Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat luni Rusia de desfășurarea unui „război hibrid” împotriva Germaniei, în contextul incidentului cu drone care a paralizat temporar traficul aerian pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi ale țării. Peste 10.000 de pasageri au fost afectați, iar zborurile au fost suspendate chiar în ziua sărbătoririi Zilei Unității Germane, dar și în pragul ultimului weekend al Oktoberfest-ului, un eveniment care atrage anual peste șase milioane de turiști la München.

„El (Putin – n.red.) duce un război informațional împotriva noastră. Duce un război militar împotriva Ucrainei, iar acest război este, în esență, îndreptat împotriva noastră, a tuturor,” a declarat Merz pentru postul NTV.

Dotarea avionului

RC-135U este un avion special conceput pentru interceptarea și analiza semnalelor radar și comunicațiilor militare străine. Aeronava furnizează informații strategice esențiale pentru președintele SUA, Departamentul de Război și comandanții de pe teren.

Toate aeronavele RC-135U Combat Sent sunt echipate pentru realimentare în zbor, ceea ce le conferă o autonomie practic nelimitată. De asemenea, sunt dotate cu sisteme avansate de comunicații și navigație.

Acestea includ radiouri de înaltă, foarte înaltă și ultraînaltă frecvență, radar de navigație terestră, o unitate Doppler și un sistem inerțial care combină pozițiile celeste cu GPS-ul.

Avioanele sunt ușor de recunoscut datorită antenelor distinctive de pe „bărbie” și vârfurile aripilor, carenajelor mari și cozii extinse.

Echipajul include de obicei doi piloți, un navigator, doi ingineri de sisteme aeriene, cel puțin 10 ofițeri de război electronic cunoscuți sub numele de „Ravens” alături de alți specialiști în analiză tehnică.

Scopul misiunii

Scopul misiunii: colectarea și evaluarea amănunțită a emisiilor electromagnetice ale sistemelor radar inamice

Până în prezent, Pentagonul nu a oferit explicații oficiale pentru zborul de marți, însă repetarea traiectoriei în apropierea granițelor ruse, în paralel cu tensiunile în creștere în spațiul aerian european, a atras atenția analiștilor.

De altfel, incidentele cu drone neidentificate s-au înmulțit în ultimele luni în mai multe state membre NATO. Pe lângă Germania, au fost raportate situații similare în Danemarca, Norvegia și Polonia, în timp ce autoritățile din România și Estonia au indicat Rusia ca posibilă sursă a acestor incursiuni.

Moscova neagă orice implicare. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile drept nefondate: „Există tot mai mulți politicieni europeni care tind să dea vina pe Rusia în mod nediferențiat și fără dovezi. Așa privim și declarațiile domnului Merz.”