search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un avion spion american dă târcoale enclavei ruse Kaliningrad, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Rusia

0
0
Publicat:

Un avion specializat al Forțelor Aeriene ale SUA, utilizat pentru misiuni de recunoaștere electronică, a fost reperat efectuând zboruri circulare în apropierea enclavei ruse Kaliningrad, într-un moment în care temerile privind o posibilă escaladare a conflictului din Europa revin în actualitate, scrie Daily Mail.

Aeronava RC-135U „Combat Sent”/FOTO:X
Aeronava RC-135U „Combat Sent”/FOTO:X

Potrivit datelor publice de urmărire a zborurilor, aeronava RC-135U „Combat Sent” a decolat marți dimineață de la baza Mildenhall din Marea Britanie, a traversat statele baltice și a efectuat mai multe manevre de survol în proximitatea Kaliningradului — teritoriu rusesc situat între Polonia și Lituania — înainte de a se întoarce în Regat.

Zborul a început la ora 08:32 (ora Europei Centrale) și s-a încheiat în jurul orei 15:36. Este al doilea astfel de zbor înregistrat în doar o săptămână, o misiune similară având loc pe 2 octombrie, în aceeași zi în care autoritățile germane au raportat o incursiune de drone necunoscute asupra Aeroportului din München.

Misiunea americană are loc într-un climat de tensiuni crescânde între Occident și Federația Rusă. Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat luni Rusia de desfășurarea unui „război hibrid” împotriva Germaniei, în contextul incidentului cu drone care a paralizat temporar traficul aerian pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi ale țării. Peste 10.000 de pasageri au fost afectați, iar zborurile au fost suspendate chiar în ziua sărbătoririi Zilei Unității Germane, dar și în pragul ultimului weekend al Oktoberfest-ului, un eveniment care atrage anual peste șase milioane de turiști la München.

„El (Putin – n.red.) duce un război informațional împotriva noastră. Duce un război militar împotriva Ucrainei, iar acest război este, în esență, îndreptat împotriva noastră, a tuturor,” a declarat Merz pentru postul NTV.

Dotarea avionului

RC-135U este un avion special conceput pentru interceptarea și analiza semnalelor radar și comunicațiilor militare străine. Aeronava furnizează informații strategice esențiale pentru președintele SUA, Departamentul de Război și comandanții de pe teren.

Toate aeronavele RC-135U Combat Sent sunt echipate pentru realimentare în zbor, ceea ce le conferă o autonomie practic nelimitată. De asemenea, sunt dotate cu sisteme avansate de comunicații și navigație.

Acestea includ radiouri de înaltă, foarte înaltă și ultraînaltă frecvență, radar de navigație terestră, o unitate Doppler și un sistem inerțial care combină pozițiile celeste cu GPS-ul.

Avioanele sunt ușor de recunoscut datorită antenelor distinctive de pe „bărbie” și vârfurile aripilor, carenajelor mari și cozii extinse.

Echipajul include de obicei doi piloți, un navigator, doi ingineri de sisteme aeriene, cel puțin 10 ofițeri de război electronic cunoscuți sub numele de „Ravens” alături de alți specialiști în analiză tehnică.

Scopul misiunii

Scopul misiunii: colectarea și evaluarea amănunțită a emisiilor electromagnetice ale sistemelor radar inamice

Până în prezent, Pentagonul nu a oferit explicații oficiale pentru zborul de marți, însă repetarea traiectoriei în apropierea granițelor ruse, în paralel cu tensiunile în creștere în spațiul aerian european, a atras atenția analiștilor.

De altfel, incidentele cu drone neidentificate s-au înmulțit în ultimele luni în mai multe state membre NATO. Pe lângă Germania, au fost raportate situații similare în Danemarca, Norvegia și Polonia, în timp ce autoritățile din România și Estonia au indicat Rusia ca posibilă sursă a acestor incursiuni.

Moscova neagă orice implicare. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile drept nefondate: „Există tot mai mulți politicieni europeni care tind să dea vina pe Rusia în mod nediferențiat și fără dovezi. Așa privim și declarațiile domnului Merz.”

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
digi24.ro
image
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”
stirileprotv.ro
image
Ce categorii de angajați primesc tichete de masă în România. Cine stabilește acest beneficiu extrasalarial
gandul.ro
image
Metrorex anunță că au apărut infiltrații și în infrastructura subterană în urma ploilor abundente
mediafax.ro
image
Întâlnire surpriză în parc: ce i-a spus Dan Șucu lui Mitică Dragomir despre Rapid. „Nimeni din România nu face asta!” Video
fanatik.ro
image
Adolescent din Tulcea, bătut și umilit de membrii unui grup de extremă dreapta pentru că este gay
libertatea.ro
image
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
digi24.ro
image
Ion Țiriac, noul val de declarații controversate: „Drag mi-ar fi să avem un Viktor Orban! Știți ce mi-a promis președintele?”
gsp.ro
image
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
observatornews.ro
image
Modificare în grilă Antena 1: Asia Express, scoasă din grila TV de duminică. Ce se întâmplă cu show-ul prezentat de Irina Fodor
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Tabel actualizat cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în 2030
playtech.ro
image
Cine transmite la TV România – Moldova, pe ce posturi poți să vezi meciul. Este prima partidă a echipei naționale din luna octombrie
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Tragedie în Italia! Marian, un muncitor român, și-a pierdut viața într-un teribil accident rutier. Bărbatul plecase în căutarea unui trai mai bun, dar și-a găsit sfârșitul
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
Avertisment pentru români. Anii care NU se iau în calcul la pensie
mediaflux.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Eva Longoria și Alexandre Grimaldi pe covorul roșu al Global Gift Gala, profimedia 1043500119 jpg
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani