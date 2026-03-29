Noaptea atacurilor: Rusia a lovit Ucraina cu peste 400 de drone. Ucraina ripostează în Belgorod. Un civil a fost ucis

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a declanșat un atac de amploare asupra Ucrainei, utilizând o rachetă hipersonică Kinjal și 442 de drone din mai multe direcții, potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, notează RBC Ukraine. Majoritatea dronelor au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană ucrainene. În urma unui răspuns al Ucrainei, un civil și-a pierdut viața în regiunea rusă Belgorod, a anunțat guvernatorul Viaceslav Gladkov.

În cursul nopții, racheta hipersonică a fost lansată din spațiul aerian de deasupra regiunii Riazan, iar dronele au venit din următoarele locații: Bryansk, Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk (Rusia) și Hvardiyke și Chauda (Crimeea temporar ocupată). Din totalul dronelor, aproximativ 300 erau de tip Shahed. Alte tipuri folosite au inclus Gerbera și Italmas.

Apărarea ucraineană a implicat Forțele Aeriene, unități de rachete antiaeriene, echipamente de război electronic, sisteme anti-drone și grupuri mobile de foc, reușind să respingă mare parte din atac.

Până la ora 09:00, Forțele de Apărare ale Ucrainei raportau că 380 de drone inamice au fost doborâte sau neutralizate. În plus, lovituri ale 16 drone au fost confirmate în șapte locații, iar resturile altor drone distruse au căzut în 14 puncte diferite.

„Atacul este în desfășurare, mai multe drone inamice fiind încă în spațiul aerian. Respectați regulile de siguranță!”, a avertizat Forța Aeriană Ucraineană.

Bombardamente în alte zone ale Ucrainei

În seara zilei de 28 martie, aeronave MiG-31K și racheta Kinjal au lovit regiunea Hmelnițki. În același interval, Mîkolaiv a fost vizată de drone Shahed, provocând răniți, inclusiv adolescenți. În noaptea respectivă, orașul Odesa a fost atacat cu peste 60 de drone, soldat cu victime și pagube semnificative.

Riposta Ucrainei în Rusia

Tot în aceeași perioadă, Ucraina a efectuat atacuri cu drone pe teritoriul rus. În comuna Graivoron, regiunea Belgorod, o dronă ucraineană a lovit o mașină, provocând moartea unui civil.

„Locuitorii au încercat să stingă incendiul, dar în acel moment o altă dronă a lovit, omorând un bărbat”, a precizat guvernatorul Viaceslav Gladkov pe Telegram.

De peste patru ani, Ucraina efectuează raiduri nocturne cu drone ca răspuns la bombardamentele zilnice de pe teritoriul său.