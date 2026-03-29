Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
Finlanda, în alertă după ce două drone suspecte s-au prăbușit în apropierea orașului Kouvola

Două drone suspecte au intrat în spațiul aerian finlandez și s-au prăbușit în sud-estul țării, autoritățile declanșând o anchetă.

Finlanda anunţă prăbuşirea a două drone suspecte pe teritoriul său. FOTO: Shutterstock
Finlanda anunţă prăbuşirea a două drone suspecte pe teritoriul său. FOTO: Shutterstock

Două drone suspecte s-au prăbușit duminică, 29 martie, în sud-estul Finlandei, în urma unei posibile încălcări a teritoriului, a anunțat Ministerul Apărării de la Helsinki, precizând că autoritățile finlandeze tratează incidentul cu maximă seriozitate și au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte.

„Drone au pătruns pe teritoriul finlandez. Tratăm problema foarte serios”, a transmis ministrul Antti Hakkanen pe rețelele sociale.

Potrivit Ministerului Apărării, obiectele, de dimensiuni reduse, zburau la altitudine joasă și cu viteză mică, fiind observate în zona maritimă și în sud-estul Finlandei. Una dintre drone s-a prăbușit la nord de orașul Kouvola, iar cealaltă la est de același oraș. În urma incidentului, forțele aeriene finlandeze au trimis un avion de vânătoare F/A-18 Hornet pentru identificarea obiectelor.

Acest incident survine în contextul în care, pe parcursul săptămânii care tocmai s-a încheiat, statele baltice – Estonia, Letonia și Lituania – au raportat că mai multe drone ucrainene s-au prăbușit pe teritoriile lor, notează Reuters.

În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor petroliere și a rutelor de export ale Rusiei, într-o încercare de a slăbi economia rusă, în timp ce negocierile de pace mediate de Washington au rămas blocate.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a raportat duminică pagube în portul Ust-Luga din Golful Finlandei din cauza unui atac ucrainean masiv cu drone produs în noaptea de sâmbătă spre duminică. Potrivit acestuia, apărarea aeriană rusească a doborât peste noapte 36 de drone deasupra regiunii Leningrad.

