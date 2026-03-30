Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
O nouă „mini-Ialta”: pariul riscant al lui Trump în Europa de Est

În februarie 1945, pe măsură ce Aliații se apropiau de victoria în Europa, liderii Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill și Joseph Stalin s-au întâlnit la Conferința de la Ialta pentru a decide viitorul continentului. Rezultatul nu a fost doar un acord de pace, ci o împărțire pragmatică a Europei în sfere de influență – o decizie care a condamnat milioane de oameni la decenii sub control sovietic.

Vladimir Putin și Donald Trump/FOTO:Profimedia
La opt decenii distanță, contururile unei noi „Ialte” par să prindă formă, nu într-un palat din Crimeea, ci în declarațiile și acțiunile administrației conduse de Donald Trump.

Strategia de securitate națională a SUA din 2025 descrie o lume împărțită în „sfere de influență”, în care Washingtonul își reafirmă rolul în emisfera vestică, dar pare să accepte influența Rusiei în Europa de Est și a China în Asia de Est, scrie Kyiv Post.

Aceasta marchează o schimbare semnificativă față de ultimele opt decenii de politică externă americană, bazată pe suveranitatea statelor, inviolabilitatea frontierelor și dreptul popoarelor la autodeterminare.

În această nouă abordare, Statele Unite par să revină la logica secolului al XIX-lea, în care marile puteri stabilesc regulile, iar statele mai mici devin pioni – cu independența negociabilă și viitorul decis în capitale precum Moscova, Beijing sau Washington.

Presiuni asupra Ucrainei, concesii implicite

Administrația Trump a insistat pentru negocieri rapide de pace în Ucraina, evitând în același timp să descrie acțiunile Rusiei drept agresiune directă. Retorica sa sugerează că prelungirea războiului ar fi rezultatul deciziilor liderilor implicați, inclusiv ale președintelui Volodimir Zelenski, mai degrabă decât consecința expansionismului rus.

Summitul din 2025 dintre Trump și Vladimir Putin nu a produs progrese concrete, dar a evidențiat diferențele ireconciliabile dintre Moscova și Kiev, precum și disponibilitatea Washingtonului de a exercita presiuni asupra Ucrainei.

Retragerea din flancul estic al NATO

Reducerea prezenței militare americane în Europa de Est transmite, potrivit criticilor, un semnal clar. În 2025, Pentagon a notificat state precum România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia privind reducerea prezenței militare.

În paralel, amenințările privind condiționarea garanțiilor din cadrul NATO de nivelul cheltuielilor de apărare alimentează percepția că securitatea acestor state devine negociabilă.

Belarus și Georgia, lăsate în afara ecuației

Belarus apare ca un exemplu clar al acestei schimbări. Deși are o poziție strategică importantă, țara lipsește din prioritățile declarate ale Washingtonului. Dialogul direct cu regimul lui Aleksander Lukașenko este văzut de critici drept o legitimare a unei dictaturi și o abandonare a opoziției democratice.

O situație similară se conturează în Georgia, unde speranțele de aderare la NATO s-au diminuat, iar sprijinul american pentru integritatea teritorială pare mai rezervat, în ciuda precedentului conflictului din 2008 cu Rusia.

Ambiguități în interiorul alianței occidentale

Pozițiile unor state membre ale UE și NATO, precum Ungaria și Slovacia, complică și mai mult situația. Vizita recentă a secretarului de stat Marco Rubio la Budapesta și Bratislava a evidențiat această ambiguitate.

Premierul ungar Viktor Orbán a fost frecvent lăudat de Trump, în timp ce guvernul său continuă să mențină relații energetice cu Rusia și să se opună unor sancțiuni europene.

În mod similar, premierul slovac Robert Fico a refuzat să reducă dependența energetică de Rusia, invocând riscuri economice majore.

Faptul că Washingtonul nu sancționează aceste poziții ridică întrebări privind coeziunea alianței occidentale și semnalează o schimbare de paradigmă: apartenența la NATO nu mai implică neapărat o linie comună în fața Rusiei.

O revenire la politica marilor puteri?

Criticii acestei abordări avertizează că lumea ar putea reveni la un sistem dominat de sfere de influență, în care deciziile majore sunt luate de marile puteri, iar statele mai mici au un rol limitat.

Dacă această tendință se confirmă, consecințele pentru Europa de Est – și pentru ordinea internațională construită după 1945 – ar putea fi profunde și de lungă durată.

