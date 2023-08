O influenceriță vegană din Rusia a murit de „foame” la 40 de ani. Ce mânca zilnic

Zhanna Samsonova ar fi murit de „foame" după ce a urmat o dietă deficitară în calciu și vitamina D timp de patru ani.

Zhanna Samsonova, o rusoaică de 40 de ani din Kazan, susținătoare a bucătăriei raw-erbivore, în vârstă de 40 de ani, a mâncat timp de patru ani doar "fructe, germeni de semințe de floarea-soarelui, smoothie-uri și sucuri de fructe", devenind cunoscută ca fiind cea mai bună influenceriță vegană. Însă o dietă săracă în nutrienți importanți și deficitară în calciu și vitamina D a dus la moartea ei, potrivit tgcom24.mediaset.it.

Ea a murit în Malaezia, unde urma un regim bazat pe fructe exotice. Moartea ei a fost anunțată pe 21 iulie de către prietenii și familia ei. ”A murit de foame”, susține unul dintre prietenii ei, în timp ce mama ei vorbește de ”o infecție asemănătoare holerei”.

Influencerul vegan Zhanna Samsonova a promovat deseori hrana crudă pe rețelele de socializare, unde era cunoscută de milioanele sale de urmăritori de pe TikTok, Facebook și Instagram sub pseudonimul Zhanna D'Art.

”În urmă cu câteva luni, în Sri Lanka, părea deja epuizată”, a mărturisit un prieten pentru Newsflash.

De acolo, "s-a întors acasă pentru tratament, dar apoi a fugit din nou. Când am văzut-o în Phuket, am fost îngrozită”, a adăugat ea. "Locuiam cu un etaj deasupra ei", a relatat o altă tânără, "și în fiecare zi îmi era teamă să nu-i găsesc dimineața trupul fără viață. Am convins-o să urmeze un tratament, dar nu a supraviețuit".