Fiii lui Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva trăiesc „sub acoperire”. Presa le-a dezvăluit numele și fotografiile

Jurnaliștii ruși au dezvăluit numele și prenumele presupușilor fii ai președintelui rus Vladimir Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva. Conform relatărilor din presă, copiii trăiesc „sub acoperire”.

Două nume aparent banale — Ivan și Vladimir Spiridonov. Sub această identitate, susțin jurnaliștii ruși Roman Badanin și Mihail Rubin în volumul Țarul în persoană, ar fi înregistrați doi dintre fiii președintelui rus Vladimir Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva.

Informația a fost confirmată și de publicația independentă rusă „Agenstvo”, care reia detalii din anchetele jurnalistice recente despre viața privată a liderului de la Kremlin.

Potrivit surselor citate, prenumele fictiv ar avea legătură cu patronimul bunicului patern al lui Putin – Spiridon, tatăl lui Vladimir Spiridonovici Putin. Alegerea ar fi fost una simbolică, dar suficient de generală pentru a asigura discreția necesară.

Reședință separată pentru Kabaeva și copii, într-un complex prezidențial

Conform investigațiilor realizate anterior de publicația Proekt, fiii lui Putin și ai Alinei Kabaeva locuiesc preponderent într-o reședință din zona Valdai, unde pentru ei ar fi fost construit un palat din lemn, completat de facilități de lux: spa, terenuri de joacă și un parc vast, întreținut de personal dedicat.

În premieră, cartea semnată de Badanin și Rubin conține și fotografii recente cu cei doi copii, care, deși rar, ar fi apărut în public.

Practicile de ascundere a identității nu sunt noi în cazul liderului de la Kremlin. Fiicele sale din prima căsătorie, Maria Voronțova și Ekaterina Tihonova, trăiesc de ani buni sub nume fictive. Tihonova, de exemplu, ar purta numele inspirat de bunica maternă, Ekaterina Tihonovna Șkrebneva.

Alte investigații media au indicat că, în Franța, o posibilă fiică nelegitimă a președintelui, Elizaveta Rozeva, ar fi fost înregistrată ca Elizaveta Olegovna Rudnova. Tatăl său fictiv, Oleg Rudnov, decedat în 2015, era un apropiat al lui Putin încă din perioada Sankt Petersburg.