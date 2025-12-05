Alertă în Franța, după ce mai multe drone au survolat o bază care adăpostește submarine nucleare

Mai multe drone au survolat baza submarină din Île Longue (Finistère), care adăpostește submarinele nucleare lansatoare de rachete (SNLE) ale forței de descurajare nucleară franceze, a anunțat jandarmeria.

În total, cinci drone au fost detectate tehnic, în jurul orei 19:30, joi seară, deasupra bazei, care se află lângă portul din Brest. A fost pus în funcțiune un dispozitiv de combatere a dronelor și de căutare. Batalionul de pușcași marini, care asigură protecția bazei, a efectuat mai multe focuri anti-drone, potrivit presei franceze.

În urma survolării cu mai multe drone a bazei de submarine de pe Île Longue (Finistère), o anchetă judiciară va fi deschisă de Parchetul Militar din Rennes, a anunțat Prefectura Maritimă Atlantică vineri, 5 decembrie.

Când a fost contactate de AFP vineri, Parchetul din Rennes nu a răspuns imediat. „Este prea devreme pentru a stabili” originea dronelor, au transmis autoritățile. El au apreciat totuși că aceste zboruri deasupra bazei de submarine de pe Île Longue au fost „destinate să alarmeze opinia publică”.

Zborurile cu drone în această zonă interzisă nu sunt chiar rare. În noaptea de 17 spre 18 noiembrie a fost semnalat un zbor cu drona deasupra peninsulei Crozon, din care face parte Île Longue, dar fără a survola zona militară.

Sanctuar al descurajării nucleare franceze, baza de pe Île Longue este protejată de 120 de jandarmi maritimi, în coordonare cu puşcaşii marini.

Baza asigură întreţinerea celor patru submarine nucleare franceze, dintre care cel puţin unul se află permanent pe mare pentru a asigura descurajarea nucleară.

Condiţiile de lumină erau deosebit de bune joi seara deasupra portului Brest, datorită Lunii pline şi orbitei sale apropiate de Pământ, un fenomen frecvent numit Superlună.

În ultimele luni, în Europa de Nord s-au multiplicat semnalările de survoluri cu drone în aeroporturi şi alte locuri sensibile, inclusiv militare, liderii acestor ţări văzând mâna Moscovei în spatele acestor acţiuni.