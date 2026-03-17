Video Momentul când un meteorolog rus care transmitea în direct se prăbușește pe caldarâm. Ce s-a întâmplat

Un meteorolog din Sankt Petersburg a devenit protagonistul unui moment viral după ce s-a prăbușit de pe o trotinetă chiar în timp ce transmitea în direct la un post de televiziune din Rusia. Bărbatul a mai fost implicat în incidente în timpul unor transmisiuni live.

Potrivit Nexta, meteorologul Yuri Dormidontov din Sankt Petersburg a căzut dramatic în mijlocul filmărilor, scrie Mediafax.

Imaginile care s-au răspândit pe rețelele de socializare îl arată pe bărbatul în vârstă în timp ce transmite informații despre vreme în timp ce stă pe o trotinetă.

La un moment dat, bărbatul se dezechilibrează, face câțiva pași și apoi cade pe trotuar. Nu este clar dacă meteorologul a fost rănit.

El a mai fost implicat în unele incidente în timpul transmisiunilor live. De aceea, unii comentatori sugerează că bărbatul ar putea să își regizeze incidentele pentru atrage atenția.