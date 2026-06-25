Stația radio misterioasă a Rusiei transmite din nou. Experții încearcă să descifreze semnalele și se tem de un atac sub steag fals

O stație radio rusă cunoscută pentru semnalele sale misterioase din perioada Războiului Rece a transmis peste 20 de mesaje codificate într-o singură zi, alimentând noi speculații privind rolul său într-un moment de tensiune geopolitică accentuată, scrie The Sun.

Postul, cunoscut sub numele de UVB-76 și supranumit de pasionații de radio „The Buzzer” („Bâzâitorul”), emite de decenii un semnal constant pe unde scurte, întrerupt ocazional de mesaje vocale criptice. Scopul exact al acestor transmisii nu a fost niciodată confirmat oficial de autoritățile ruse.

Potrivit observatorilor care monitorizează frecvența, mesajele transmise recent au inclus o serie de cuvinte aparent fără sens, precum „AMILLOKUS”, „VOLOKITA” și „FLUSOBOB”. Alte expresii au fost interpretate ca referiri la termeni precum „primăvară”, „sprijin” sau „frecare”, fără ca semnificația lor să fie clară.

Experții în comunicații militare consideră că astfel de stații sunt folosite pentru transmiterea unor instrucțiuni codificate către unități militare sau agenți aflați pe teren. Totuși, în lipsa unor informații oficiale, natura exactă a mesajelor rămâne necunoscută.

Tensiuni în creștere între Rusia și NATO

Reluarea activității intense a stației coincide cu declarații dure venite atât din partea Moscovei, cât și a unor oficiali occidentali.

Ministrul de Externe al Poland, Radosław Sikorski, a avertizat că Rusia ar putea pregăti un așa-numit atac „sub steag fals” — o operațiune desfășurată pe propriul teritoriu, care să fie atribuită ulterior NATO sau Occidentului pentru a justifica o escaladare militară.

Comentariile sale au venit după ce Vladimir Putin a sugerat că Rusia ar putea răspunde unor atacuri asupra teritoriului său dacă acestea ar implica armament provenit din state europene.

În opinia lui Sikorski, astfel de declarații ar putea reprezenta pregătirea terenului pentru o posibilă provocare.

În același timp, Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va continua să răspundă militar atacurilor rusești, argumentând că prelungirea războiului este rezultatul refuzului Moscovei de a se angaja într-un proces diplomatic.

Ce este UVB-76?

Stația UVB-76 emite încă din anii 1970 și a devenit una dintre cele mai cunoscute enigme ale comunicațiilor militare.

De-a lungul timpului, analiști independenți și pasionați de radio au formulat numeroase teorii privind rolul său.

Cea mai acceptată explicație este că frecvența este utilizată pentru comunicații militare strategice, posibil în cadrul forțelor armate ruse.

Există însă și ipoteze mai speculative. Unele teorii sugerează că postul ar face parte dintr-un sistem automat de comandă nucleară destinat să funcționeze chiar și în cazul distrugerii centrelor de comandă. Alte teorii, fără dovezi solide, au asociat stația cu experimente psihologice, cercetări atmosferice sau chiar presupuse comunicații extraterestre.

Specialiștii subliniază că nu există dovezi publice care să confirme aceste scenarii.

Un simbol al incertitudinii nucleare

Deși scopul real al UVB-76 rămâne necunoscut, interesul public față de stație crește de fiecare dată când aceasta transmite mesaje neobișnuite în perioade de criză internațională.

În actualul context al războiului din Ucraina și al deteriorării relațiilor dintre Rusia și Occident, fiecare nouă transmisie este atent monitorizată de comunitățile specializate.

Până în prezent, autoritățile ruse nu au oferit explicații privind mesajele recente și nici nu au confirmat rolul exact al stației în arhitectura de comunicații a statului rus.