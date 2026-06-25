search
Vineri, 26 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Stația radio misterioasă a Rusiei transmite din nou. Experții încearcă să descifreze semnalele și se tem de un atac sub steag fals

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O stație radio rusă cunoscută pentru semnalele sale misterioase din perioada Războiului Rece a transmis peste 20 de mesaje codificate într-o singură zi, alimentând noi speculații privind rolul său într-un moment de tensiune geopolitică accentuată, scrie The Sun.

Stație radio/FOTO:X
Stație radio/FOTO:X

Postul, cunoscut sub numele de UVB-76 și supranumit de pasionații de radio „The Buzzer” („Bâzâitorul”), emite de decenii un semnal constant pe unde scurte, întrerupt ocazional de mesaje vocale criptice. Scopul exact al acestor transmisii nu a fost niciodată confirmat oficial de autoritățile ruse.

Potrivit observatorilor care monitorizează frecvența, mesajele transmise recent au inclus o serie de cuvinte aparent fără sens, precum „AMILLOKUS”, „VOLOKITA” și „FLUSOBOB”. Alte expresii au fost interpretate ca referiri la termeni precum „primăvară”, „sprijin” sau „frecare”, fără ca semnificația lor să fie clară.

Experții în comunicații militare consideră că astfel de stații sunt folosite pentru transmiterea unor instrucțiuni codificate către unități militare sau agenți aflați pe teren. Totuși, în lipsa unor informații oficiale, natura exactă a mesajelor rămâne necunoscută.

Tensiuni în creștere între Rusia și NATO

Reluarea activității intense a stației coincide cu declarații dure venite atât din partea Moscovei, cât și a unor oficiali occidentali.

Ministrul de Externe al Poland, Radosław Sikorski, a avertizat că Rusia ar putea pregăti un așa-numit atac „sub steag fals” — o operațiune desfășurată pe propriul teritoriu, care să fie atribuită ulterior NATO sau Occidentului pentru a justifica o escaladare militară.

Comentariile sale au venit după ce Vladimir Putin a sugerat că Rusia ar putea răspunde unor atacuri asupra teritoriului său dacă acestea ar implica armament provenit din state europene.

În opinia lui Sikorski, astfel de declarații ar putea reprezenta pregătirea terenului pentru o posibilă provocare.

În același timp, Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va continua să răspundă militar atacurilor rusești, argumentând că prelungirea războiului este rezultatul refuzului Moscovei de a se angaja într-un proces diplomatic.

Ce este UVB-76?

Stația UVB-76 emite încă din anii 1970 și a devenit una dintre cele mai cunoscute enigme ale comunicațiilor militare.

De-a lungul timpului, analiști independenți și pasionați de radio au formulat numeroase teorii privind rolul său.

Cea mai acceptată explicație este că frecvența este utilizată pentru comunicații militare strategice, posibil în cadrul forțelor armate ruse.

Există însă și ipoteze mai speculative. Unele teorii sugerează că postul ar face parte dintr-un sistem automat de comandă nucleară destinat să funcționeze chiar și în cazul distrugerii centrelor de comandă. Alte teorii, fără dovezi solide, au asociat stația cu experimente psihologice, cercetări atmosferice sau chiar presupuse comunicații extraterestre.

Specialiștii subliniază că nu există dovezi publice care să confirme aceste scenarii.

Un simbol al incertitudinii nucleare

Deși scopul real al UVB-76 rămâne necunoscut, interesul public față de stație crește de fiecare dată când aceasta transmite mesaje neobișnuite în perioade de criză internațională.

În actualul context al războiului din Ucraina și al deteriorării relațiilor dintre Rusia și Occident, fiecare nouă transmisie este atent monitorizată de comunitățile specializate.

Până în prezent, autoritățile ruse nu au oferit explicații privind mesajele recente și nici nu au confirmat rolul exact al stației în arhitectura de comunicații a statului rus.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Nicușor Dan: „20 de ani m-am luptat cu sistemul. Nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful lui”
digi24.ro
image
Emma Watson, apariție rară în cadrul unui eveniment din Londra. Cum s-a afișat actrița din Harry Potter | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Rheinmetal, gigantul german de la care România cumpără armament de aproape 6 miliarde de euro prin SAFE, s-a prăbușit la bursă! Devalorizarea accelerată vine pe fondul conflictului dintre companie și statul german, care a anulat un proiect mamut
gandul.ro
image
Rusia, despre proiectul de lege care aproba unirea cu Republica Moldova: Occidentul ar trebui să folosească termenul de „anexare”
mediafax.ro
image
Elias Charalambous transferă de la FCSB! I-a furat fotbalistul lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Afaceri pe terenul statului cu mai puțin de 300 de lei lunar. Firma șefului RAZL Sulina a primit concesiunea unei suprafețe pe buza falezei Dunării
libertatea.ro
image
VIDEO Negocierile pentru susținerea noului guvern, blocate: pe ce nu se înțeleg PSD, PNL, USR și UDMR
digi24.ro
image
Scandal MONDIAL! Jurgen Klopp a părăsit interviul când i s-a pus întrebarea
gsp.ro
image
Trădare! Răzvan Lucescu i-a bătut obrazul prietenului lui Vladimir Putin: "Voi nu știați?"
digisport.ro
image
Portal divin: Zodiile care au parte de dragoste și noroc începând cu 26 iulie. Urmează o perioadă de aur pentru acești nativi
click.ro
image
Ce trebuie să știe despre peștele-iepure românii care își fac vacanța în Grecia. Ambasada de la București face precizări
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Primul român atacat de peştele-iepure. Turiştii au filmat cum vânează turişti, la mal
observatornews.ro
image
Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit MORT 😲
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță creșterea vârstei de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul nașterii?
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
Se amână înlocuirea rovinietei pentru transportatori. Când va intra în vigoare TollRO
playtech.ro
image
Cum l-a pierdut FCSB la marea rivală Dinamo: „E o investiție!”
fanatik.ro
image
Oameni forțați să demonteze aerul condiționat pe caniculă de 40 de grade ca să nu afecteze "mediul". Autoritățile îi îndeamnă să deschidă geamurile
ziare.com
image
Trei cuvinte! Verdict "apocaliptic" în Germania, după 1-2 cu Ecuador la Cupa Mondială 2026
digisport.ro
image
Metode eficiente prin care îți salvezi plantele de arșița verii. Ce le menține viguroase chiar și în zilele caniculare
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux în care locuiesc Anca Serea și Adi Sînă. Este imensă și seamănă cu casele vedetelor de la Hollywood. Are 7 dormitoare și 7 băi / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Crește vârsta de pensionare din iulie 2026. Reguli noi și pentru pensionarea anticipată
mediaflux.ro
image
Moment halucinant la conferința lui Gigi Becali! A pălmuit un jurnalist: „Șterge facebookul!”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Detalii explozive despre conversațiile lui Denise Rifai cu primarul Ciprian Ciucu și relația cu Dan Bittman. Ce au aflat procurorii DNA
click.ro
image
Ce transformare! Corina Chiriac și-a redecorat balconul comunist. Ce făceau poștașii cu scrisorile trimise pe strada Speranței
click.ro
image
Mirabela Dauer, mărturisiri dureroase despre fiul ei pe care nu l-a mai văzut de peste două decenii: „Nu mi-a zis mamă niciodată”
click.ro
Faye Dunaway, Warren Beatty foto profimedia 0971833589 jpg
„Mai ușor numeri stelele de pe cer decât femeile din patul lui!” Actorul cu 12.775 de iubite făcea sex și de șapte ori pe zi!
okmagazine.ro
Melissa Gilbert foto Profimedia jpg
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nouria Nouri a împlinit 51 de ani. Rețeta preferată din bucătăria afgană. Ingredientul secret, pentru verile caniculare: „Îi dă un gust răcoritor”
image
Detalii explozive despre conversațiile lui Denise Rifai cu primarul Ciprian Ciucu și relația cu Dan Bittman. Ce au aflat procurorii DNA

OK! Magazine

image
„Mai ușor numeri stelele de pe cer decât femeile din patul lui!” Vedetele făceau coadă la actorul care făcea sex și de șapte ori pe zi

Click! Pentru femei

image
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie

Click! Sănătate

image
Cele 4 suplimente pe care un expert în longevitate le ia zilnic