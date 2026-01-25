Forțele ruse continuă să avanseze în nordul regiunii Harkov, unde situația în anumite sectoare este descrisă drept critică de militari ucraineni din prima linie. Potrivit unui militar al Brigăzii 25 Aeropurtate a Forțelor Armate ale Ucrainei, cunoscut sub indicativul „Mucinoi”, presiunea rușilor a crescut semnificativ în zona Vovceansk.

În apropierea satului Grafskе, situat la sud de orașul Vovceansk, situația este una extrem de dificilă. Militarul afirmă că trupele ruse au pătruns pe flancul de nord și au reușit, practic, să taie ieșirea din partea centrală a localității către sud. Deși satul nu este, formal, complet ocupat, acesta se află într-o poziție vulnerabilă, cu posibilități limitate de manevră pentru apărători și sub o presiune constantă.

Într-o altă localitate din sudul Vovceanskului, Siminivka, forțele ruse controlează aproximativ jumătate din sat. Potrivit aceleiași surse, nu se poate vorbi, în acest moment, despre o ocupare completă, iar declarațiile triumfaliste ale părții ruse sunt considerate premature.

Situația este însă mult mai gravă în satul Starîția, care se află aproape în totalitate sub control rusesc. Doar partea de sud a localității, în zona unei văi, mai este deținută de forțele ucrainene. Militarul apreciază că luptele pentru această localitate se află în faza finală.

Hărțile interactive publicate pe 23 ianuarie de platforma ucraineană de analiză militară DeepState indicau doar apropierea așa-numitei „zone gri” de localitățile menționate. Acest lucru sugerează că evoluțiile descrise s-au produs într-un interval foarte scurt, cel mai probabil în ultimele 24 de ore.

În raportul său operativ de seară, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a menționat explicit doar localitatea Starîția dintre cele trei. De asemenea, au fost raportate atacuri rusești în zonele Vovceanski Hutori și Fîholivka, precum și înaintări în direcția localităților Krugle și Ciugunivka.

Per ansamblu, pe direcția sud-slobojană, Statul Major a înregistrat șase asalturi rusești în ultimele 24 de ore, semn al intensificării presiunii militare în nordul regiunii Harkov.