Zelenski cere aliaților mai multe capacităţi de apărare aeriană ca răspuns la atacurile ruseşti: „În Kiev sunt 1.676 de blocuri fără încălzire”

Președintele Volodimir Zelenski le-a cerut duminică, 25 ianuarie, aliaţilor săi mai multe capacităţi de apărare aeriană ca răspuns la atacurile ruseşti asupra Kievului.

„Numai în această săptămână, ruşii au lansat peste 1.700 de drone de atac, peste 1.380 de bombe ghidate şi 69 de rachete de diferite tipuri”, a declarat Zelenski la sosirea la Vilnius, unde participă duminică la manifestările dedicate revoltei lituaniene împotriva Imperiului Rus din 1863.

Zelenski a venit la Vilnius împreună cu soţia sa, Olena, scrie Agerpres.

„De aceea, sunt necesare rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană în fiecare zi şi continuăm să colaborăm cu Statele Unite şi Europa pentru a asigura o mai bună protecţie a spațiului nostru aerian”, a adăugat el.

Rusia continuă bombardamentele asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, lăsând sute de mii de oameni fără electricitate și căldură în plină iarnă.

Din cauza situației critice, președintele Volodimir Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic, iar la Kiev atacurile au forțat evacuarea a aproximativ o jumătate de milion de locuitori.

„În prezent, în Kiev sunt 1.676 de blocuri fără încălzire, în urma atacului inamic asupra oraşului pe 24 ianuarie”, a declarat primarul oraşului Kiev, Vitali Kliciko.

Echipele lucrează non-stop pentru a restabili încălzirea şi electricitatea, dar temperaturile scăzute şi atacurile aeriene repetate le împiedică eforturile.

Zelenski anunță progrese în negocierile de la Abu Dhabi

Sâmbătă, Zelenski a transmis că primele discuții trilaterale Ucraina-SUA-Rusia, desfășurate în ultimele două zile la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, au avut un caracter „constructiv” și s-au concentrat pe „posibilele criterii pentru încheierea războiului”.

„Delegația noastră a prezentat un raport; întâlnirile din Emiratele Arabe Unite s-au încheiat. Și acesta a fost primul format de acest fel după mult timp: două zile de reuniuni trilaterale. S-a dezbătut mult și este important că discuțiile au fost constructive”, a scris Zelenski într-un mesaj publicat pe rețeaua socială X.

El a precizat că tema centrală a discuțiilor a fost legată de „posibilele criterii pentru încheierea războiului” și a subliniat că apreciază recunoașterea „necesității ca SUA să supervizeze și să controleze procesul de încheiere a războiului și să garanteze o securitate reală”.