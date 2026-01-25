Atac masiv asupra Ucrainei: rachete balistice și peste 100 de drone lansate de Rusia. Zeci de bucătării de campanie au fost desfășurate la Kiev pentru locuitorii fără gaz și căldură

Rusia a lansat, în noaptea de 25 ianuarie, un nou atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind rachete balistice și peste o sută de drone de atac. Potrivit informațiilor transmise de Forțele Aeriene ale Ucrainei, au fost înregistrate lovituri în mai multe regiuni ale țării, iar apărarea antiaeriană a reușit să neutralizeze majoritatea țintelor.

Atacul a început pe 24 ianuarie, în jurul orei 18:30, și a continuat pe parcursul nopții. Agresorul a folosit două rachete balistice de tip „Iskander-M” sau rachete antiaeriene S-300, precum și 102 drone de atac de tip Shahed, „Gerbera” și alte tipuri de UAV-uri. Rachetele au fost lansate din regiunea Briansk a Federației Ruse, iar dronele au venit din direcțiile Kursk, Orel, Briansk și Șatalovo, precum și din teritoriul temporar ocupat al regiunii Donețk. Aproximativ 70 dintre dronele utilizate au fost de tip Shahed.

Apărarea aeriană ucraineană – aviația, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic, sistemele fără pilot și grupurile mobile de foc – a fost mobilizată pentru respingerea atacului.

Conform datelor preliminare, până la ora 8:30, au fost doborâte sau neutralizate 87 de drone inamice în nordul, sudul, centrul și estul Ucrainei. Totuși, au fost confirmate lovituri ale 15 drone de atac în zece locații, precum și căderea resturilor de drone doborâte într-o altă zonă. Informațiile privind cele două rachete balistice sunt în curs de clarificare.

Atacul nu a fost complet respins, iar Forțele Aeriene au avertizat că, la primele ore ale dimineții, mai multe drone rusești se aflau încă în spațiul aerian al Ucrainei, îndemnând populația să respecte regulile de siguranță.

Lovituri în Harkov, explozii raportate la Cernăuți și Poltava

În dimineața zilei de 25 ianuarie, primarul Harkovului, Igor Terehov, a anunțat că o dronă de tip Shahed a lovit districtul Holodnogorsk. Cu puțin timp înainte, Forțele Aeriene avertizaseră asupra apropierii unor UAV-uri dinspre nord. Alarma aeriană în regiunea Harkov a durat peste cinci ore și jumătate, de la ora 23:33, pe 24 ianuarie, până la 5:11, în dimineața următoare.

În cursul nopții, canalele de monitorizare au semnalat explozii și în Cernăuți și Poltava, însă autoritățile așteaptă confirmări oficiale. Per ansamblu, monitorii militari apreciază că activitatea aeriană a agresorului a fost relativ scăzută față de atacurile anterioare.

Cu o zi înainte, pe 24 ianuarie, Harkovul fusese vizat de un atac masiv cu drone Shahed, în urma căruia numărul persoanelor rănite a ajuns la 31.

Kievul, sub presiune: mii de locuințe fără căldură și gaze

Pe fondul atacurilor repetate asupra infrastructurii energetice, autoritățile din Kiev au activat măsuri de sprijin pentru populația rămasă fără utilități. Guvernul a decis desfășurarea a 41 de bucătării mobile ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS), destinate locuitorilor clădirilor fără gaz și încălzire, a anunțat premierul Iulia Sviridenko.

În prezent, patru bucătării sunt deja funcționale, iar alte 37 se află în stare de pregătire, putând fi amplasate rapid în diferite cartiere. În total, în Kiev funcționează 56 de puncte de distribuire a hranei calde, cu sprijinul organizațiilor World Central Kitchen și Crucea Roșie. În ultima săptămână, peste 26.000 de porții de mâncare au ajuns la locuitorii capitalei.

Sprijin suplimentar este acordat și în regiunea Kiev: la Brovarî funcționează un food-truck cu până la 16.000 de porții zilnic, iar la Irpin este activ un tren-bucătărie al „Ukrzalizniția”, care asigură aproximativ 4.000 de porții pe zi.

Troeșcina, cea mai afectată zonă

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că cea mai dificilă situație se înregistrează în cartierul Troeșcina, unde circa 600 de blocuri au rămas fără căldură, apă și electricitate. Autoritățile locale amenajează puncte de încălzire în mai multe școli, unele dotate cu centrale mobile, unde oamenii pot rămâne inclusiv pe timpul nopții. Sunt distribuite saltele, iar hrana este asigurată.

O atenție specială este acordată persoanelor vulnerabile, care nu se pot îngriji singure. Serviciile sociale oferă sprijin pentru relocare temporară, alimente, medicamente și îngrijire, iar autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să semnaleze cazurile cunoscute.

Atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice continuă să agraveze situația umanitară din Ucraina, lăsând orașe întregi fără căldură, electricitate și apă, în plină iarnă.