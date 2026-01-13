search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sfârșitul unei ere. Cum se prăbușește rețeaua globală de aliați a lui Vladimir Putin

0
0
Publicat:

Proiectul de mare putere al lui Vladimir Putin pare să se apropie de „sfârșitul unei ere”, pe măsură ce liderul de la Kremlin se dovedește incapabil să-și apere aliații, de la Caracas la Teheran, în fața unui președinte american neașteptat de agresiv, Donald Trump, scrie Politico.

Nicolas Maduro și Vladimir Putin/FOTO?/EPA/EFE
Nicolas Maduro și Vladimir Putin/FOTO?/EPA/EFE

Atunci când a ordonat invadarea Ucrainei, Putin le-a promis rușilor că „o vor face din nou”: că armata rusă va înainta spre Vest și va obține o victorie rapidă, asemenea celei repurtate de Uniunea Sovietică împotriva Germaniei naziste. La aproape patru ani de la debutul conflictului, președintele rus și-a respectat doar jumătate din promisiune.

Războiul care, în planurile Kremlinului, trebuia să dureze cel mult trei zile s-a prelungit acum dincolo de cele 1.418 zile în care sovieticii au luptat împotriva ofensivei naziste în cel de-Al Doilea Război Mondial. Iar bilanțul este departe de a justifica ambițiile imperiale: Moscova controlează doar o fâșie din teritoriul ucrainean, cu prețul a aproximativ 1,1 milioane de victime în rândul forțelor ruse și al unor disfuncționalități tot mai vizibile pe plan intern. Luna aceasta, circa 600.000 de locuitori din regiunea rusă Belgorod au rămas fără electricitate după un atac ucrainean cu rachete.

În paralel, rețeaua de aliați pe care Putin a construit-o timp de două decenii dă semne evidente de destrămare, supusă unei presiuni crescânde din partea Washingtonului. Kremlinul a pierdut teren în Orientul Mijlociu la finalul lui 2024, odată cu prăbușirea regimului Bashar al-Assad în Siria, un partener-cheie pentru Moscova în regiune.

Lovitura de imagine a fost urmată, la începutul acestei luni, de capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro de către Statele Unite, un aliat fidel al Kremlinului, care participase anul trecut la parada de Ziua Victoriei de la Moscova. Umilința a fost amplificată de incapacitatea Rusiei de a împiedica sechestrarea fără precedent, de către americani, a unui petrolier sub pavilion rusesc.

Situația este la fel de delicată și în cazul Iranului. În urmă cu doar un an, Putin semna cu Teheranul un acord de parteneriat strategic pe 20 de ani. Astăzi, regimul iranian – care a furnizat Rusiei drone Shahed folosite în războiul din Ucraina – se confruntă cu proteste masive, iar Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că ar putea interveni militar. Potrivit expertului Nikita Smagin, apropiat de Carnegie Endowment for International Peace, Moscova ar fi livrat recent Iranului vehicule blindate Spartak și elicoptere de atac, însă sprijinul rusesc are limite clare.

„Iranienii nu își fac iluzii. Dacă situația devine critică, Rusia se va retrage, așa cum a făcut și în cazul lui Bashar al-Assad”, a explicat Smagin.

Nemulțumirea se face simțită și în interiorul Rusiei

„O întreagă eră se apropie de sfârșit”, a scris duminică un blogger militar pro-război, cunoscut sub pseudonimul Maxim Kalașnikov, criticând conducerea de la Kremlin pentru că a investit mai mult în imaginea de mare putere decât în consolidarea reală a acesteia. Promisiunea că „putem face din nou” s-a dovedit un eșec, a concluzionat acesta.

Foști diplomați ruși, precum Boris Bondarev, susțin că alianța inspirată de Moscova a fost, în mare parte, o ficțiune. „Nici Venezuela, nici Iranul nu fac parte dintr-un imperiu rus. După invadarea Ucrainei, era important pentru Kremlin să arate că nu este singur, dar asta a fost propagandă”, a spus Bondarev.

În lipsa unor comentarii directe din partea lui Putin – care, potrivit apropiaților, preferă să lase veștile proaste pe seama subalternilor – Kremlinul încearcă să întoarcă situația în favoarea sa. Propaganda oficială susține că acțiunile SUA demonstrează disprețul Washingtonului față de dreptul internațional și validează, retroactiv, invazia Ucrainei.

Alți comentatori minimalizează eșecurile externe sau invocă diferențele dintre Al Doilea Război Mondial și conflictul actual. Nu armata ar fi mai slabă, susțin ei, ci populația mai puțin mobilizată. „Atunci a luptat toată țara, acum doar vreo 5% sunt interesați”, scria un canal de Telegram sugestiv intitulat „Don’t Stop War”.

În acest context, avertizează Bondarev, nu este de așteptat ca Moscova să adopte o poziție mai conciliantă. Dimpotrivă, pentru a demonstra că nu cedează presiunilor, Rusia va căuta să-și afișeze forța, în special în Ucraina – inclusiv prin utilizarea armelor de ultimă generație, precum racheta hipersonică Oreșnik lansată recent.

„Chiar și slăbit, Kremlinul va încerca să pară puternic”, avertizează fostul diplomat.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă
stirileprotv.ro
image
Muncitorii s-au întors pe șantierul de la Planșeul Unirii. Cum arată și în ce stadiu este proiectul de consolidare: „Au fost livrați banii necesari”
gandul.ro
image
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
mediafax.ro
image
Transfer pe axa Rapid – Petrolul! Victor Angelescu a confirmat mutarea. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
libertatea.ro
image
„Stilul de viață american este pe cale să se schimbe”: Criza petrolului care a forțat SUA să treacă la ora de vară în mijlocul iernii
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
gsp.ro
image
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
La Niña a început să se prăbușească: Urmează o schimbare majoră de vreme în Europa, iarna 2026-2027 ar putea fi complet diferită
antena3.ro
image
O fabrică de bere din Transilvania, veche de 200 ani, e scoasă la vânzare pentru aproape 3 milioane €
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
cancan.ro
image
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
prosport.ro
image
Câți kilometri de autostrăzi și drumuri expres se vor inaugura în România în 2026
playtech.ro
image
Otto Hindrich a plecat să facă vizita medicală la Legia Varșovia. Câți bani încasează CFR Cluj și cine va intra în poartă. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Americanii s-au decis: "Le vom demantela!"
digisport.ro
image
Legumicultor: O să ducem copiii ca la muzeu în fermele româneşti. Mercosur ne afectează la tomate
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Noul ministru al Apărării, anunţ oficial despre armata obligatorie. Ce trebuie să ştie tinerii de peste 18 ani din România
romaniatv.net
image
Primele imagini cu Șerban Huidu la volan de când și-a luat iar permisul! Cârcotașul conduce un „Merțan” și fumează trabucuri FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Predicțiile înfricoșătoare ale Babei Vanga pentru 2026, făcute publice
actualitate.net
image
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, din 24 ianuarie. Viața acestor nativi se va schimba în bine
click.ro
image
Folia de aluminiu, aliatul neașteptat împotriva șoarecilor. Soluția rapidă care chiar funcționează
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Regele Charles si Zara Tindall la Royal Windsor Horse Show profimedia 0870758326 jpg
Nepoata Regelui Charles a trecut de la rigiditatea regală la rochii mini. Apariție uimitoare a blondinei
okmagazine.ro
Marlon Brando, Michael Jackson foto Profimedia jpg
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
image
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV

OK! Magazine

image
Anunț oficial despre Kate Middleton, după ziua ei de naștere! Ce se va întâmpla în curând cu Prințesa de Wales

Click! Pentru femei

image
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?