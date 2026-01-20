Serghei Lavrov: Groenlanda nu este „o parte naturală” a Danemarcei. Moscova respinge orice posibil interes privind preluarea insulei

Ministrul de Externe rus Serghei Lavrov a declarat marţi că Groenlanda nu este „o parte naturală” a Danemarcei şi a subliniat că problema fostelor teritorii coloniale devine tot mai acută, pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite şi Europa.

Afirmaţiile vin în contextul în care preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat în mod constant dorința ca SUA să obţină controlul deplin asupra Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, invocând motive de securitate naţională.

Liderul de la Casa Albă a anunţat că intenţionează să impună tarife vamale unor aliaţi europeni care se opun unei eventuale preluări a insulei de către Washington.

Moscova a privit cu satisfacţie creşterea divergenţelor dintre SUA şi Europa pe acest subiect, însă a fost iritată de sugestia lui Trump potrivit căreia Rusia ar avea, la rândul ei, intenţii de a controla Groenlanda, relatează Reuters.

Într-o conferinţă de presă susţinută la Moscova, Serghei Lavrov a respins această ipoteză şi a afirmat că Rusia nu are niciun interes să se amestece în problema Groenlandei.

„Washingtonul ştie foarte bine că nu avem planuri de a prelua controlul asupra insulei”, a spus şeful diplomaţiei ruse.

„În principiu, Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, nu-i aşa? Nu a fost nici o parte naturală a Norvegiei, nicio parte naturală a Danemarcei. Este o cucerire colonială. Faptul că locuitorii sunt acum obişnuiţi cu asta şi se simt confortabil este o altă chestiune”, a declarat Lavrov.

Între timp, mai multe state europene au avertizat că anunţul lui Trump privind posibilele tarife vamale ar încălca un acord comercial încheiat cu administraţia americană anul trecut. Liderii Uniunii Europene urmează să discute despre eventuale măsuri de retorsiune la un summit de urgenţă programat joi, la Bruxelles.