 Serghei Lavrov acuză militarizarea UE și vorbeşte de un posibil program nuclear al Germaniei. „Rusia e pregătită” | adevarul.ro
search
Miercuri, 22 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Serghei Lavrov acuză militarizarea UE și vorbeşte de un posibil program nuclear al Germaniei. „Rusia e pregătită”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Serghei Lavrov a lansat noi avertismente la adresa Uniunii Europene, susținând că un conflict cu Rusia „nu va fi un război convențional”, și a vorbit despre un presupus program nuclear al Germaniei.

Serghei Lavrov acuză UE de militarizare. FOTO: EPA-EFE
Serghei Lavrov acuză UE de militarizare. FOTO: EPA-EFE

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a lansat miercuri, 22 iulie, o serie de avertismente privind relațiile dintre Rusia și Occident.

Aflat la Manila, în Filipine, unde participă la reuniunile ministeriale ASEAN, șeful diplomației ruse a comentat militarizarea Uniunii Europene, posibilitatea ca Germania să dezvolte arme nucleare, perspectivele unui conflict cu Europa și viitoarea sa întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio.

„Rusia este pregătită pentru orice evoluție în contextul militarizării Uniunii Europene, dar nu are de gând să atace pe nimeni. Dacă Europa începe un conflict cu Moscova, acesta nu va mai fi un război convențional. Rusia este îngrijorată de rapoartele conform cărora Germania își dezvoltă propriul program nuclear”, a declarat șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate în marja reuniunilor ministeriale ASEAN, după participarea lui Lavrov la conferințele Rusia-ASEAN și la întâlnirile miniștrilor de Externe din regiune.

Germania ar putea dezvolta arme nucleare în următorul an

În paralel, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) susține că NATO estimează că Germania ar putea dezvolta o armă nucleară în aproximativ un an. Potrivit unui comunicat publicat de agenție, care invocă informații obținute de serviciile ruse, aliații occidentali ai Berlinului urmăresc cu atenție activitatea desfășurată de Germania în domenii precum fizica nucleară, fizica undelor de șoc, fizica neutronilor și știința materialelor, notează Mediafax.

SVR afirmă că aproximativ 30 de universități germane și mai multe companii din industria de apărare, printre care Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group și Umarex GmbH, sunt implicate în aceste proiecte.

Agenția susține, de asemenea, că materialele și echipamentele sunt testate periodic pe terenurile de instrucție ale Forțelor Terestre Germane.

„Experții militari NATO consideră că Berlinul este capabil să producă independent materialul necesar în termen de una până la trei luni”, afirmă SVR, „și să construiască un dispozitiv exploziv nuclear funcțional în termen de un an”.

Lavrov a abordat și războiul cu Ucraina, afirmând că Moscova nu a primit nicio propunere privind reluarea Inițiativei pentru cerealele din Marea Neagră. În opinia sa, Organizația Națiunilor Unite a avut un „rol nu tocmai nobil” în aplicarea acordului, despre care spune că a fost pus în practică unilateral și în interesul Ucrainei.

Șeful diplomației ruse consideră că atacurile asupra Iranului vor alimenta în unele state dorința de a deține arme nucleare și a insistat asupra necesității menținerii dialogului dintre Moscova și Washington.

„Statele Unite și Rusia, fiind cele mai mari puteri nucleare, trebuie să comunice, iar lipsa unui dialog ar fi iresponsabilă”, a menționat el.

În acest context, atât Serghei Lavrov, cât și secretarul de stat american Marco Rubio au confirmat că joi va avea loc o nouă rundă de discuții bilaterale între Rusia și Statele Unite.

„Întâlnirea cu Marco Rubio a fost stabilită și va avea loc pe 23 iulie, în prima parte a zilei”, a declarat Lavrov. El spune că îl va întreba pe oficialul american despre declarațiile lui Donald Trump referitoare la posibilitatea unei soluționări rapide a conflictului din Ucraina.

Șeful diplomației ruse a apreciat că întrevederea va fi utilă, în ciuda divergențelor dintre cele două state.

„Americanii participă direct la îndrumarea armelor ucrainene către ținte din Federația Rusă, inclusiv către obiective civile. Rusia presupune că Statele Unite nu au abandonat încă propriile propuneri privind Ucraina, care au fost discutate în Alaska”, a afirmat el.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
digi24.ro
image
Rodrigo De Paul, mesaj pentru Argentina după finala pierdută: Zâmbetele noastre îi deranjează, manierele noastre îi enervează
stirileprotv.ro
image
„București, în șantier”. Episodul 4. Cum se lucrează pe eterna Prelungirea Ghencea. Diferențe foarte mari de la un tronson la altul. Pe o porțiune activitatea e la foc automat, pe alta nu e picior de muncitor
gandul.ro
image
Schimbare de plan! Kremlinul nu mai ia în calcul RETRAGEREA din zonele ocupate din Sumî și Harkov în cadrul unui acord de pace
mediafax.ro
image
Nadia Comăneci a numit trei sportivi puternici din România. Pe cine vede Zeița de la Montreal drept un exemplu notabil
fanatik.ro
image
Preot ales președinte al unei organizații PSD. Patriarhia Română: „Nu a avut aprobare pentru acest demers, care contravine hotărârilor Sfântului Sinod”
libertatea.ro
image
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a descoperit Poliția Locală lângă o tânără în scaun cu rotile
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
OFICIAL La 26 de ani, ”cea mai frumoasă fotbalistă din lume” a semnat: ”Visul meu s-a împlinit”
digisport.ro
image
Cove, vacanță de vis cu cei doi fii, Răzvan și Bogdan. Ce destinație a ales vedeta: „Am văzut marea din balcon”
click.ro
image
Băiatul care a cumpărat cu 3 dolari o geacă dintr-un second-hand a vândut-o, până la urmă, cu 90.000 de dolari
antena3.ro
image
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi Zabka, care dezvoltă brandul Froo pe plan local
zf.ro
image
Topul liceelor din România în funcție de media de admitere. Două colegii, pe primul loc, la egalitate
observatornews.ro
image
Nevoiașilor le împărțea mâncare, iar acasă...🥺 Ce i-a făcut soției 'Bărbosul cu suflet mare'
cancan.ro
image
Parlamentarii, 6.200 lei pensie specială pentru 2 mandate. Pensia contributivă după 35 ani munciți, 2.800 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
prosport.ro
image
Admitere liceu 2026. Când pot elevii să își confirme locul și ce acte sunt necesare pentru înscriere
playtech.ro
image
Care e secretul succesului Universității Craiova. Ce face Mihai Rotaru la echipă nu mai reușește să facă niciun alt patron din fotbalul românesc
fanatik.ro
image
3 reguli de „aur” pentru a evita un accident auto în România. Titi Aur: „Acestea sunt cele mai mari greșeli”
ziare.com
image
Scandal uriaș: ”M-ai înșelat cu femei și cu bărbați. Nu te voi ierta niciodată”. Au împreună un copil
digisport.ro
image
Reduceri și prețuri accesibile la Lidl la ingredientele pentru dulceață
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Monicăi Bîrlădeanu. Imagini extrem de rare cu locuința sa și a lui Valeriu Gheorghiță. Locul arată splendid. Șemineul e preferatul ei din toată casă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Grindeanu va cere desecretizarea discuțiilor pe care le-a avut președintele cu liderii partidelor din fosta coaliție: Românii ar fi bine să vadă ce își asumă liderii politici la întâlnirile oficiale
mediaflux.ro
image
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Legătura neștiută dintre Ana Maria, soția lui Daniel Pavel, și fratele acestuia! În ce afacere sunt implicați
click.ro
image
Irinel Columbeanu are pofte de milionar și la azil: „Noi nu gătim așa ceva!”. Cine îl mai ajută cu bani
click.ro
image
Petre Roman a împlinit 80 de ani. Ce urare emoționantă a primit de la fiica lui, Oana Roman: „Timpul a fost blând cu tine”
click.ro
Jimmy Carter, Regina mamă, Regina Elisabeta, Profimedia (1) jpg
Regina se îmbiba în alcool! E incredibil cum a reușit să ajungă la 101 ani, la câte băuturi a consumat și o făcea zilnic
okmagazine.ro
Taylor Swift sursa foto Profimedia jpg
Au eclipsat mirii? Ce cuplu și-a serbat aniversarea mariajului în timpul nunții lui Taylor Swift
clickpentrufemei.ro
rocio espin pinar artemision jpg
21 iulie - Ziua in care a ars una dintre cele 7 minuni ale lumii antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Imagini adorabile cu Sasha la Vocea României. Fiul lui Theo Rose a făcut show pe platou
image
Legătura neștiută dintre Ana Maria, soția lui Daniel Pavel, și fratele acestuia! În ce afacere sunt implicați

OK! Magazine

image
"Creierul Chemo", un termen care descrie agonia bolnavilor de cancer. Kate Middleton a explicat ce a însemnat asta pentru ea

Click! Pentru femei

image
Au eclipsat mirii? Ce cuplu și-a serbat aniversarea mariajului în timpul nunții lui Taylor Swift

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!