Serghei Lavrov acuză militarizarea UE și vorbeşte de un posibil program nuclear al Germaniei. „Rusia e pregătită”

Serghei Lavrov a lansat noi avertismente la adresa Uniunii Europene, susținând că un conflict cu Rusia „nu va fi un război convențional”, și a vorbit despre un presupus program nuclear al Germaniei.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a lansat miercuri, 22 iulie, o serie de avertismente privind relațiile dintre Rusia și Occident.

Aflat la Manila, în Filipine, unde participă la reuniunile ministeriale ASEAN, șeful diplomației ruse a comentat militarizarea Uniunii Europene, posibilitatea ca Germania să dezvolte arme nucleare, perspectivele unui conflict cu Europa și viitoarea sa întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio.

„Rusia este pregătită pentru orice evoluție în contextul militarizării Uniunii Europene, dar nu are de gând să atace pe nimeni. Dacă Europa începe un conflict cu Moscova, acesta nu va mai fi un război convențional. Rusia este îngrijorată de rapoartele conform cărora Germania își dezvoltă propriul program nuclear”, a declarat șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate în marja reuniunilor ministeriale ASEAN, după participarea lui Lavrov la conferințele Rusia-ASEAN și la întâlnirile miniștrilor de Externe din regiune.

Germania ar putea dezvolta arme nucleare în următorul an

În paralel, Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) susține că NATO estimează că Germania ar putea dezvolta o armă nucleară în aproximativ un an. Potrivit unui comunicat publicat de agenție, care invocă informații obținute de serviciile ruse, aliații occidentali ai Berlinului urmăresc cu atenție activitatea desfășurată de Germania în domenii precum fizica nucleară, fizica undelor de șoc, fizica neutronilor și știința materialelor, notează Mediafax.

SVR afirmă că aproximativ 30 de universități germane și mai multe companii din industria de apărare, printre care Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group și Umarex GmbH, sunt implicate în aceste proiecte.

Agenția susține, de asemenea, că materialele și echipamentele sunt testate periodic pe terenurile de instrucție ale Forțelor Terestre Germane.

„Experții militari NATO consideră că Berlinul este capabil să producă independent materialul necesar în termen de una până la trei luni”, afirmă SVR, „și să construiască un dispozitiv exploziv nuclear funcțional în termen de un an”.

Lavrov a abordat și războiul cu Ucraina, afirmând că Moscova nu a primit nicio propunere privind reluarea Inițiativei pentru cerealele din Marea Neagră. În opinia sa, Organizația Națiunilor Unite a avut un „rol nu tocmai nobil” în aplicarea acordului, despre care spune că a fost pus în practică unilateral și în interesul Ucrainei.

Șeful diplomației ruse consideră că atacurile asupra Iranului vor alimenta în unele state dorința de a deține arme nucleare și a insistat asupra necesității menținerii dialogului dintre Moscova și Washington.

„Statele Unite și Rusia, fiind cele mai mari puteri nucleare, trebuie să comunice, iar lipsa unui dialog ar fi iresponsabilă”, a menționat el.

În acest context, atât Serghei Lavrov, cât și secretarul de stat american Marco Rubio au confirmat că joi va avea loc o nouă rundă de discuții bilaterale între Rusia și Statele Unite.

„Întâlnirea cu Marco Rubio a fost stabilită și va avea loc pe 23 iulie, în prima parte a zilei”, a declarat Lavrov. El spune că îl va întreba pe oficialul american despre declarațiile lui Donald Trump referitoare la posibilitatea unei soluționări rapide a conflictului din Ucraina.

Șeful diplomației ruse a apreciat că întrevederea va fi utilă, în ciuda divergențelor dintre cele două state.

„Americanii participă direct la îndrumarea armelor ucrainene către ținte din Federația Rusă, inclusiv către obiective civile. Rusia presupune că Statele Unite nu au abandonat încă propriile propuneri privind Ucraina, care au fost discutate în Alaska”, a afirmat el.