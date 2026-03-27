search
Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scandal la Paris după apariția lui Lavrov la televiziunea franceză: ambasadorul Ucrainei denunță oferirea unei tribune unui „criminal de război”

0
0
Publicat:

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a transmis că joi seară, „pe un canal de televiziune francez”, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, „a putut să-și desfășoare liniștit propaganda”. Reprezentanții televiziunii publice din Franța susțin însă că jurnalista care a moderat emisiunea a abordat subiecte precum atacurile asupra civililor, iar interviul nu a fost deloc favorabil Moscovei.

Serghei Lavrov în timpul interviului/FOTO: Captură Video Youtube/franceinfo
Şeful diplomaţiei franceze este nemulţumit de faptul că omologul său rus a subliniat că, prin susţinerea Iranului în războiul cu Statele Unite şi Israelul, Rusia are ca obiectiv să impună respectarea dreptului internaţional, scrie News.ro.

Nu aperi dreptul internaţional lansând un război de agresiune”, i-a replicat Barrot lui Lavrov.

Experţi au acuzat-o pe jurnalistă de complezenţă, iar Ucraina a denunţat acordarea unei ”tribune” unui ”criminal de război”.

Ce rost are să-i oferi o tribună unui fascist ordinar şi unui criminal de război?”, s-a întrebat pe X ambasadorul Ucrainei la Paris, Vadîm Omelşenko.

Directorul de știri al France Télévisions, grupul public de televiziune din Franța, Philippe Corbé, a apărat difuzarea interviului cu Serghei Lavrov, susținând că are un interes jurnalistic evident. Interviul, realizat de la distanță și înregistrat în prealabil, a fost difuzat parțial la France 2, iar versiunea integrală a fost publicată online.

Publicarea completă a fost o cerință a Rusiei, însă televiziunea susține că astfel de practici țin de transparență, în contextul criticilor apărute după difuzare.

„Secvenţă catastrofală la serviciul public”, a denunţat pe X specialistul în Rusia Dimitri Minic de la Institutul Francez de Relaţii Internaţionale (IFRI).

El a denunţat „un interviu inutil, prost pregătit şi, în final, periculos”.

„Dacă echipele France TV încă mai subestimează lupta informaţională, ele trebuie să înţeleagă că Moscova a făcut din aceasta arma centrală a războiului său împotriva Occidentului”, a subliniat el.

„Un interviu ruşinos, în care un ministru al unei puteri adverse poate să-şi deruleze liniştit elementele de limbaj la o oră de mare audienţă pe principalul canal francez public şi aproape fără nicio contrazicere”, a tunat, tot pe X, cercetătorul francez Etienne Marcuz de la Fundaţia pentru Cercetare Strategică.

Ce spune televiziunea

Analistul Louis Duclos i-a reproşat lui Léa Salamé că nu a insistat în interviul cu Serghei Lavrov asupra „crimelor de război ale Rusiei în Ucraina”.

Societatea Jurnaliştilor de la France Télévisions a apărat-o, din contră, pe Léa Salamé.

Preşedintele Societăţii, Valéry Lerouge, consideră că jurnalista l-a pus pe Lavrov „în faţa faptelor” vorbind despre atacuri împotriva unor „şcoli, spitale” şi „mii de civili ucraineni ucişi în acest război”.

Ea i-a spus că avem probe pe teren”, a declarat el AFP.

„Acest interviu nu este absolut deloc complezent”, a subliniat Philippe Corbé pe franceinfo.fr.

El a subliniat ”întreaga muncă a redacţiei privind actualitatea rusă şi ucraineană”, inclusiv ”aproape 400 de reportaje pe teren în Ucraina”.

Acest scandal intervine într-un context dificil pentru France Télévisions, care se află de mai multe luni sub lupa, fără menajamente, a unei Comisii parlamentare de anchetă cu privire la ”neutralitatea” şi ”finanţarea” audiovizualului public.

În ianuarie, Philippe Corbé l-a înlocuit pe Alexandre Kara la conducerea departamentului de ştiri al France Télévisions, în urma mai multor gafe ale departamentului de ştiri al grupului public.

Între aceste gafe se află o confuzie între circumstanţele morţii profesorilor Dominique Bernard şi Samuel Paty în telejurnalele de la ora 13.00 şi de la ora 20.00 ale Franxce 2, prezentate de către Julian Bugier şi Léa Salamé.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

