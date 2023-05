Securitatea Rusiei începe să se destrame

Atacuri cu drone asupra Moscovei, incursiuni transfrontaliere – sunt împrejurări care îi fac pe ruși să înceapă să se întrebe în ce măsură Vladimir Putin mai are într-adevăr „totul sub control”, așa cum promitea în 2010, scrie Anna Nemțova, într-un editorial publicat în The Atlantic.

Șirul de vești proaste care au început să vină la începutul lunii constituie pentru ruși un indiciu că sistemul lor de securitate se destramă. Mai întâi a fost atacul cu drone asupra acoperișului reședinței lui Putin de la Kremlin, pe 4 mai. După care a urmat incursiunea în regiunea de graniță Belgorod, o demonstrație a faptului că la un an și jumătate de la începutul războiului Serviciul Federal de Securitate (FSB) nu are oamenii necesari pentru a asigura protecția în fața atacurilor unor mici unități ce pătrund de peste graniță. Mai mult decât atât, Rusia nu a avut nici măcar capacitatea de a asigura paza unui sit de depozitare al componentelor nucleare din apropiere (cunoscut drept Belgorod 22) despre care au apărut informații că a fost evacuat.

Rușii care locuiesc în regiunile de graniță încep să realizeze faptul că războiul în urma căruia au fost distruse zeci de orașe și sate ucrainene ajunge și pe pământul lor. Pentru că nimeni nu părea să fie acolo pentru a apăra Belgorod, săptămâna trecută, în ziua când grupuri anti-Kremlin asociate cu forțele ucrainene au ocupat temporar niște așezări, localnicii au cerut explicații de la guvernatorul regional, Viaceslav Gladkov, într-o sesiune live pe rețeaua rusă VKontakte.

Gladkov a citit cu voce tare întrebările oamenilor: „Spuneau că totul e sub control, că au fost construite fortificații, piramide de beton și așa mai departe, și totuși inamicul vine în centrul regiunii noastre cu tancurile. De ce este frontiera plină de găuri?”

„Ca să nu mai menționăm focul de artilerie și de mortiere, localnici răniți – cum vine asta?”

Cu cât ieșeau la suprafață mai multe informații cu privire la incident cu atât sporea riscul ca argumentația naționalistă a războiului să se întoarcă împotriva Kremlinului: la urma urmei, invadatorii sunt naționaliști ruși care slujesc în forțele armate ucrainene și care susțin că au venit să elibereze Rusia de regimul lui Putin.

„Sunt de acord cu voi. Am mult mai multe întrebări pentru Ministerul Apărării decât voi ”, a fost răspunsul surprinzător de sincer la guvernatorului care făcând apel la audiența sa să tragă propriile concluzii „din greșelile care au fost comise”.

De altfel locuitorii pare că asta au și făcut când s-au grăbit în număr mare să părăsească așezări din regiunea Belgorod fără a aștepta alte explicații sau ajutor din partea serviciilor de securitate. Un video arată oameni din zonă încercând să intre într-un vechi adăpost sovietic și urlând din toți rărunchii.

Cine apără granița?

Ilia Ponomarev, fostul parlamentar rus aflat în exil care a devenit purtătorul de cuvânt al Legiunii Libertatea Rusiei – unul din cele două grupuri anti-Kremlin care au participat la incursiunea peste graniță – a dezvăluit pentru The Atlantic că soldații care au acționat acolo au ajuns la doar „patru kilometri” de depozitul nuclear și că scopul lor a fost să demonstreze rușilor că granița lor e lipsită de apărare.

Atacul pare să-și fi atins ținta psihologică. De pildă, la canalul de televiziune naționalist Tsargrad o emisiunea fost prefațată cu întrebarea dacă după un an de „bombe ce cad asupra... Regiunilor rusești”, „operațiunea specială din Ucraina” nu începe cumva să semene cu al doilea război cecen, o comparație de natură să stârnească amintiri urâte despre lupte în care și-au pierdut viața mii de civili din Nordul Caucazului și care a generat șuvoaie de migrați interni.

Odată cu cele mai recente evenimente, încă o dată rușii sunt dislocați intern.

„Este pur și simplu un șoc, nu mai există niciun loc sigur în sud”, spune Nina Mihailova, o pensionară în vârstă de 72 de ani din regiunea Krasnodar.

„Nu există niciun capăt al acestui război, al acestor ucideri, și nimeni nu ne spune când sau cum se va sfârși. Glumele și amenințările cu norul în formă de ciupercă nu sunt deloc amuzante. Dacă singura soluție e să bombardăm nuclear American, atunci avem probleme serioase”, a subliniat femeia.

Boris Vișneveski, membru în consiliul local din Sankt Petersburg și unul dintre puținele figuri ale opoziției care au mai rămas în Rusia, a observat că generalii pot „să ne promită că distrug tot ce e viu care se îndreaptă spre noi” dar se lovesc inevitabil de problema că „FSB, cei care au practic responsabilitatea să protejeze granițele, sunt ocupați să vâneze și să încarcereze cetățenii ruși din cauza postărilor pe care le fac pe rețelele de socializare”.

„Granița ar trebui apărată de FSB, dar asta nu se întâmplă”, remarcă și Ghennady Gudkov, un fost parlamentar și veteran al KGB, care spune că, la fel ca și alți colegi și prieteni din Moscova, a fost lăsat cu gura căscată de știrile precum că vehicule blindate au intrat din Ucraina fără să le oprească nimeni.

În timp ce serviciile sale de securitate porniseră pe urmele invadatorilor înarmați ce trecuseră granița din Ucraina, Putin, care proclamă o dragoste pentru istorie studia o hartă întocmită în Franța – care ar fi de la mijlocul secolului XVII – pe care se regăsea și Ucraina și totuși insistând că țara nu a avut o existență proprie înainte de URSS.

Prigojin salvatorul

Între timp Evgheni Prigojin, fondatorul grupului mercenarilor Wagner își clădește capital politic pe seama fiecărui eșec al armatei ruse. La momentul atacului, când soldații Legiunii luau așezare după așezare, Prigojin a arătat cu degetul ca fiind de vină forțele armate: „În loc să ofere securitate statului, unii dintre ei împart banii, iar alții se fac de râs. Nu există niciun fel de conducere, nicio dorință și nici personalități care să fie pregătite să apere țara”.

„Ucraina avea 500 de tancuri la începutul operațiunii noastre speciale, iar acum au 5.000. Dacă înainte 20.000 dintre soldații lor știau să lupte, acum sunt 400.000. În concluzie, se pare că i-am militarizat într-un mare fel”, a continuat Prigojin.

„Oamenii vor ieși pe străzi înarmați cu furci”, a declarat el pentru media rusă, explicând că atunci când va sosi acea zi, el va fi cel care va interveni și va aduce situația sub control.